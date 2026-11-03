Αποκαθίστανται οι σπάνιες τοιχογραφίες του 17ου αιώνα της Μονής Δαφνίου

Η πρόσοψη του Καθολικού της Μονής Δαφνίου

Η μελέτη τεκμηριώνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι τοιχογραφίες, στα οποία περιλαμβάνονται εκτεταμένες αποκολλήσεις των ζωγραφικών και υποκείμενων στρωμάτων, ρωγμές, αποσάθρωση των κονιαμάτων, απώλειες και απολεπίσεις του ζωγραφικού στρώματος, καθώς και έντονα προβλήματα υγρασίας. Παράλληλα, καταγράφονται επικαθήσεις αιθάλης και σκόνης, επιζωγραφίσεις και αισθητικά αδόκιμες χρωματικές συμπληρώσεις παλαιότερων φάσεων που καλύπτουν το αυθεντικό ζωγραφικό στρώμα, καθώς και εκτεταμένη χρήση δομικά ασύμβατων υλικών.Οι προγραμματιζόμενες εργασίες περιλαμβάνουν τη στερέωση του σαθρού και αποκολλημένου υποστρώματος και των απολεπισμένων χρωματικών στρωμάτων, την απομάκρυνση νεότερων επεμβάσεων, τον καθαρισμό των ζωγραφικών επιφανειών από άλατα, σκόνη, αιθάλη και λιπαρές επικαθήσεις, καθώς και την αισθητική αποκατάσταση των περιορισμένης έκτασης απωλειών. Οι επεμβάσεις βασίζονται σε τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα και θα ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ζωγραφικής επιφάνειας.