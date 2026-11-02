Η σειρά Nature’s Promise, αποκλειστικά στα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνδυάζει ποιότητα, φυσικά συστατικά και πλούσια γεύση, με περισσότερες από 140 επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας.
Εθνική Λυρική Σκηνή: Μάγεψε η πρεμιέρα του «Ορφέα» με τη σκηνοθετική υπογραφή του Ουίλλιαμ Κέντριτζ - Δείτε φωτογραφίες
Εθνική Λυρική Σκηνή: Μάγεψε η πρεμιέρα του «Ορφέα» με τη σκηνοθετική υπογραφή του Ουίλλιαμ Κέντριτζ - Δείτε φωτογραφίες
Όλες οι παραστάσεις της πολυαναμενόμενης διεθνούς συμπαραγωγής είναι sold out
Το πιο θερμό του χειροκρότημα χάρισε το κοινό στην όπερα «Ορφέας» του Κλάουντιο Μοντεβέρντι, σε σκηνοθεσία Ουίλλιαμ Κέντριτζ , που έκανε πρεμιέρα την Παρασκευή, στην Εθνική Λυρική Σκηνή, ανοίγοντας τη νέα καλλιτεχνική περίοδο.
Η πρωτότυπη συνομιλία του διεθνώς αναγνωρισμένου εικαστικού καλλιτέχνη με τον μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης και τη μουσική του Ιταλού συνθέτη εντυπωσίασε τον κόσμο που κατέκλυσε την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος που έσπευσε να απολαύσει τη μεγάλη αυτή διεθνή συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το με το Φεστιβάλ Γκλάιντμπορν και τη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης
Μέσα στον εικαστικό κόσμο του Κέντριτζ ο αρχαίος μύθος μετατρέπεται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο σύμπαν εικόνων, σχεδίων και βιντεοπροβολών, όπου η δημιουργία και η απώλεια, η μνήμη και ο χρόνος βρίσκονται σε έναν διαρκή διάλογο. Σε συνεργασία με τη Σαμπίν Τώυνισσεν στα σκηνικά, την Γκρέτα Χόιρις στα κοστούμια, τον Γιάνους Φουσέ στα βίντεο, τον Γκρέγκορυ Μακόμα στη χορογραφία και τον Ουρς Σαίνεμπαουμ στους φωτισμούς, ο Κέντριτζ παρουσιάζει έναν σκηνικό κόσμο σε διαρκή μεταμόρφωση, με τη δράση να μεταφέρεται από τις πεδιάδες της Θράκης στον Κάτω Κόσμο και από τον αρχαίο μύθο στο σήμερα, χωρίς να εγκλωβίζεται σε μια συγκεκριμένη ιστορική απεικόνιση.
Την ενορχήστρωση για σύγχρονα όργανα υπέγραψε ο Νίκο Μιούλυ. Υπό την εμπνευσμένη μουσική διεύθυνση του ανερχόμενου αρχιμουσικού Κωνσταντίνου Τερζάκη, η Ορχήστρα, η Χορωδία και οι μονωδοί της ΕΛΣ ανέδειξαν τον μουσικό πλούτο και τη δραματική ένταση του έργου. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμήνευσαν με ιδιαίτερη επιτυχία οι Χρήστος Κεχρής, Μαρία Κωστράκη, Μαίρη-Έλεν Νέζη, Μαρία Μητσοπούλου, Μάριος Σαραντίδης, Θεοδώρα Μπάκα, Πέτρος Μαγουλάς, Γιάννης Καλύβας, Σωτήρης Τριάντης, Άγγελος Κυδωνιεύς, Γιώργος Παπαδημητρίου και Νίκος Κοτενίδης.
Η πρωτότυπη συνομιλία του διεθνώς αναγνωρισμένου εικαστικού καλλιτέχνη με τον μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης και τη μουσική του Ιταλού συνθέτη εντυπωσίασε τον κόσμο που κατέκλυσε την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος που έσπευσε να απολαύσει τη μεγάλη αυτή διεθνή συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το με το Φεστιβάλ Γκλάιντμπορν και τη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης
Μέσα στον εικαστικό κόσμο του Κέντριτζ ο αρχαίος μύθος μετατρέπεται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο σύμπαν εικόνων, σχεδίων και βιντεοπροβολών, όπου η δημιουργία και η απώλεια, η μνήμη και ο χρόνος βρίσκονται σε έναν διαρκή διάλογο. Σε συνεργασία με τη Σαμπίν Τώυνισσεν στα σκηνικά, την Γκρέτα Χόιρις στα κοστούμια, τον Γιάνους Φουσέ στα βίντεο, τον Γκρέγκορυ Μακόμα στη χορογραφία και τον Ουρς Σαίνεμπαουμ στους φωτισμούς, ο Κέντριτζ παρουσιάζει έναν σκηνικό κόσμο σε διαρκή μεταμόρφωση, με τη δράση να μεταφέρεται από τις πεδιάδες της Θράκης στον Κάτω Κόσμο και από τον αρχαίο μύθο στο σήμερα, χωρίς να εγκλωβίζεται σε μια συγκεκριμένη ιστορική απεικόνιση.
Την ενορχήστρωση για σύγχρονα όργανα υπέγραψε ο Νίκο Μιούλυ. Υπό την εμπνευσμένη μουσική διεύθυνση του ανερχόμενου αρχιμουσικού Κωνσταντίνου Τερζάκη, η Ορχήστρα, η Χορωδία και οι μονωδοί της ΕΛΣ ανέδειξαν τον μουσικό πλούτο και τη δραματική ένταση του έργου. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμήνευσαν με ιδιαίτερη επιτυχία οι Χρήστος Κεχρής, Μαρία Κωστράκη, Μαίρη-Έλεν Νέζη, Μαρία Μητσοπούλου, Μάριος Σαραντίδης, Θεοδώρα Μπάκα, Πέτρος Μαγουλάς, Γιάννης Καλύβας, Σωτήρης Τριάντης, Άγγελος Κυδωνιεύς, Γιώργος Παπαδημητρίου και Νίκος Κοτενίδης.
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