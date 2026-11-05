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Θράκη: Ο βυζαντινός ναός της Μαξιμιανούπολης απέκτησε ξανά ζωή
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Υπουργείο Πολιτισμού Θράκη Ναός της Μαξιμιανούπολης

Θράκη: Ο βυζαντινός ναός της Μαξιμιανούπολης απέκτησε ξανά ζωή

Αποκαταστάθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού - Ανήκει στον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό τύπο των περίκεντρων ναών με εξαγωνική κάτοψη

Θράκη: Ο βυζαντινός ναός της Μαξιμιανούπολης απέκτησε ξανά ζωή
Μετά από αιώνες σιωπής, ο σπάνιας αρχιτεκτονικής, περίκεντρος ναός της Μαξιμιανούπολης στη Θράκη απέκτησε ξανά ζωή. Το σημαντικό βυζαντινό μνημείο, που χρονολογείται μεταξύ του 11ου και του 13ου αιώνα, που αποτελεί το μοναδικό μέχρι σήμερα ανεσκαμμένο μνημείο στο εσωτερικό της οχύρωσης της αρχαίας πόλης, παραδόθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού συντηρημένο και αποκατεστημένο.
Θράκη: Ο βυζαντινός ναός της Μαξιμιανούπολης απέκτησε ξανά ζωή
Ο βυζαντινός ναός πριν και μετά την αποκατάσταση

Η Μαξιμιανούπολη, ένας από τους σημαντικότερους αστικούς σταθμούς της βυζαντινής Θράκης, ιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα Μαξιμιανό, στα τέλη του 3ου με αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ., περίπου επτά χιλιόμετρα δυτικά της Κομοτηνής. Κατά την βυζαντινή περίοδο εξελίχθηκε σε σημαντικό διοικητικό και εκκλησιαστικό κέντρο της περιοχής. Ο περίκεντρος ναός, ο οποίος πιθανότατα αποτελούσε τον επισκοπικό ναό της πόλης, ανήκει στον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό τύπο των περίκεντρων ναών με εξαγωνική κάτοψη.
Θράκη: Ο βυζαντινός ναός της Μαξιμιανούπολης απέκτησε ξανά ζωή

«Για το υπουργείο Πολιτισμού η αποκατάσταση και η απόδοση κάθε μνημείου αποτελεί πάντα χαρμόσυνο γεγονός, όπως, άλλωστε, και για τις τοπικές κοινότητες, στις οποίες ανήκει. Όταν όμως ένα μνημείο αποδίδεται στην αρχική του χρήση, εν προκειμένω στη λατρεία -καθώς θα μπορούν να τελούνται στο μνημείο ιερές ακολουθίες -σε συνεννόηση πάντα με την οικεία Εφορεία Αρχαιοτήτων, η χαρά και η ικανοποίησή μας είναι ακόμα μεγαλύτερη» δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη  μετά την τέλεση της ακολουθίας του Αγιασμού από τον Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων.

Το έργο υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, δια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης, με χρηματοδότηση 1.500.000 ευρώ, από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.
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Θράκη: Ο βυζαντινός ναός της Μαξιμιανούπολης απέκτησε ξανά ζωή
Το Ιμαρέτ Κομοτηνής

Επιπλέον, η υπουργός Πολιτισμού πραγματοποίησε αυτοψία στο Ιμαρέτ Κομοτηνής, το παλαιότερο, πιθανόν, σωζόμενο οθωμανικό μνημείο της Ευρώπης, το οποίο χρονολογείται μεταξύ 1364 και 1382, που έχει αποκατασταθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης με πόρους του Περιφερειακού Προγράμματος «Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης»- ΕΣΠΑ 2014-2020. Το ιστορικό αυτό συγκρότημα θα αξιοποιηθεί ως εκθεσιακός χώρος.

«Στόχος μας είναι έως το τέλος του έτους να έχουν εγκριθεί η μουσειολογική και η μουσειογραφική μελέτη για τις δύο αίθουσες του Ιμαρέτ, καθώς και για τον χώρο του Παγοποιείου. Στους δύο πρώτους χώρους προβλέπεται να φιλοξενηθεί η εκκλησιαστική συλλογή, ενώ στο Παγοποιείο σχεδιάζεται έκθεση αφιερωμένη στην ιστορία και την πολυπολιτισμικότητα της Κομοτηνής» ανακοίνωσε η Λίνα Μενδώνη.

Το υπουργείο Πολιτισμού βρίσκεται, μάλιστα, σε συνεννόηση με την ΕΤΑΔ, για την οριστικοποίηση της παραχώρησης του παλιού κινηματογράφου «Αστέρια», που βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το Ιμαρέτ, ώστε να ξεκινήσουν οι μελέτες της αποκατάστασης του συγκεκριμένου κτηρίου, παράλληλα με τις μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη.
Στόχος είναι το κτήριο των «Αστεριών» να ανοίξει στο κοινό και να αποτελέσει συνέχεια της ιστορικής διαδρομής της πόλης, λειτουργώντας παράλληλα ως επισκέψιμος και λειτουργικός χώρος, ανοιχτός στο κοινό.

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