«Νικ δε Ντικ»: Μια παράσταση για το τραύμα της διαφορετικότητας στο Θέατρο Μικρό Γκλόρια

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Eνα δυνατό θεατρικό κείμενο, βασισμένο σε αληθινές μαρτυρίες τρανς γυναικών, με αιρετική γλώσσα αλλά και απαράμιλλη ευαισθησία, με συγκίνηση και χιούμορ, ανατροπές και σασπένς, τρυφερότητα και αγριότητα, χωρίς να εξωραΐζει καταστάσεις και να αγιοποιεί πρόσωπα, είναι το «» του Σταυριανού Κιναλόπουλου, που φιοξενείται κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, στο, με πρωταγωνιστή τονΟ Νίκος γεννιέται σε λάθος τόπο και σε λάθος σώμα. Τα Σφακιά της δεκαετίας του ‘80 δε χωρούν τον διαφορετικό του σεξουαλικό προσανατολισμό. Τον κρύβει και κρύβεται. Μόνο στο κλειδωμένο δωμάτιό του είναι ο εαυτός του. Όταν φοράει τα φορέματα της μάνας του… Παρόλο που κρύβεται, γίνεται «μάρτυρας» πολλών μορφών κακοποίησης, στην οικογένεια, στον κοινωνικό περίγυρο, στο σχολείο, στο ναυτικό. Μόνη του παρηγοριά οι ταινίες και τα τραγούδια της Μελίνας, της Αλίκης, η φωνή της Σωτηρίας, της Άννας…Ως γνήσιο κρητικό κοπέλι τον παντρεύουν 20 χρονών με προξενιό, με μία γυναίκα άβουλη, αθόρυβη και σχεδόν αμίλητη, σαν τη μάνα του. Η μάνα του μιλάει μόνο με γρίφους… και τα λέει όλα. Σύντομα ο Νίκος γίνεται πατέρας, αποκτά ένα γιο, αλλά κάποια στιγμή δεν μπορεί να «αναπνεύσει» στην κλειστή κοινωνία της Κρήτης.Φεύγει με ένα πρόσχημα για την Αθήνα και δεν επιστρέφει πίσω ποτέ… Επινοεί μάλιστα τον θάνατό του και αρχίζει να ζει τη ζωή που ήταν προορισμένος να ζήσει… Σταδιακά ο «προσοντούχος» Νίκος- από εκεί και το προσωνύμιο Νικ δε Ντικ - μεταμορφώνεται σε Νίκη και βιώνει μια περιπετειώδη ζωή στα άκρα. Με πάθος, ένταση, ταξίδια και πληρωμένο έρωτα…Συνεχίζει όμως να φέρει στην ψυχή και στο σώμα πληγές. Θα καταφέρει στο τέλος η Νίκη να λυτρωθεί από τα «φαντάσματα» του παρελθόντος που συνεχώς επιστρέφουν ή η κρυφή της δίψα για εκδίκηση θα μετατρέψει τη ζωή της στο αντίθετο του ονόματός της, σε μια ήττα;Ο Ιωάννης Αθανασόπουλος, ένας ηθοποιός με ιδιαίτερη ευαισθησία και δυναμισμό, αλλά και με αξιοσημείωτη μεταμορφωτική ικανότητα, εισέρχεται σε ένα σουρεαλιστικό σκηνικό σύμπαν, όπου ο ποιητικός ρεαλισμός, ο συμβολισμός και η αλληγορία συνυπάρχουν.