George Zervos: Το Rock ’n’ Roll του Αιγαίου

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Ο Γιώργος Ζερβός πρέπει να ήταν περίπου πέντε χρόνων όταν είδε το μιούζικαλ «La Bamba» και κόλλησε με τον Ρίτσι Βάλενς. Δεν ήξερε ακόμη τι σημαίνει να είσαι επαγγελματίας μουσικός, ήξερε όμως ότι ήθελε κάποτε να προκαλεί κι εκείνος αυτό που έβλεπε να συμβαίνει πάνω στη σκηνή.«Ηθελα να μπορώ κι εγώ να δημιουργώ αυτήν την αναστάτωση σε έναν χώρο». Αργότερα, ως έφηβος στην Κάλυμνο, άρχισε να ψάχνει τη μουσική στα μπαρ του νησιού. Δίσκοι, μπάντες, Rock ’n’ Roll, πρώτα φλερτ και βραδιές που τελείωναν χωρίς να καταλαβαίνει πότε πέρασε η ώρα. «Ενα τραγούδι μπορούσε να γίνει ένα πρόσωπο, μια βραδιά, ένας έρωτας, μια ολόκληρη εποχή. Και μάλλον κάπως έτσι κόλλησα για πάντα με τη μουσική».Το κόλλημα έγινε ζωή. Εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες είναι ιδρυτικό μέλος και frontman των The Swingin’ Cats, ενώ η προσωπική του μουσική ταυτότητα χτίστηκε ανάμεσα στο Rock ’n’ Roll, το swing, το rhythm & blues, την country, το surf και την Americana. Πάνω απ’ όλα, όμως, ο Ζερβός είναι άνθρωπος του live. Από εκείνους που αντιμετωπίζουν τη σκηνή σαν τόπο συνάντησης και λατρείας. «Η μουσική για μένα είναι ένα μήνυμα που πρέπει να βρει αποδέκτη. Κάποιες φορές το μήνυμα είναι πολύ απλά “χορέψτε, γιατί χανόμαστε”. Και τότε θέλω να παρασύρω τον κόσμο μαζί μου».Η σκηνική εξωστρέφεια του George Zervos μπορεί εύκολα να σε ξεγελάσει. Ο Γιώργος πίσω από τη μουσική περσόνα λέει ότι δίνει πολύ περισσότερη προσοχή στη λεπτομέρεια απ’ όσο φαίνεται. «Μπορεί πάνω στη σκηνή να μοιάζω ότι λειτουργώ αυθόρμητα και παρορμητικά, αλλά στην πραγματικότητα είναι όλα προσχεδιασμένα!». Εκτός live, έχει, όπως παραδέχεται, «μια μάλλον υπερβολική αδυναμία» στις γάτες του και τον ενθουσιάζουν πολύ πιο ήσυχα πράγματα. Μπορεί να χαθεί σε μια γειτονιά παρατηρώντας ανθρώπους, ένα παλιό μαγαζί, κάτι ασήμαντο που όμως του τράβηξε το βλέμμα. «Αυτό που μου φτιάχνει περισσότερο τη μέρα είναι η ανακάλυψη. Να βρω κάτι που δεν έψαχνα. Και πολλές φορές, χωρίς να το καταλάβω, αυτό καταλήγει κάποια στιγμή να γίνεται μουσική».Κάπως έτσι ήρθε και η επιστροφή στην Κάλυμνο. Η ιδέα για το νέο του άλμπουμ «Kalymnion» υπήρχε από τα σχολικά του χρόνια, αλλά χρειάστηκε χρόνος. Η πραγματική αφορμή ήρθε τον χειμώνα του 2023, όταν επέστρεψε στο νησί για τρία live στο «Stray Bar» και βρέθηκε ξανά ανάμεσα σε συγγενείς, φίλους και παλιούς συμμαθητές. «Η Κάλυμνος ήταν πάντα μέσα μου, αλλά για πολλά χρόνια ήταν περισσότερο ένα βίωμα παρά κάτι που μπορούσα να μεταφράσω μουσικά».Ο νέος δίσκος περιλαμβάνει δέκα επανερμηνείες παραδοσιακών καλύμνικων τραγουδιών. Δεν πρόκειται όμως για μια ξαφνική «στροφή στην παράδοση». Είναι περισσότερο η στιγμή που ο Zervos κατάλαβε γιατί τον συγκινούσαν τόσα χρόνια μουσικές γεννημένες πολύ μακριά από το Αιγαίο. «Στο Rock ’n’ Roll, το blues, την country άκουγα ανθρώπους να μιλούν για πράγματα που, χωρίς να το ξέρω τότε, τα είχα ήδη ακούσει γύρω μου: τη θάλασσα, τη δουλειά, τον αποχωρισμό, τον έρωτα, το φευγιό, την επιστροφή, το γλέντι. Αλλος τόπος, άλλοι ήχοι, αλλά πολύ γνώριμα συναισθήματα».Στον «Θυμαριώτικο», το δεύτερο single του άλμπουμ, μια παλιά ιστορία για τον κρυφό έρωτα ενός νεαρού βοσκού με μια παντρεμένη γυναίκα αποκτά ηλεκτρικό παλμό. Η τσαμπούνα συναντά τις fuzz κιθάρες και ο πόθος γίνεται μελωδία. Αυτό το πάντρεμα ο George Zervos το ονομάζει «Aegean Rock ’n’ Roll». Με τον παραγωγό Χρήστο Λαΐνα δεν θέλησαν απλώς να μεταφέρουν τα τραγούδια στο σήμερα. Πήγαν στην Κάλυμνο και ηχογράφησαν καμπάνες, γλάρους, παιδιά και πλατείες.