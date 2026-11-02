Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: Δεύτερη χρονιά προσφέρει δωρεάν ξεναγήσεις στις Λέσχες Φιλίας του Δήμου Αθηναίων

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Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του, τουλοποιεί για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «» σε συνεργασία με τις Λέσχες Φιλίας του Δήμου Αθηναίων, προσφέροντας ευκαιρίες για μάθηση και κοινωνικοποίηση σε άτομα άνω των 65. Το πρόγραμμα που υλοποιείται και φέτος, περιλαμβάνει εβδομαδιαίες, δωρεάν οργανωμένες ξεναγήσεις από αρχαιολόγο του Μουσείου στις μόνιμες συλλογές του ενώ ήδη πραγματοποιήθηκε ένας κύκλος ξεναγήσεων στην περιοδική έκθεσητου Μουσείου που ολοκληρώθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου.Η επίσκεψη προβλέπει επίσης δωρεάν μεταφορά από και προς το Μουσείο ενώ για τις ανάγκες κοινωνικοποίησης και αναψυχής των επισκεπτών, σε κάθε επίσκεψη συμπεριλαμβάνεται θερμό καλωσόρισμα με κέρασμα στο Cycladic Café.Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στους επισκέπτες μεγαλύτερης ηλικίας δράσεις προσαρμοσμένες στις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά τους, φέρνοντάς τους σε επαφή με το Μουσείο και τα εκθέματά του και παράλληλα να τους δώσει την ευκαιρία της κοινωνικοποίησης και της ψυχαγωγίας μέσω μίας επίσκεψης σε Μουσείο.Αξίζει να σημειωθεί πως την περσινή χρονιά πραγματοποιήθηκανστις οποίες συμμετείχαν συνολικά 775 άτομα άνω των 65 ετών. Ειδικότερα, το Μουσείο επισκέφθηκαν οι Λέσχες Άνω Πετραλώνων, Αγίου Αρτεμίου, Αγίου Ελευθερίου, Αγίου Μελετίου, Ακαδημίας Πλάτωνος, Ανάληψη του Κυρίου, Βοτανικού, Γκράβας, Γκύζη, Ελληνορώσων, Κάτω Πατησίων, Κάτω Πετραλώνων, Κολοκυνθούς, Κολωνού, Κουκακίου, Κυψέλης, Λαμπρινής, Μεταξουργείου, Νέου Κόσμου, Παγκρατίου, Πανόρμου, Πλατείας Αμερικής και Σεπολίων.Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης υπήρξε πρωτοπόρο καθώς ήδη από το 2016 ξεκίνησε να υλοποιεί προγράμματα για άτομα άνω των 65 ετών, εντός και εκτός Μουσείου. Τα προγράμματα περιελάμβαναν ξεναγήσεις και εργαστήρια για ΚΑΠΗ ή Λέσχες Φιλίας διαφόρων Δήμων της Αττικής αλλά και εργαστήρια σε μη-κερδοσκοπικά γηροκομεία, για άτομα που αδυνατούσαν να επισκεφθούν το Μουσείο. Μέχρι σήμερα έχουν συνολικά ωφεληθεί πάνω από 15.000 άτομα άνω των 65 ετών.