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«Ρεμπέτικο για Παιδιά»: Μια παράσταση - μουσικό ταξίδι στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
«Ρεμπέτικο για Παιδιά»: Μια παράσταση - μουσικό ταξίδι στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Συνδυάζει τη ζωντανή μουσική με τη θεατρική αφήγηση και τα διαδραστικά μουσικοκινητικά παιχνίδια
Μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας της νέας γενιάς με ένα μουσικό είδος που κουβαλά μεγάλη ιστορία αποτελεί η παράσταση «Ρεμπέτικο για Παιδιά – Ένα ταξίδι στον χρόνο μέσα από τη μουσική» που θα φιλοξενηθεί στις 5 και 6 Δεκεμβρίου, στο φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Πρόκειται για ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι, όπου το παρελθόν ζωντανεύει μέσα από τραγούδια, αφήγηση, θεατρικό παιχνίδι και ενεργή συμμετοχή του κοινού.
Δύο αφηγήτριες οδηγούν τα παιδιά σε μια φανταστική περιπέτεια με οδηγό μια μαγική μηχανή του χρόνου. Μαζί θα γνωρίσουν τον κόσμο του Ρεμπέτικου, θα συναντήσουν σπουδαίες μορφές της ελληνικής μουσικής, θα ανακαλύψουν τις ρίζες του είδους και θα γίνουν οι ίδιοι μέρος της ιστορίας.
Κατά τη διάρκεια της παράστασης, που απευθύνεται σε μαθητές προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στις οικογένειες τους, τα παιδιά δεν παρακολουθούν απλώς. Συμμετέχουν ενεργά μέσα από μουσικοκινητικά παιχνίδια, τραγούδι, ρυθμό, φαντασία και αυτοσχεδιασμό. Γίνονται μικροί ταξιδιώτες του χρόνου, περπατούν σαν καβουράκια, μεταμορφώνονται σε ζυμαράκια που φουσκώνουν σαν αφράτες φρατζόλες, ταξιδεύουν με φανταστικές βάρκες, ανακαλύπτουν τον κόσμο των μουσικών δρόμων και γνωρίζουν τη δύναμη της συλλογικής μουσικής εμπειρίας.
Το ταξίδι ξεκινά από τον Πειραιά και την ιστορική Τετράδα του Πειραιά, συνεχίζει στη Σμύρνη και στα θρυλικά Καφέ Αμάν, φτάνει μέχρι τη Νέα Υόρκη, όπου το Ρεμπέτικο ταξίδεψε μαζί με τους Έλληνες μετανάστες, και επιστρέφει στο σήμερα, αναδεικνύοντας πως αυτή η μουσική εξακολουθεί να συγκινεί και να ενώνει ανθρώπους κάθε ηλικίας.
Μέσα από αγαπημένα τραγούδια, όπως «Στου γιαλού τα βοτσαλάκια», «Μια κότα στρουμπουλή», «Είσαι αφράτη σαν φρατζόλα», «Σε καινούρια βάρκα μπήκα», «Μενεξέδες και ζουμπούλια», «Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια», «Έχε γεια Παναγιά» και «Καΐκι μου, Αϊ-Νικόλα», η παράσταση παρουσιάζει στα παιδιά έναν από τους σημαντικότερους μουσικούς θησαυρούς της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς με τρόπο κατανοητό, βιωματικό και ψυχαγωγικό.
Παράλληλα, τα παιδιά γνωρίζουν ότι το Ρεμπέτικο έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως στοιχείο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας, κατανοώντας πως η μουσική αποτελεί έναν ζωντανό φορέα μνήμης, ιστορίας και πολιτισμού.
Η παράσταση, που συνδυάζει τη ζωντανή μουσική με τη θεατρική αφήγηση και τα διαδραστικά μουσικοκινητικά παιχνίδια με στόχο να φέρει τα παιδιά σε επαφή με το Ρεμπέτικο όχι ως ένα «παλιό» μουσικό είδος, αλλά ως μια ζωντανή μουσική παράδοση που εξακολουθεί να εμπνέει, να συγκινεί και να ταξιδεύει μέσα στον χρόνο.
Hμέρες και ώρες παραστάσεων
5 Δεκεμβρίου | Ώρα : 12.00 & 14.00
Δύο αφηγήτριες οδηγούν τα παιδιά σε μια φανταστική περιπέτεια με οδηγό μια μαγική μηχανή του χρόνου. Μαζί θα γνωρίσουν τον κόσμο του Ρεμπέτικου, θα συναντήσουν σπουδαίες μορφές της ελληνικής μουσικής, θα ανακαλύψουν τις ρίζες του είδους και θα γίνουν οι ίδιοι μέρος της ιστορίας.
Κατά τη διάρκεια της παράστασης, που απευθύνεται σε μαθητές προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στις οικογένειες τους, τα παιδιά δεν παρακολουθούν απλώς. Συμμετέχουν ενεργά μέσα από μουσικοκινητικά παιχνίδια, τραγούδι, ρυθμό, φαντασία και αυτοσχεδιασμό. Γίνονται μικροί ταξιδιώτες του χρόνου, περπατούν σαν καβουράκια, μεταμορφώνονται σε ζυμαράκια που φουσκώνουν σαν αφράτες φρατζόλες, ταξιδεύουν με φανταστικές βάρκες, ανακαλύπτουν τον κόσμο των μουσικών δρόμων και γνωρίζουν τη δύναμη της συλλογικής μουσικής εμπειρίας.
Το ταξίδι ξεκινά από τον Πειραιά και την ιστορική Τετράδα του Πειραιά, συνεχίζει στη Σμύρνη και στα θρυλικά Καφέ Αμάν, φτάνει μέχρι τη Νέα Υόρκη, όπου το Ρεμπέτικο ταξίδεψε μαζί με τους Έλληνες μετανάστες, και επιστρέφει στο σήμερα, αναδεικνύοντας πως αυτή η μουσική εξακολουθεί να συγκινεί και να ενώνει ανθρώπους κάθε ηλικίας.
Μέσα από αγαπημένα τραγούδια, όπως «Στου γιαλού τα βοτσαλάκια», «Μια κότα στρουμπουλή», «Είσαι αφράτη σαν φρατζόλα», «Σε καινούρια βάρκα μπήκα», «Μενεξέδες και ζουμπούλια», «Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια», «Έχε γεια Παναγιά» και «Καΐκι μου, Αϊ-Νικόλα», η παράσταση παρουσιάζει στα παιδιά έναν από τους σημαντικότερους μουσικούς θησαυρούς της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς με τρόπο κατανοητό, βιωματικό και ψυχαγωγικό.
Παράλληλα, τα παιδιά γνωρίζουν ότι το Ρεμπέτικο έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως στοιχείο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας, κατανοώντας πως η μουσική αποτελεί έναν ζωντανό φορέα μνήμης, ιστορίας και πολιτισμού.
Η παράσταση, που συνδυάζει τη ζωντανή μουσική με τη θεατρική αφήγηση και τα διαδραστικά μουσικοκινητικά παιχνίδια με στόχο να φέρει τα παιδιά σε επαφή με το Ρεμπέτικο όχι ως ένα «παλιό» μουσικό είδος, αλλά ως μια ζωντανή μουσική παράδοση που εξακολουθεί να εμπνέει, να συγκινεί και να ταξιδεύει μέσα στον χρόνο.
Hμέρες και ώρες παραστάσεων
5 Δεκεμβρίου | Ώρα : 12.00 & 14.00
6 Δεκεμβρίου | Ώρα : 12.00 & 14.00
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Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
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