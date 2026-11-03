Το ελληνικό βιβλίο ταξιδεύει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Δυναμικ ό παρών της χώρας μας στην 45η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Σάρτζα

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα ταξιδέψει το ελληνικό βιβλίο καθώς η χώρα μας θα συμμετάσχει στην 45η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Σάρτζα (Sharjah International Book Fair – SIBF) που θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 15 Νοεμβρίου.



Η ελληνική συμμετοχή θα περιλαμβάνει εθνικό περίπτερο και πρόγραμμα αφιερωμένο στην προβολή της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής και την ενίσχυση της παρουσίας του ελληνικού βιβλίου στον αραβικό κόσμο.



Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Σάρτζα αποτελεί τη σημαντικότερη διεθνή διοργάνωση στον αραβικό κόσμο, προσφέροντας ένα πεδίο πολιτιστικών ανταλλαγών, επαγγελματικών συνεργασιών και διεθνούς δικτύωσης.







Το πρόγραμμα των ελληνικών εκδηλώσεων περιλαμβάνει συνολικά τρεις εκδηλώσεις, που αποσκοπούν στην ανάδειξη της ελληνικής λογοτεχνικής δημιουργίας και στη δημιουργία νέων διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα στην ελληνική και την αραβική γλώσσα και λογοτεχνία.



Η Ελλάδα συμμετέχει στο επαγγελματικό πρόγραμμα της έκθεσης, που πραγματοποιείται έως τις 3 Νοεμβρίου, ενισχύοντας τις δυνατότητες συνεργασίας με επαγγελματίες του εκδοτικού χώρου και προωθώντας τη διεθνή κυκλοφορία των ελληνικών βιβλίων.



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Πρόγραμμα εκδηλώσεων



Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026

10:00 | Forum 2

Εστιάζοντας στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία σε μετάφραση

Σταθα ταξιδέψει το ελληνικόκαθώς η χώρα μας θα συμμετάσχει στην(Sharjah International Book Fair – SIBF) που θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 15 Νοεμβρίου.Η ελληνική συμμετοχή θα περιλαμβάνει εθνικό περίπτερο και πρόγραμμα αφιερωμένο στην προβολή της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής και την ενίσχυση της παρουσίας του ελληνικού βιβλίου στον αραβικό κόσμο.Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Σάρτζα αποτελεί τη σημαντικότερη διεθνή διοργάνωση στον αραβικό κόσμο, προσφέροντας ένα πεδίο πολιτιστικών ανταλλαγών, επαγγελματικών συνεργασιών και διεθνούς δικτύωσης.Η ελληνική συμμετοχή εντάσσεται στη στρατηγική του υπουργείου Πολιτισμού για την προώθηση της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, την ενίσχυση της μεταφραστικής δραστηριότητας και τη διεύρυνση των σχέσεων με εκδότες, συγγραφείς και πολιτιστικούς φορείς του εξωτερικού.Το πρόγραμμα των ελληνικών εκδηλώσεων περιλαμβάνει συνολικά τρεις εκδηλώσεις, που αποσκοπούν στην ανάδειξη της ελληνικής λογοτεχνικής δημιουργίας και στη δημιουργία νέων διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα στην ελληνική και την αραβική γλώσσα και λογοτεχνία.Η Ελλάδα συμμετέχει στο επαγγελματικό πρόγραμμα της έκθεσης, που πραγματοποιείται έως τις 3 Νοεμβρίου, ενισχύοντας τις δυνατότητες συνεργασίας με επαγγελματίες του εκδοτικού χώρου και προωθώντας τη διεθνή κυκλοφορία των ελληνικών βιβλίων.Την ελληνική αποστολή συνοδεύει ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει η πολιτεία στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του ελληνικού βιβλίου και στην ανάπτυξη πολιτιστικών δεσμών με τον αραβικό κόσμο.Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 202610:00 | Forum 2Εστιάζοντας στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία σε μετάφραση

Παρουσίαση της αραβικής μετάφρασης του αστυνομικού μυθιστορήματος του Χρήστου Μαρκογιαννάκη Mourir en scène/Θάνατος επί σκηνής/Death on the Athens Riviera, σε μετάφραση του Δρ. Khaled Raouf, εκδόσεις Aseer Al Kotob.

Ο Χρήστος Μαρκογιαννάκης θα συνομιλήσει με τη Σίσσυ Παπαθανασίου, ιστορικό και Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και με τον μεταφραστή Roni Bou Saba.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας.



Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026

10.00 | Ελληνικό Περίπτερο, Hall 6, Stand M-20

Πολιτισμικές και λογοτεχνικές συγκλίσεις μεταξύ της σύγχρονης ελληνικής και αραβικής λογοτεχνίας

Συζήτηση με τη συμμετοχή του Mohamed Abdelaziz, μεταφραστή λογοτεχνίας από τα ελληνικά στα αραβικά, και της Πέρσας Κουμούτση, συγγραφέως και μεταφράστριας λογοτεχνίας, διευθύντριας του Κέντρου Ελληνικής και Αραβικής Λογοτεχνίας και Μετάφρασης.



Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026

10:00–12:00 | Ελληνικό Περίπτερο, Hall 6, Stand M-20

Συνάντηση με συγγραφείς και μεταφραστές

Συνάντηση του κοινού με τη συγγραφέα και μεταφράστρια Πέρσα Κουμούτση, τον συγγραφέα Χρήστο Μαρκογιαννάκη και τον μεταφραστή Mohamed Abdelaziz.