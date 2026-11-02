Six Rings: Ένας νέος χώρος για τη μόδα και τον πολιτισμό στο κέντρο της Αθήνας από το Ίδρυμα Ωνάση

Ποιοι συμμετέχουν

Γιατί στην Αθήνα και γιατί τώρα;

Ο Tim Etchells και το κτίριο

Σχεδιάζοντας ένας σύγχρονο σπίτι

Στοά Ματάλα

Η συλλογή Πετρίδη

Η μόδα ως επιχειρηματική δραστηριότητα και ως πολιτισμική πρακτική

Διεθνές πρόγραμμα καλλιτεχνικής έρευνας και φιλοξενίας και η νέα γενιά σχεδιαστών

Το Six Rings θα φιλοξενήσει το πρώτο shop-in-shop του Yohji Yamamoto στην Αθήνα, συμπεριλαμβανόμενης της συλλογής LIMI feu, καθώς και ένα adidas shop-in-shop με το Y-3 και κορυφαίες συνεργασίες του brand, όπως με τους Grace Wales Bonner, Raf Simons, Rick Owens, Simone Rocha, Willy Chavarria, Grace Ling και Song for the Mute.Θα είναι, επίσης,, ενώ θα φιλοξενεί και μια επιμελημένη επιλογή αρχειακών κομματιών από το εμβληματικό Raf Simons brand. Στο Six Rings θα βρει κανείς ακόμη τα Carhartt WIP, τα Maison Crivelli και Matière Première Parfums, καθώς και επιλογές από τα PLAY Comme des Garçons, BLACK Comme des Garçons, CDG HOMME, CDG PARFUMS, CDG WALLET και Stüssy, μέσω του αθηναϊκού multi-brand retailer No3.Στο Six Rings συμμετέχουν και αθηναϊκές επιχειρήσεις με τα δικά τους shop-in-shops, ανάμεσά τους το βιβλιοπωλείο Hyper Hypo και το φυτοπωλείο Kopria. Το Pressure, το γαλλικό brand με ελληνικές ρίζες, θα έχει, ακόμη, τη δική του παρουσία, με μια σειρά merchandising που δημιουργείται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση. Ιδιαίτερη θέση θα έχουν και ελληνικά fashion brands, όπως το IT’S A SHIRT και ο Yiorgos Eleftheriades.Ο τελευταίος εγκαινιάζει, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση, το πρόγραμμα «DIALOGUES curated by Yiorgos Eleftheriades», παρουσιάζοντας το έργο ανερχόμενων Ελλήνων σχεδιαστών. Στο Six Rings θα παρουσιάζονται και ειδικές συνεργασίες με ανερχόμενα διεθνή brands, όπως το THEVXLLEY, finalist του LVMH Prize.Μια ταυτότητα αρκετά τοπική για να είναι αυθεντική, αλλά και αρκετά ανοιχτή για να συνομιλεί με τον κόσμο. Ένας χώρος όπου η μόδα, η τέχνη και ο πολιτισμός μπορούν να συνυπάρχουν χωρίς ιεραρχίες και επιτήδευση.Η Αθήνα μπαίνει σε μια νέα δημιουργική φάση. Μπορεί να αποτελεί μια μικρότερη αγορά, βλέπει όμως την πολιτιστική της επιρροή να αυξάνεται, με μια δυναμική που λίγες πόλεις μπορούν να ανταγωνιστούν. Δημοφιλής προορισμός όλο τον χρόνο, η πόλη δεν εξαντλείται στα μνημεία της. Η σύγχρονη ταυτότητά της διαμορφώνεται μέσα από ανεξάρτητα στούντιο, ανερχόμενους σχεδιαστές, καλλιτέχνες και ζωντανές γειτονιές που την επαναπροσδιορίζουν.Στη λεωφόρο Πατησίων, σε απόσταση αναπνοής από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πολυτεχνείο –ιστορικό σύμβολο της σύγχρονης δημοκρατίας–, με θέα προς την Ακρόπολη, το Six Rings βρίσκεται στο σημείο όπου συναντιούνται διαφορετικές πολιτιστικές γειτονιές της πόλης σε διαρκή εξέλιξη. Ανάμεσα στην Κυψέλη και την Ομόνοια, φιλοδοξεί να συνδέσει τις τοπικές δημιουργικές κοινότητες με το διεθνές κοινό και να συμβάλει στο μεταβαλλόμενο τοπίο της πόλης.Την οπτική ταυτότητα του Six Rings υπογράφει ο διεθνώς αναγνωρισμένος. Η νέον πρόσοψη και το λογότυπο συνομιλούν με το υπάρχον έργο νέον στο κτίριο της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, καθώς και με εκείνα που παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο Onassis Ready.να προστεθεί ένας έκτος κύκλος στο ολυμπιακό σύμβολο για την Ολυμπιακή Αεροπορία. Εδώ, ο κύκλος αποκτά μια νέα ερμηνεία ως ανοιχτή μορφή σε διαρκή εξέλιξη, εκφράζοντας την ανταλλαγή, την κίνηση και τη δυνατότητα.Στο εσωτερικό, ο Έλληνας αρχιτέκτονας και σκηνογράφος,, ανέλαβε τον εκτελεστικό σχεδιασμό για να δημιουργήσει την αίσθηση ενός σύγχρονου σπιτιού, οικείου, ανοιχτού, αυθόρμητου και πολιτιστικά ζωντανού, μακριά από τη λογική ενός συμβατικού περιβάλλοντος retail.Η κατασκευή και η αποδόμηση αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ιδέας του Six Rings, αντανακλώντας την πολυεπίπεδη ιστορία και τον πολιτισμό της Αθήνας, από την αρχαιότητα έως σήμερα. Χώροι και κατασκευές εξελίσσονται διαρκώς, επίπεδα προστίθενται ή αφαιρούνται και νέες δυνατότητες συνεχίζουν να παίρνουν μορφή.Το Six Rings αποτελεί μέρος της ευρύτερης, ενός ιστορικού συγκροτήματος στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο ανακαινίζεται αυτή την περίοδο από το Ίδρυμα Ωνάση.Δίπλα στο Six Rings, το συγκρότημα θα φιλοξενήσει έναν, ενώ το STEGI.RADIO θα δημιουργήσει ειδικά ηχοτοπία για τον χώρο, φέρνοντας τη μόδα, την τέχνη, τη μουσική και τη φιλοξενία σε διάλογο.Σε επόμενη φάση, μέσα στο 2027, η–η τεράστια δισκοθήκη του διεθνώς αναγνωρισμένου ραδιοφωνικού παραγωγού Γιάννη Πετρίδη– θα ανοίξει στον όροφο πάνω από το Six Rings.Η Συλλογή Πετρίδη θα διαθέτει υπερσύγχρονα listening booths και ένα επιμελημένο πρόγραμμα εκδηλώσεων και εμπειριών με τη μουσική στο επίκεντρο.Αντιμετωπίζοντας τη μόδα ταυτόχρονα ως πολιτισμική δύναμη και ως δυναμικό επιχειρηματικό κλάδο, το Six Rings φιλοδοξεί να στηρίξει την εμπορική επιτυχία σχεδιαστών και brands, προσφέροντάς τους μια πλατφόρμα ανάπτυξης και διεθνούς προβολής.Ως μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος Ωνάση, η πρωτοβουλία εκφράζει μια ιδρυτική αρχή που έθεσε ο ίδιος ο Αριστοτέλης Ωνάσης: ότι η επιχειρηματικότητα και το δημόσιο όφελος είναι άρρηκτα συνδεδεμένα.Το 40% των ετήσιων κερδών του Ομίλου διατίθεται για τη στήριξη του έργου του Ιδρύματος στους τομείς του πολιτισμού, της παιδείας και της υγείας.Σε μια νέα πρωτοβουλία, το Ίδρυμα Ωνάση και το Central Saint Martins του University of the Arts London συνεργάζονται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα φιλοξενίας αφιερωμένο στη μόδα, το οποίο από το 2027 θα φέρνει φοιτητές μόδας στην Αθήνα μέσω του Onassis AiR (Artists-in-Residence).Εδώ και έξι χρόνια, το Onassis AiR υποδέχεται καλλιτέχνες, επιμελητές, συγγραφείς και ερευνητές από όλο τον κόσμο. Η ένταξη της μόδας στο πρόγραμμα εκφράζει την πεποίθηση ότι αποτελεί μία από τις πιο άμεσες και επιδραστικές μορφές του σύγχρονου πολιτισμού. Τα έργα που θα δημιουργούνται στη διάρκεια των residencies θα παρουσιάζονται στη συνέχεια στο Six Rings.