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«Έφαγα 27 χαστούκια και το πλάνο δεν έπαιξε ποτέ»: Ο Ντάστιν Χόφμαν αποκαλύπτει το παρασκήνιο του «Πρωτάρη» και τον «σαδισμό» του σκηνοθέτη Μάικ Νίκολς
«Έφαγα 27 χαστούκια και το πλάνο δεν έπαιξε ποτέ»: Ο Ντάστιν Χόφμαν αποκαλύπτει το παρασκήνιο του «Πρωτάρη» και τον «σαδισμό» του σκηνοθέτη Μάικ Νίκολς
«Ο Μάικ ήταν ευερέθιστος με όλους, αλλά μαζί μου φαινόταν να εκδηλώνεται ένας κάποιος σαδισμός» γράφει ο Χόφμαν στα απομνημονεύματά του που θα κυκλοφορήσουν στις 10 Νοεμβρίου
Άγνωστες λεπτομέρειες και παρασκήνιο από τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Πρωτάρης» στην οποία πρωταγωνίστησε το 1967 αποκαλύπτει ο Ντάστιν Χόφμαν ενόψει των απομνημονευμάτων του με τίτλο «Look at Me» που θα κυκλοφορήσουν στις 10 Νοεμβρίου.
Αρχικά ο 89χρονος σήμερα ηθοποιός γράφει ότι «"ο Πρωτάρης" επιδείνωσε όλες τις ανασφάλειές μου. Βρέθηκα να πρωταγωνιστώ σε μια ταινία του Μάικ Νίκολς, ο οποίος ήταν ο σκηνοθέτης της εποχής, αλλά ένιωθα ότι δεν είχα κανένα δικαίωμα να βρίσκομαι εκεί. Δεν ήθελα καν να δοκιμάσω για τον ρόλο».
Όπως σημειώνει ο Guardian, ο Νίκολς αφιέρωσε δύο χρόνια για να βρει τους πρωταγωνιστές της ταινίας εξετάζοντας επιλογές όπως ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ για τον ρόλο τον οποίο τελικά υποδύθηκε ο Ντάστιν Χόφμαν.
Ο Χόφμαν θυμάται ότι περνούσε ώρες στο μακιγιάζ με τον Νίκολς να δίνει οδηγίες να αλλάξουν την εμφάνισή του σχολιάζοντας το σχήμα της μύτης του: «Θυμάμαι να σκέφτομαι: Προσπαθούν να αφαιρέσουν τον Εβραίο από το πρόσωπό μου, αλλά αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Το μόνο που ήθελα ήταν να γυρίσω σπίτι, στην εβραϊκή Νέα Υόρκη, όπου ανήκα. Ήξερα ότι δεν ήμουν πρωταγωνιστής. Ήξερα ποια ήταν η θέση μου».
Για τον Νίκολς υποστηρίζει ότι μεταμορφωνόταν σε «εντελώς διαφορετικό άνθρωπο» όταν ξεκινούσαν τα γυρίσματα, έπειτα από εβδομάδες προβών. Ήταν δύσκολο να καταλάβει κανείς τι σκεφτόταν, η διάθεσή του άλλαζε διαρκώς και ήταν «συχνά κακόκεφος».
«Ο Μάικ ήταν ευερέθιστος με όλους, αλλά μαζί μου φαινόταν να εκδηλώνεται ένας κάποιος σαδισμός» γράφει ο Χόφμαν, αποκαλύπτοντας ότι η συμπρωταγωνίστριά του Κάθριν Ρος τον χαστούκισε 27 φορές για μια σκηνή που τελικά δεν συμπεριλήφθηκε στην ταινία.
«Μας έβαλε να κάνουμε 27 λήψεις. Στη σκηνή, ο Μπέντζαμιν μπαίνει τρέχοντας στο δωμάτιο της Ιλέιν, μούσκεμα από τη βροχή, για να της πει ότι είχε σχέση με μια μεγαλύτερη γυναίκα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η Ιλέιν συνειδητοποιεί ότι η γυναίκα αυτή είναι η μητέρα της. Ο Μάικ έλεγε συνεχώς στην Κάθριν να με χτυπήσει, να με χτυπήσει πιο δυνατά. Η Κάθριν φοβόταν ότι θα με τραυματίσει και της είπα: “Είμαι εντάξει. Απλώς μη με χτυπήσεις στο αυτί”. Δυστυχώς, μερικές φορές δεν πετύχαινε τον στόχο της. Στο τέλος εκείνης της ημέρας ζαλιζόμουν, ενώ ο Μάικ δεν χρησιμοποίησε καν το χαστούκι στην ταινία».
Την επόμενη ημέρα ο Χόφμαν υπέστη διάτρηση τυμπάνου κατά τη διάρκεια μιας υποβρύχιας σκηνής, στην οποία φορούσε στολή κατάδυσης και βρισκόταν μέσα σε πισίνα: «Όταν ανέβηκα στην επιφάνεια για να πάρω ανάσα, έπειτα από μερικές λήψεις, αίμα έτρεχε από το αυτί μου. Ανάμεσα στα χαστούκια της προηγούμενης ημέρας και την πίεση του νερού στον πυθμένα της πισίνας, είχα υποστεί διάτρηση τυμπάνου».
Ο Χόφμαν αποκάλυψε επίσης ότι η συμπρωταγωνίστριά του Αν Μπάνκροφτ, η οποία υποδυόταν τη μεγαλύτερη ερωμένη του «κυρία Ρόμπινσον", λιποθύμησε κατά τη διάρκεια μιας σκηνής σε μια ζεστή ημέρα και «χρειάστηκε να της χορηγηθεί οξυγόνο για να ανακτήσει τις αισθήσεις της».
Ο ίδιος αναγκάστηκε, επίσης, να επαναλάβει πολλές φορές μια σκηνή στην οποία έτρεχε από το αυτοκίνητό του προς την εκκλησία για να δηλώσει τον έρωτά του στην Ιλέιν, μέχρι που ένιωσε ότι θα λιποθυμούσε: «Το κάναμε ξανά και ξανά, μέχρι που εξαντλήθηκα εντελώς από την κόπωση και την αφυδάτωση. Θυμάμαι ότι ξάπλωσα στο γρασίδι μπροστά από την εκκλησία, επειδή πίστευα ότι θα έχανα τις αισθήσεις μου».
Τα γυρίσματα του «The Graduate», μιας ταινίας που απέσπασε επτά υποψηφιότητες για Όσκαρ και κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στην 40ή τελετή απονομής των βραβείων της Ακαδημίας, αποδείχθηκαν «μια τρομερή εμπειρία», παρόλο που η ταινία «άλλαξε τη ζωή μου», όπως δήλωσε. «Όλο αυτό το διάστημα ένιωθα ότι ο Μάικ ήταν θυμωμένος μαζί μου, είτε επειδή έκανα κάτι λάθος είτε επειδή είχε συνειδητοποιήσει αυτό που όλοι οι άλλοι γνώριζαν ήδη: ότι είχε επιλέξει λάθος πρωταγωνιστή για την ταινία του».
Αρχικά ο 89χρονος σήμερα ηθοποιός γράφει ότι «"ο Πρωτάρης" επιδείνωσε όλες τις ανασφάλειές μου. Βρέθηκα να πρωταγωνιστώ σε μια ταινία του Μάικ Νίκολς, ο οποίος ήταν ο σκηνοθέτης της εποχής, αλλά ένιωθα ότι δεν είχα κανένα δικαίωμα να βρίσκομαι εκεί. Δεν ήθελα καν να δοκιμάσω για τον ρόλο».
Όπως σημειώνει ο Guardian, ο Νίκολς αφιέρωσε δύο χρόνια για να βρει τους πρωταγωνιστές της ταινίας εξετάζοντας επιλογές όπως ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ για τον ρόλο τον οποίο τελικά υποδύθηκε ο Ντάστιν Χόφμαν.
Ο Χόφμαν θυμάται ότι περνούσε ώρες στο μακιγιάζ με τον Νίκολς να δίνει οδηγίες να αλλάξουν την εμφάνισή του σχολιάζοντας το σχήμα της μύτης του: «Θυμάμαι να σκέφτομαι: Προσπαθούν να αφαιρέσουν τον Εβραίο από το πρόσωπό μου, αλλά αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Το μόνο που ήθελα ήταν να γυρίσω σπίτι, στην εβραϊκή Νέα Υόρκη, όπου ανήκα. Ήξερα ότι δεν ήμουν πρωταγωνιστής. Ήξερα ποια ήταν η θέση μου».
Για τον Νίκολς υποστηρίζει ότι μεταμορφωνόταν σε «εντελώς διαφορετικό άνθρωπο» όταν ξεκινούσαν τα γυρίσματα, έπειτα από εβδομάδες προβών. Ήταν δύσκολο να καταλάβει κανείς τι σκεφτόταν, η διάθεσή του άλλαζε διαρκώς και ήταν «συχνά κακόκεφος».
«Ο Μάικ ήταν ευερέθιστος με όλους, αλλά μαζί μου φαινόταν να εκδηλώνεται ένας κάποιος σαδισμός» γράφει ο Χόφμαν, αποκαλύπτοντας ότι η συμπρωταγωνίστριά του Κάθριν Ρος τον χαστούκισε 27 φορές για μια σκηνή που τελικά δεν συμπεριλήφθηκε στην ταινία.
«Μας έβαλε να κάνουμε 27 λήψεις. Στη σκηνή, ο Μπέντζαμιν μπαίνει τρέχοντας στο δωμάτιο της Ιλέιν, μούσκεμα από τη βροχή, για να της πει ότι είχε σχέση με μια μεγαλύτερη γυναίκα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η Ιλέιν συνειδητοποιεί ότι η γυναίκα αυτή είναι η μητέρα της. Ο Μάικ έλεγε συνεχώς στην Κάθριν να με χτυπήσει, να με χτυπήσει πιο δυνατά. Η Κάθριν φοβόταν ότι θα με τραυματίσει και της είπα: “Είμαι εντάξει. Απλώς μη με χτυπήσεις στο αυτί”. Δυστυχώς, μερικές φορές δεν πετύχαινε τον στόχο της. Στο τέλος εκείνης της ημέρας ζαλιζόμουν, ενώ ο Μάικ δεν χρησιμοποίησε καν το χαστούκι στην ταινία».
Την επόμενη ημέρα ο Χόφμαν υπέστη διάτρηση τυμπάνου κατά τη διάρκεια μιας υποβρύχιας σκηνής, στην οποία φορούσε στολή κατάδυσης και βρισκόταν μέσα σε πισίνα: «Όταν ανέβηκα στην επιφάνεια για να πάρω ανάσα, έπειτα από μερικές λήψεις, αίμα έτρεχε από το αυτί μου. Ανάμεσα στα χαστούκια της προηγούμενης ημέρας και την πίεση του νερού στον πυθμένα της πισίνας, είχα υποστεί διάτρηση τυμπάνου».
Ο Χόφμαν αποκάλυψε επίσης ότι η συμπρωταγωνίστριά του Αν Μπάνκροφτ, η οποία υποδυόταν τη μεγαλύτερη ερωμένη του «κυρία Ρόμπινσον", λιποθύμησε κατά τη διάρκεια μιας σκηνής σε μια ζεστή ημέρα και «χρειάστηκε να της χορηγηθεί οξυγόνο για να ανακτήσει τις αισθήσεις της».
Ο ίδιος αναγκάστηκε, επίσης, να επαναλάβει πολλές φορές μια σκηνή στην οποία έτρεχε από το αυτοκίνητό του προς την εκκλησία για να δηλώσει τον έρωτά του στην Ιλέιν, μέχρι που ένιωσε ότι θα λιποθυμούσε: «Το κάναμε ξανά και ξανά, μέχρι που εξαντλήθηκα εντελώς από την κόπωση και την αφυδάτωση. Θυμάμαι ότι ξάπλωσα στο γρασίδι μπροστά από την εκκλησία, επειδή πίστευα ότι θα έχανα τις αισθήσεις μου».
Τα γυρίσματα του «The Graduate», μιας ταινίας που απέσπασε επτά υποψηφιότητες για Όσκαρ και κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στην 40ή τελετή απονομής των βραβείων της Ακαδημίας, αποδείχθηκαν «μια τρομερή εμπειρία», παρόλο που η ταινία «άλλαξε τη ζωή μου», όπως δήλωσε. «Όλο αυτό το διάστημα ένιωθα ότι ο Μάικ ήταν θυμωμένος μαζί μου, είτε επειδή έκανα κάτι λάθος είτε επειδή είχε συνειδητοποιήσει αυτό που όλοι οι άλλοι γνώριζαν ήδη: ότι είχε επιλέξει λάθος πρωταγωνιστή για την ταινία του».
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