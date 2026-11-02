Η σειρά Nature’s Promise, αποκλειστικά στα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνδυάζει ποιότητα, φυσικά συστατικά και πλούσια γεύση, με περισσότερες από 140 επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας.
Ίδρυμα Ωνάση: Δημιουργεί ένα νέο χώρο συνάντησης στην καρδιά της πόλης με επίκεντρο τη μόδα
Ίδρυμα Ωνάση: Δημιουργεί ένα νέο χώρο συνάντησης στην καρδιά της πόλης με επίκεντρο τη μόδα
Το Six Rings, επί της οδού Πατησίων, θα φιλοξενεί επιλεγμένες δημιουργίες από ελληνικά και διεθνή brands και παρουσιάσεις νέων σχεδιαστών, σε έναν ενεργό διάλογο του design με τις άλλες τέχνες
Ένα νέο, πρωτότυπο, βιωματικό χώρο, όπου η μόδα θα συνομιλεί με τις τέχνες και οι επισκέπτες θα μπορούν να βρουν δημιουργίες καταξιωμένων και νέων, ανερχόμενων σχεδιαστών αλλά και βιβλία και μουσική και φυτά, να επικοινωνούν, να ανακαλύπτουν καινούργια πράγματα και να στηρίζουν την εγχώρια επιχειρηματικότητα δημιουργεί το Ίδρυμα Ωνάση στην καρδιά της Αθήνας. Το Six Rings, που θα ανοίξει τις πύλες του τον Δεκέμβριο, επί της οδού Πατησίων 99, και στεγάζεται σε ένα πλήρως αναδιαμορφωμένο χώρο ο οποίος ανήκει στην ιστορική Στοά Ματάλα, φιλοδοξεί να αποτελέσει μια νέα εμπειρία που φέρνει σε επαφή διαφορετικές δημιουργικές κοινότητες.
Η Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση σκιαγραφεί με λέξεις το νέο αυτό αστικό όραμα ως εξής: «Σε μια γειτονιά όπου το βλέμμα συναντά τόσο τον Παρθενώνα όσο και τα γκράφιτι, όπου φοιτητές από τα κοντινά πανεπιστήμια γεμίζουν καθημερινά τους δρόμους και όπου άνθρωποι από διαφορετικές κοινότητες και χώρες διατηρούν τις δικές τους μικρές επιχειρήσεις, το Six Rings προτείνει τη δική του εκδοχή ομορφιάς, μέσα από αντικείμενα, συναισθήματα, μυρωδιές και υφές. Είναι ένας τόπος για βόλτα, για να δεις κανείς πώς ένας δημιουργικός νους μετατρέπει μια απλή ιδέα σε αγαπημένο ρούχο και, τελικά, πώς η φαντασία και το ταλέντο δίνουν νόημα στις μικρές καθημερινές απολαύσεις. Το Six Rings δεν είναι μόνο ένα κατάστημα. Είναι μια κυψέλη που παράγει περιεχόμενο. Έρχεται από μακριά, από την παράδοση του ονόματος Ωνάσης και κοιτάζει προς το μέλλον. Είναι ένας κρίκος που συνδέει ανθρώπους, ένας καταλύτης για απρόσμενες συναντήσεις.»
Ποιος είναι ο στόχος πίσω από αυτή τη ρηξικέλευθη αυτή πρόταση; «Φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε έναν χώρο όπου το design, η δημιουργικότητα, η δεξιοτεχνία και η επιχειρηματικότητα συνυπάρχουν. Έναν χώρο όπου μπορεί κανείς να ανακαλύψει, να μάθει, να εξερευνήσει και να βιώσει τη μόδα με νέους και απρόσμενους τρόπους. Δημιουργούμε ένα νέο μοντέλο retail, στο σημείο όπου η μόδα, η τέχνη και η τεχνολογία συναντιούνται, ενθαρρύνοντας τον διάλογο, την περιέργεια και νέες πολιτισμικές οπτικές» απαντά με σαφήνεια ο Head of Fashion του Ιδρύματος Ωνάση, Σταύρος Καρέλης.
Τo Six Rings δεν θα είναι ένα τυπικό concept κατάστημα αλλά ένα στέκι συνάντησης και διαλόγου με οικογενειακή ατμόσφαιρα. Ένα διώροφο σπίτι που ενθαρρύνει την περιέργεια, την ανακάλυψη και τη μάθηση, μέσα από εργαστήρια και εκπαιδευτικά προγράμματα. Την οπτική ταυτότητα του Six Rings υπογράφει ο διεθνώς αναγνωρισμένος Βρετανός καλλιτέχνης Tim Etchells, δημιουργός και του έργου νέον που κοσμεί το κτίριο της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση στη Συγγρού, ενώ το λογότυπό του είναι εμπνευσμένο από το αίτημα του Αριστοτέλη Ωνάση να προστεθεί ένας έκτος κύκλος στο ολυμπιακό σύμβολο για την Ολυμπιακή Αεροπορία. Την διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων ανέλαβε ο αρχιτέκτονας και σκηνογράφος Λουκάς Μπάκας
Κεντρικός άξονας θα είναι η μόδα, ένας τομέας που αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης κουλτούρας, μέσα από τη φιλοξενία επιλεγμένων δημιουργιών από ελληνικά και διεθνή brands. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το πρώτο shop-in-shop του Yohji Yamamoto στην Αθήνα, συμπεριλαμβανόμενης της συλλογής LIMI feu, ένα adidas shop-in-shop με το Y-3 και κορυφαίες συνεργασίες του brand, το πρώτο ελληνικό κατάστημα που θα διαθέτει τα Our Legacy, Martine Rose και Matières Fécales αλλά και μια επιμελημένη επιλογή αρχειακών κομματιών από το εμβληματικό Raf Simons brand. Στο Six Rings θα βρει κανείς ακόμη τα Carhartt WIP, τα Maison Crivelli και Matière Première Parfums, καθώς και επιλογές από τα PLAY Comme des Garçons, BLACK Comme des Garçons, CDG HOMME, CDG PARFUMS, CDG WALLET και Stüssy, μέσω του αθηναϊκού multi-brand retailer No3.
Η ελληνική επιχειρηματικότητα θα δίνει το δυναμικό παρών μέσα από τα εγχώρια brand μόδας μεταξύ των οποίων το It’ s a shirt και αυτό του Yiorgos Eleftheriades ο οποίος, μάλιστα έχει αναλάβει, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση, τη διεξαγωγή ενός προγράμματος για την παρουσίαση της δουλειάς νέων Ελλήνων σχεδιαστών.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι παρεμβάσεις του Ιδρύματος Ωνάση δεν αφορούν αποκλειστικά στον χώρο που θα στεγάσει το Six Rings αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρο το συγκρότημα της Στοάς Ματάλα την οποία ανακαινίζει αυτή την περίοδο με προοπτική να φιλοξενήσει χώρο εστίασης με την υπογραφή της καταξιωμένης ομάδας του Wine is Fin
Επιπλέον, προετοιμάζεται η δημιουργία ενός ακόμη χώρου που βρίσκεται σε όροφο πάνω από το Six Rings και θα φιλοξενήσει την υπερπλούσια δισκοθήκη του σπουδαίου ραδιοφωνικού παραγωγού Γιάννη Πετρίδη το πολύτιμο μουσικό υλικό της οποίας θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνούν και να απολαμβάνουν οι επισκέπτες σε ειδικά διαμορφωμένους, τελευταίας τεχνολογίας χώρους ακρόασης.
Η Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση σκιαγραφεί με λέξεις το νέο αυτό αστικό όραμα ως εξής: «Σε μια γειτονιά όπου το βλέμμα συναντά τόσο τον Παρθενώνα όσο και τα γκράφιτι, όπου φοιτητές από τα κοντινά πανεπιστήμια γεμίζουν καθημερινά τους δρόμους και όπου άνθρωποι από διαφορετικές κοινότητες και χώρες διατηρούν τις δικές τους μικρές επιχειρήσεις, το Six Rings προτείνει τη δική του εκδοχή ομορφιάς, μέσα από αντικείμενα, συναισθήματα, μυρωδιές και υφές. Είναι ένας τόπος για βόλτα, για να δεις κανείς πώς ένας δημιουργικός νους μετατρέπει μια απλή ιδέα σε αγαπημένο ρούχο και, τελικά, πώς η φαντασία και το ταλέντο δίνουν νόημα στις μικρές καθημερινές απολαύσεις. Το Six Rings δεν είναι μόνο ένα κατάστημα. Είναι μια κυψέλη που παράγει περιεχόμενο. Έρχεται από μακριά, από την παράδοση του ονόματος Ωνάσης και κοιτάζει προς το μέλλον. Είναι ένας κρίκος που συνδέει ανθρώπους, ένας καταλύτης για απρόσμενες συναντήσεις.»
Ποιος είναι ο στόχος πίσω από αυτή τη ρηξικέλευθη αυτή πρόταση; «Φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε έναν χώρο όπου το design, η δημιουργικότητα, η δεξιοτεχνία και η επιχειρηματικότητα συνυπάρχουν. Έναν χώρο όπου μπορεί κανείς να ανακαλύψει, να μάθει, να εξερευνήσει και να βιώσει τη μόδα με νέους και απρόσμενους τρόπους. Δημιουργούμε ένα νέο μοντέλο retail, στο σημείο όπου η μόδα, η τέχνη και η τεχνολογία συναντιούνται, ενθαρρύνοντας τον διάλογο, την περιέργεια και νέες πολιτισμικές οπτικές» απαντά με σαφήνεια ο Head of Fashion του Ιδρύματος Ωνάση, Σταύρος Καρέλης.
Τo Six Rings δεν θα είναι ένα τυπικό concept κατάστημα αλλά ένα στέκι συνάντησης και διαλόγου με οικογενειακή ατμόσφαιρα. Ένα διώροφο σπίτι που ενθαρρύνει την περιέργεια, την ανακάλυψη και τη μάθηση, μέσα από εργαστήρια και εκπαιδευτικά προγράμματα. Την οπτική ταυτότητα του Six Rings υπογράφει ο διεθνώς αναγνωρισμένος Βρετανός καλλιτέχνης Tim Etchells, δημιουργός και του έργου νέον που κοσμεί το κτίριο της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση στη Συγγρού, ενώ το λογότυπό του είναι εμπνευσμένο από το αίτημα του Αριστοτέλη Ωνάση να προστεθεί ένας έκτος κύκλος στο ολυμπιακό σύμβολο για την Ολυμπιακή Αεροπορία. Την διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων ανέλαβε ο αρχιτέκτονας και σκηνογράφος Λουκάς Μπάκας
Κεντρικός άξονας θα είναι η μόδα, ένας τομέας που αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης κουλτούρας, μέσα από τη φιλοξενία επιλεγμένων δημιουργιών από ελληνικά και διεθνή brands. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το πρώτο shop-in-shop του Yohji Yamamoto στην Αθήνα, συμπεριλαμβανόμενης της συλλογής LIMI feu, ένα adidas shop-in-shop με το Y-3 και κορυφαίες συνεργασίες του brand, το πρώτο ελληνικό κατάστημα που θα διαθέτει τα Our Legacy, Martine Rose και Matières Fécales αλλά και μια επιμελημένη επιλογή αρχειακών κομματιών από το εμβληματικό Raf Simons brand. Στο Six Rings θα βρει κανείς ακόμη τα Carhartt WIP, τα Maison Crivelli και Matière Première Parfums, καθώς και επιλογές από τα PLAY Comme des Garçons, BLACK Comme des Garçons, CDG HOMME, CDG PARFUMS, CDG WALLET και Stüssy, μέσω του αθηναϊκού multi-brand retailer No3.
Η ελληνική επιχειρηματικότητα θα δίνει το δυναμικό παρών μέσα από τα εγχώρια brand μόδας μεταξύ των οποίων το It’ s a shirt και αυτό του Yiorgos Eleftheriades ο οποίος, μάλιστα έχει αναλάβει, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση, τη διεξαγωγή ενός προγράμματος για την παρουσίαση της δουλειάς νέων Ελλήνων σχεδιαστών.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι παρεμβάσεις του Ιδρύματος Ωνάση δεν αφορούν αποκλειστικά στον χώρο που θα στεγάσει το Six Rings αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρο το συγκρότημα της Στοάς Ματάλα την οποία ανακαινίζει αυτή την περίοδο με προοπτική να φιλοξενήσει χώρο εστίασης με την υπογραφή της καταξιωμένης ομάδας του Wine is Fin
Επιπλέον, προετοιμάζεται η δημιουργία ενός ακόμη χώρου που βρίσκεται σε όροφο πάνω από το Six Rings και θα φιλοξενήσει την υπερπλούσια δισκοθήκη του σπουδαίου ραδιοφωνικού παραγωγού Γιάννη Πετρίδη το πολύτιμο μουσικό υλικό της οποίας θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνούν και να απολαμβάνουν οι επισκέπτες σε ειδικά διαμορφωμένους, τελευταίας τεχνολογίας χώρους ακρόασης.
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