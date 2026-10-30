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«Νικ δε Ντικ»: Μια παράσταση για το τραύμα της διαφορετικότητας στο Θέατρο Μικρό Γκλόρια
«Νικ δε Ντικ»: Μια παράσταση για το τραύμα της διαφορετικότητας στο Θέατρο Μικρό Γκλόρια
Ο Νίκος γεννιέται σε λάθος τόπο και σε λάθος σώμα. Τα Σφακιά της δεκαετίας του ‘80 δε χωρούν τον διαφορετικό του σεξουαλικό προσανατολισμό. Τον κρύβει και κρύβεται.
Eνα δυνατό θεατρικό κείμενο, βασισμένο σε αληθινές μαρτυρίες τρανς γυναικών, με αιρετική γλώσσα αλλά και απαράμιλλη ευαισθησία, με συγκίνηση και χιούμορ, ανατροπές και σασπένς, τρυφερότητα και αγριότητα, χωρίς να εξωραΐζει καταστάσεις και να αγιοποιεί πρόσωπα, είναι το «Νικ δε Ντικ» του Σταυριανού Κιναλόπουλου, που φιοξενείται κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, στο Θέατρο Μικρό Γκλόρια, με πρωταγωνιστή τον Ιωάννη Αθανασόπουλο.
Ο Νίκος γεννιέται σε λάθος τόπο και σε λάθος σώμα. Τα Σφακιά της δεκαετίας του ‘80 δε χωρούν τον διαφορετικό του σεξουαλικό προσανατολισμό. Τον κρύβει και κρύβεται. Μόνο στο κλειδωμένο δωμάτιό του είναι ο εαυτός του. Όταν φοράει τα φορέματα της μάνας του… Παρόλο που κρύβεται, γίνεται «μάρτυρας» πολλών μορφών κακοποίησης, στην οικογένεια, στον κοινωνικό περίγυρο, στο σχολείο, στο ναυτικό. Μόνη του παρηγοριά οι ταινίες και τα τραγούδια της Μελίνας, της Αλίκης, η φωνή της Σωτηρίας, της Άννας…
Ως γνήσιο κρητικό κοπέλι τον παντρεύουν 20 χρονών με προξενιό, με μία γυναίκα άβουλη, αθόρυβη και σχεδόν αμίλητη, σαν τη μάνα του. Η μάνα του μιλάει μόνο με γρίφους… και τα λέει όλα. Σύντομα ο Νίκος γίνεται πατέρας, αποκτά ένα γιο, αλλά κάποια στιγμή δεν μπορεί να «αναπνεύσει» στην κλειστή κοινωνία της Κρήτης.
Φεύγει με ένα πρόσχημα για την Αθήνα και δεν επιστρέφει πίσω ποτέ… Επινοεί μάλιστα τον θάνατό του και αρχίζει να ζει τη ζωή που ήταν προορισμένος να ζήσει… Σταδιακά ο «προσοντούχος» Νίκος- από εκεί και το προσωνύμιο Νικ δε Ντικ - μεταμορφώνεται σε Νίκη και βιώνει μια περιπετειώδη ζωή στα άκρα. Με πάθος, ένταση, ταξίδια και πληρωμένο έρωτα…
Συνεχίζει όμως να φέρει στην ψυχή και στο σώμα πληγές. Θα καταφέρει στο τέλος η Νίκη να λυτρωθεί από τα «φαντάσματα» του παρελθόντος που συνεχώς επιστρέφουν ή η κρυφή της δίψα για εκδίκηση θα μετατρέψει τη ζωή της στο αντίθετο του ονόματός της, σε μια ήττα;
Ο Ιωάννης Αθανασόπουλος, ένας ηθοποιός με ιδιαίτερη ευαισθησία και δυναμισμό, αλλά και με αξιοσημείωτη μεταμορφωτική ικανότητα, εισέρχεται σε ένα σουρεαλιστικό σκηνικό σύμπαν, όπου ο ποιητικός ρεαλισμός, ο συμβολισμός και η αλληγορία συνυπάρχουν.
Ο Νίκος γεννιέται σε λάθος τόπο και σε λάθος σώμα. Τα Σφακιά της δεκαετίας του ‘80 δε χωρούν τον διαφορετικό του σεξουαλικό προσανατολισμό. Τον κρύβει και κρύβεται. Μόνο στο κλειδωμένο δωμάτιό του είναι ο εαυτός του. Όταν φοράει τα φορέματα της μάνας του… Παρόλο που κρύβεται, γίνεται «μάρτυρας» πολλών μορφών κακοποίησης, στην οικογένεια, στον κοινωνικό περίγυρο, στο σχολείο, στο ναυτικό. Μόνη του παρηγοριά οι ταινίες και τα τραγούδια της Μελίνας, της Αλίκης, η φωνή της Σωτηρίας, της Άννας…
Ως γνήσιο κρητικό κοπέλι τον παντρεύουν 20 χρονών με προξενιό, με μία γυναίκα άβουλη, αθόρυβη και σχεδόν αμίλητη, σαν τη μάνα του. Η μάνα του μιλάει μόνο με γρίφους… και τα λέει όλα. Σύντομα ο Νίκος γίνεται πατέρας, αποκτά ένα γιο, αλλά κάποια στιγμή δεν μπορεί να «αναπνεύσει» στην κλειστή κοινωνία της Κρήτης.
Φεύγει με ένα πρόσχημα για την Αθήνα και δεν επιστρέφει πίσω ποτέ… Επινοεί μάλιστα τον θάνατό του και αρχίζει να ζει τη ζωή που ήταν προορισμένος να ζήσει… Σταδιακά ο «προσοντούχος» Νίκος- από εκεί και το προσωνύμιο Νικ δε Ντικ - μεταμορφώνεται σε Νίκη και βιώνει μια περιπετειώδη ζωή στα άκρα. Με πάθος, ένταση, ταξίδια και πληρωμένο έρωτα…
Συνεχίζει όμως να φέρει στην ψυχή και στο σώμα πληγές. Θα καταφέρει στο τέλος η Νίκη να λυτρωθεί από τα «φαντάσματα» του παρελθόντος που συνεχώς επιστρέφουν ή η κρυφή της δίψα για εκδίκηση θα μετατρέψει τη ζωή της στο αντίθετο του ονόματός της, σε μια ήττα;
Ο Ιωάννης Αθανασόπουλος, ένας ηθοποιός με ιδιαίτερη ευαισθησία και δυναμισμό, αλλά και με αξιοσημείωτη μεταμορφωτική ικανότητα, εισέρχεται σε ένα σουρεαλιστικό σκηνικό σύμπαν, όπου ο ποιητικός ρεαλισμός, ο συμβολισμός και η αλληγορία συνυπάρχουν.
Το πάρτι συναντά το θρίλερ και ο Νίκος τη Νίκη, σ’ ένα ξεχωριστό ταξίδι με δεκάδες εικόνες, συναισθήματα και μεταφορές στο χώρο και το χρόνο, υπό την διακριτική, αλλά εξίσου ισχυρή παρουσία της μητέρας.
Ο σκηνοθέτης της παράστασης, Κωνσταντίνος Πασσάς, σημειώνει: «Σε μια εποχή και σε μια χώρα όπου οι ομοφοβικές επιθέσεις εξακολουθούν να υπάρχουν, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θεωρούνται ακόμη αυτονόητα, όπου οι κοινωνικές επιταγές και οι βαθιά ριζωμένες πεποιθήσεις συνεχίζουν να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις ζωές των ανθρώπων, η διαφορετική σεξουαλικότητα εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ως στίγμα και παρέκκλιση, Και αν η αποδοχή της διαφορετικότητας παραμένει ζητούμενο, η φυλομετάβαση έρχεται να φωτίσει ακόμη πιο έντονα τις αντιστάσεις μιας κοινωνίας απέναντι σε ό,τι δεν χωράει στα στερεότυπά της. Ο Νικ δε Ντικ, υπογραμμίζει δυστυχώς τη διαχρονικότητα αυτών των θεματικών. Σαφώς έχουν γίνει βήματα προόδου, αλλά ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς. Μπορεί ένας κακοποιημένος άνθρωπος που έχει υποστεί ακραία μορφή βίας να επουλώσει μόνος του τα τραύματά του; Μάλλον όχι. Και όταν η βία, μένει αθεράπευτη, κινδυνεύει να γεννήσει νέα βία.»
Η παράσταση είναι κατάλληλη για θεατές από 16 ετών και άνω.
Ημέρες & ώρες παραστάσεων:
Σάββατο και Κυριακή στις 21:00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Ο σκηνοθέτης της παράστασης, Κωνσταντίνος Πασσάς, σημειώνει: «Σε μια εποχή και σε μια χώρα όπου οι ομοφοβικές επιθέσεις εξακολουθούν να υπάρχουν, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θεωρούνται ακόμη αυτονόητα, όπου οι κοινωνικές επιταγές και οι βαθιά ριζωμένες πεποιθήσεις συνεχίζουν να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις ζωές των ανθρώπων, η διαφορετική σεξουαλικότητα εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ως στίγμα και παρέκκλιση, Και αν η αποδοχή της διαφορετικότητας παραμένει ζητούμενο, η φυλομετάβαση έρχεται να φωτίσει ακόμη πιο έντονα τις αντιστάσεις μιας κοινωνίας απέναντι σε ό,τι δεν χωράει στα στερεότυπά της. Ο Νικ δε Ντικ, υπογραμμίζει δυστυχώς τη διαχρονικότητα αυτών των θεματικών. Σαφώς έχουν γίνει βήματα προόδου, αλλά ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς. Μπορεί ένας κακοποιημένος άνθρωπος που έχει υποστεί ακραία μορφή βίας να επουλώσει μόνος του τα τραύματά του; Μάλλον όχι. Και όταν η βία, μένει αθεράπευτη, κινδυνεύει να γεννήσει νέα βία.»
Η παράσταση είναι κατάλληλη για θεατές από 16 ετών και άνω.
Ημέρες & ώρες παραστάσεων:
Σάββατο και Κυριακή στις 21:00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
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