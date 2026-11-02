Εθνική Λυρική Σκηνή: Μάγεψε η πρεμιέρα του «Ορφέα» με τη σκηνοθετική υπογραφή του Ουίλλιαμ Κέντριτζ - Δείτε φωτογραφίες
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Εθνική Λυρική Σκηνή Ουίλλιαμ Κέντριτζ

Εθνική Λυρική Σκηνή: Μάγεψε η πρεμιέρα του «Ορφέα» με τη σκηνοθετική υπογραφή του Ουίλλιαμ Κέντριτζ - Δείτε φωτογραφίες

Όλες οι παραστάσεις της πολυαναμενόμενης διεθνούς συμπαραγωγής είναι sold out

Εθνική Λυρική Σκηνή: Μάγεψε η πρεμιέρα του «Ορφέα» με τη σκηνοθετική υπογραφή του Ουίλλιαμ Κέντριτζ - Δείτε φωτογραφίες
Το πιο θερμό του χειροκρότημα χάρισε το κοινό στην όπερα «Ορφέας» του Κλάουντιο Μοντεβέρντι, σε σκηνοθεσία Ουίλλιαμ Κέντριτζ , που έκανε πρεμιέρα την Παρασκευή, στην Εθνική Λυρική Σκηνή, ανοίγοντας τη νέα καλλιτεχνική περίοδο.
Εθνική Λυρική Σκηνή: Μάγεψε η πρεμιέρα του «Ορφέα» με τη σκηνοθετική υπογραφή του Ουίλλιαμ Κέντριτζ - Δείτε φωτογραφίες

Η πρωτότυπη συνομιλία του διεθνώς αναγνωρισμένου εικαστικού καλλιτέχνη με τον μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης και τη μουσική του Ιταλού συνθέτη εντυπωσίασε τον κόσμο που κατέκλυσε την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος που έσπευσε να απολαύσει τη μεγάλη αυτή διεθνή συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το  με το Φεστιβάλ Γκλάιντμπορν και τη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης
Εθνική Λυρική Σκηνή: Μάγεψε η πρεμιέρα του «Ορφέα» με τη σκηνοθετική υπογραφή του Ουίλλιαμ Κέντριτζ - Δείτε φωτογραφίες

Μέσα στον εικαστικό κόσμο του Κέντριτζ ο αρχαίος μύθος μετατρέπεται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο σύμπαν εικόνων, σχεδίων και βιντεοπροβολών, όπου η δημιουργία και η απώλεια, η μνήμη και ο χρόνος βρίσκονται σε έναν διαρκή διάλογο. Σε συνεργασία με τη Σαμπίν Τώυνισσεν στα σκηνικά, την Γκρέτα Χόιρις στα κοστούμια, τον Γιάνους Φουσέ στα βίντεο, τον Γκρέγκορυ Μακόμα στη χορογραφία και τον Ουρς Σαίνεμπαουμ στους φωτισμούς, ο Κέντριτζ παρουσιάζει έναν σκηνικό κόσμο σε διαρκή μεταμόρφωση, με τη δράση να μεταφέρεται από τις πεδιάδες της Θράκης στον Κάτω Κόσμο και από τον αρχαίο μύθο στο σήμερα, χωρίς να εγκλωβίζεται σε μια συγκεκριμένη ιστορική απεικόνιση.
Εθνική Λυρική Σκηνή: Μάγεψε η πρεμιέρα του «Ορφέα» με τη σκηνοθετική υπογραφή του Ουίλλιαμ Κέντριτζ - Δείτε φωτογραφίες
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Την ενορχήστρωση για σύγχρονα όργανα υπέγραψε ο Νίκο Μιούλυ. Υπό την εμπνευσμένη μουσική διεύθυνση του ανερχόμενου αρχιμουσικού Κωνσταντίνου Τερζάκη, η Ορχήστρα, η Χορωδία και οι μονωδοί της ΕΛΣ ανέδειξαν τον μουσικό πλούτο και τη δραματική ένταση του έργου. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμήνευσαν με ιδιαίτερη επιτυχία οι Χρήστος Κεχρής, Μαρία Κωστράκη, Μαίρη-Έλεν Νέζη, Μαρία Μητσοπούλου, Μάριος Σαραντίδης, Θεοδώρα Μπάκα, Πέτρος Μαγουλάς, Γιάννης Καλύβας, Σωτήρης Τριάντης, Άγγελος Κυδωνιεύς, Γιώργος Παπαδημητρίου και Νίκος Κοτενίδης.

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