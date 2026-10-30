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Χάρις Αλεξίου: Διηγείται τη ζωή της στην αυτοβιογραφία της με τίτλο «Απολυτήριο»
Χάρις Αλεξίου: Διηγείται τη ζωή της στην αυτοβιογραφία της με τίτλο «Απολυτήριο»
Μια διαδρομή από τη Θήβα μέχρι τις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές του κόσμου - Πότε θα κυκλοφορήσει
Tο ταξίδι της ζωής της, μιας ζωής γεμάτης μουσική, τραγούδια, επιτυχίες, ταξίδια αλλά και με δυσκολίες και μεγάλες απώλειες διηγείται, για πρώτη φορά με δικά της λόγια, η Χάρις Αλεξίου στην αυτοβιογραφία της με τίτλο «Απολυτήριο», που θα κυκλοφορήσει στις αρχές Δεκεμβρίου, από τις εκδόσεις Πατάκη.
Η διαδρομή της, που ξεκινά από τη Θήβα, όπου γεννήθηκε και άκουσε τα πρώτα της τραγούδια μέχρι τις μουσικές κορυφές που κατάκτησε θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελεί μυθιστόρημα.
Το «Απολυτήριο» δεν είναι μόνο η αυτοβιογραφία μιας μεγάλης καλλιτέχνιδας. Είναι η ιστορία μιας γυναίκας που έμαθε να μεταμορφώνει τα βιώματά της σε τραγούδι και το τραγούδι σε έναν τρόπο να επικοινωνεί με τους ανθρώπους.
Η σπουδαία ερμηνεύτρια διηγείται και εξομολογείται σημαντικές πτυχές της ζωής της. Τα παιδικά χρόνια, o πρόωρος χαμός του πατέρα της, η δύσκολη μετεγκατάσταση στην Αθήνα, οι δυσκολίες της οικογένειάς της, τα πρώτα βήματα στο τραγούδι. Οι συναντήσεις με τους ανθρώπους που σημάδεψαν την πορεία της, οι μεγάλες συνεργασίες, οι συναυλίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά και οι έρωτες, οι φιλίες, η μητρότητα, οι απώλειες, οι προσωπικές δοκιμασίες και οι δύσκολες αποφάσεις.
Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, τρυφερότητα και χιούμορ, ανασύρει πρόσωπα, εικόνες και περιστατικά από μια ζωή που συνδέθηκε με την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού και με εκατομμύρια ανθρώπους που τη λάτρεψαν, που έγινε η «Χαρούλα» τους. Και φτάνει μέχρι τη στιγμή που αποφασίζει να αποχαιρετήσει τη σκηνή, αναζητώντας την ελευθερία να αρχίσει ξανά.
Η διαδρομή της, που ξεκινά από τη Θήβα, όπου γεννήθηκε και άκουσε τα πρώτα της τραγούδια μέχρι τις μουσικές κορυφές που κατάκτησε θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελεί μυθιστόρημα.
Το «Απολυτήριο» δεν είναι μόνο η αυτοβιογραφία μιας μεγάλης καλλιτέχνιδας. Είναι η ιστορία μιας γυναίκας που έμαθε να μεταμορφώνει τα βιώματά της σε τραγούδι και το τραγούδι σε έναν τρόπο να επικοινωνεί με τους ανθρώπους.
Η σπουδαία ερμηνεύτρια διηγείται και εξομολογείται σημαντικές πτυχές της ζωής της. Τα παιδικά χρόνια, o πρόωρος χαμός του πατέρα της, η δύσκολη μετεγκατάσταση στην Αθήνα, οι δυσκολίες της οικογένειάς της, τα πρώτα βήματα στο τραγούδι. Οι συναντήσεις με τους ανθρώπους που σημάδεψαν την πορεία της, οι μεγάλες συνεργασίες, οι συναυλίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά και οι έρωτες, οι φιλίες, η μητρότητα, οι απώλειες, οι προσωπικές δοκιμασίες και οι δύσκολες αποφάσεις.
Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, τρυφερότητα και χιούμορ, ανασύρει πρόσωπα, εικόνες και περιστατικά από μια ζωή που συνδέθηκε με την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού και με εκατομμύρια ανθρώπους που τη λάτρεψαν, που έγινε η «Χαρούλα» τους. Και φτάνει μέχρι τη στιγμή που αποφασίζει να αποχαιρετήσει τη σκηνή, αναζητώντας την ελευθερία να αρχίσει ξανά.
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