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Το reunion της Ιωάννας Τούνη με τη Δήμητρα Αλεξανδράκη στο Παρίσι, δείτε βίντεο
Το reunion της Ιωάννας Τούνη με τη Δήμητρα Αλεξανδράκη στο Παρίσι, δείτε βίντεο
«Δεν πρόκειται ποτέ να ηρεμήσεις, εσύ θα τα πληρώνεις πάντα για όλα» είπε γελώντας η Δημήτρα Αλεξανδράκη για την Ιωάννα Τούνη
Ένα reunion με τη Δήμητρα Αλεξανδράκη περιελάμβανε το ταξίδι της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι για φωτογράφιση της εταιρείας ρούχων που έχει.
«Reunion με την πιο τρελή φιλενάδα μου από όλες αλλά με την πιο όμορφη καθαρή ψυχή» έγραψε η Ιωάννα Τούνη στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram το βράδυ της Κυριακής.
Στο βίντεο η Ιωάννα Τούνη παρουσιάζει τη Δήμητρα Αλεξανδράκη λέγοντας «έλα μην ντρέπεσαι, έλα στην παρέα μας». Η Δήμητρα Αλεξανδράκη δήλωσε «πάρα πολύ χαρούμενη» για τη συνύπαρξη δίπλα στην Ιωάννα Τούνη, η οποία διευκρίνισε «σε αυτό το σημείο να πω ότι δεν ήμουν από τα 56 άτομα που έβγαλε από τη ζωή της, αγαπιόμαστε». «Δεν πρόκειται ποτέ να ηρεμήσεις, εσύ θα τα πληρώνεις πάντα για όλα» πρόσθεσε από την πλευρά της η Δήμητρα Αλεξανδράκη.
Οι δύο φίλες στη συνέχεια πήγανε σε ένα εστιατόριο στο Παρίσι και από εκεί, σε δεύτερο βίντεο, η Τούνη τρόλαρε την Αλεξανδράκη. «Ρε υπάρχει αυτή η κοπέλα;» έγραψε πάνω στο βίντεο με τη Δήμητρα Αλεξανδράκη να κοιτάει τον εαυτό της στην κάμερα του κινητού της. «Είναι έτσι συνέχεια, κοιτιέται και κάνει "πω πω μουν@@@ είμαι σήμερα το δέρμα μου είναι μωρού».
«Είμαι όντως μουν@@@, η επιδερμίδα μου...» υπερθεμάτισε η Δήμητρα Αλεξανδράκη με την Ιωάννα Τούνη να κλείνει το βίντεο με μία... μούντζα!
«Reunion με την πιο τρελή φιλενάδα μου από όλες αλλά με την πιο όμορφη καθαρή ψυχή» έγραψε η Ιωάννα Τούνη στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram το βράδυ της Κυριακής.
Στο βίντεο η Ιωάννα Τούνη παρουσιάζει τη Δήμητρα Αλεξανδράκη λέγοντας «έλα μην ντρέπεσαι, έλα στην παρέα μας». Η Δήμητρα Αλεξανδράκη δήλωσε «πάρα πολύ χαρούμενη» για τη συνύπαρξη δίπλα στην Ιωάννα Τούνη, η οποία διευκρίνισε «σε αυτό το σημείο να πω ότι δεν ήμουν από τα 56 άτομα που έβγαλε από τη ζωή της, αγαπιόμαστε». «Δεν πρόκειται ποτέ να ηρεμήσεις, εσύ θα τα πληρώνεις πάντα για όλα» πρόσθεσε από την πλευρά της η Δήμητρα Αλεξανδράκη.
Οι δύο φίλες στη συνέχεια πήγανε σε ένα εστιατόριο στο Παρίσι και από εκεί, σε δεύτερο βίντεο, η Τούνη τρόλαρε την Αλεξανδράκη. «Ρε υπάρχει αυτή η κοπέλα;» έγραψε πάνω στο βίντεο με τη Δήμητρα Αλεξανδράκη να κοιτάει τον εαυτό της στην κάμερα του κινητού της. «Είναι έτσι συνέχεια, κοιτιέται και κάνει "πω πω μουν@@@ είμαι σήμερα το δέρμα μου είναι μωρού».
«Είμαι όντως μουν@@@, η επιδερμίδα μου...» υπερθεμάτισε η Δήμητρα Αλεξανδράκη με την Ιωάννα Τούνη να κλείνει το βίντεο με μία... μούντζα!
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