Ίδρυμα Ωνάση: Δημιουργεί ένα νέο χώρο συνάντησης στην καρδιά της πόλης με επίκεντρο τη μόδα

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Ένα νέο, πρωτότυπο, βιωματικό χώρο, όπου ηθα συνομιλεί με τις τέχνες και οι επισκέπτες θα μπορούν να βρουν δημιουργίες καταξιωμένων και νέων, ανερχόμενων σχεδιαστών αλλά και βιβλία και μουσική και φυτά, να επικοινωνούν, να ανακαλύπτουν καινούργια πράγματα και να στηρίζουν την εγχώρια επιχειρηματικότητα δημιουργεί τοστην καρδιά της Αθήνας. Το, που θα ανοίξει τις πύλες του τον Δεκέμβριο, επί της οδού, και στεγάζεται σε ένα πλήρως αναδιαμορφωμένο χώρο ο οποίος ανήκει στην ιστορική Στοά Ματάλα, φιλοδοξεί να αποτελέσει μια νέα εμπειρία που φέρνει σε επαφή διαφορετικές δημιουργικές κοινότητες., Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση σκιαγραφεί με λέξεις το νέο αυτό αστικό όραμα ως εξής: «Σε μια γειτονιά όπου το βλέμμα συναντά τόσο τον Παρθενώνα όσο και τα γκράφιτι, όπου φοιτητές από τα κοντινά πανεπιστήμια γεμίζουν καθημερινά τους δρόμους και όπου άνθρωποι από διαφορετικές κοινότητες και χώρες διατηρούν τις δικές τους μικρές επιχειρήσεις, το Six Rings προτείνει τη δική του εκδοχή ομορφιάς, μέσα από αντικείμενα, συναισθήματα, μυρωδιές και υφές. Είναι ένας τόπος για βόλτα, για να δεις κανείς πώς ένας δημιουργικός νους μετατρέπει μια απλή ιδέα σε αγαπημένο ρούχο και, τελικά, πώς η φαντασία και το ταλέντο δίνουν νόημα στις μικρές καθημερινές απολαύσεις. Το Six Rings δεν είναι μόνο ένα κατάστημα. Είναι μια κυψέλη που παράγει περιεχόμενο. Έρχεται από μακριά, από την παράδοση του ονόματος Ωνάσης και κοιτάζει προς το μέλλον. Είναι ένας κρίκος που συνδέει ανθρώπους, ένας καταλύτης για απρόσμενες συναντήσεις.»Ποιος είναι ο στόχος πίσω από αυτή τη ρηξικέλευθη αυτή πρόταση; «Φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε έναν χώρο όπου το design, η δημιουργικότητα, η δεξιοτεχνία και η επιχειρηματικότητα συνυπάρχουν. Έναν χώρο όπου μπορεί κανείς να ανακαλύψει, να μάθει, να εξερευνήσει και να βιώσει τη μόδα με νέους και απρόσμενους τρόπους. Δημιουργούμε ένα νέο μοντέλο retail, στο σημείο όπου η μόδα, η τέχνη και η τεχνολογία συναντιούνται, ενθαρρύνοντας τον διάλογο, την περιέργεια και νέες πολιτισμικές οπτικές» απαντά με σαφήνεια ο Head of Fashion του Ιδρύματος Ωνάση, Σταύρος Καρέλης.Τo Six Rings δεν θα είναι ένα τυπικό concept κατάστημα αλλά ένα στέκι συνάντησης και διαλόγου με οικογενειακή ατμόσφαιρα. Ένα διώροφο σπίτι που ενθαρρύνει την περιέργεια, την ανακάλυψη και τη μάθηση, μέσα από εργαστήρια και εκπαιδευτικά προγράμματα. Την οπτική ταυτότητα του Six Rings υπογράφει ο διεθνώς αναγνωρισμένος Βρετανός καλλιτέχνηςδημιουργός και του έργου νέον που κοσμεί το κτίριο της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση στη Συγγρού, ενώ το λογότυπό του είναι εμπνευσμένο από το αίτημα τουνα προστεθεί ένας έκτος κύκλος στο ολυμπιακό σύμβολο για την Ολυμπιακή Αεροπορία. Την διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων ανέλαβε ο αρχιτέκτονας και σκηνογράφος Λουκάς ΜπάκαςΚεντρικός άξονας θα είναι η μόδα, ένας τομέας που αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης κουλτούρας, μέσα από τη φιλοξενία επιλεγμένων δημιουργιών από. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το πρώτο shop-in-shop τουστην Αθήνα, συμπεριλαμβανόμενης της συλλογής LIMI feu, ένα adidas shop-in-shop με το Y-3 και κορυφαίες συνεργασίες του brand, το πρώτο ελληνικό κατάστημα που θα διαθέτει τα Our Legacy,καιαλλά και μια επιμελημένη επιλογή αρχειακών κομματιών από το εμβληματικό Raf Simons brand. Στο Six Rings θα βρει κανείς ακόμη τα Carhartt WIP, τα Maison Crivelli και Matière Première Parfums, καθώς και επιλογές από τα PLAY Comme des Garçons, BLACK Comme des Garçons, CDG HOMME, CDG PARFUMS, CDG WALLET και Stüssy, μέσω του αθηναϊκού multi-brand retailer No3.Η ελληνική επιχειρηματικότητα θα δίνει το δυναμικό παρών μέσα από τα εγχώρια brand μόδας μεταξύ των οποίων τοκαι αυτό τουο οποίος, μάλιστα έχει αναλάβει, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση, τη διεξαγωγή ενός προγράμματος για την παρουσίαση της δουλειάς νέων Ελλήνων σχεδιαστών.Αξίζει να σημειωθεί πως οι παρεμβάσεις του Ιδρύματος Ωνάση δεν αφορούν αποκλειστικά στον χώρο που θα στεγάσει το Six Rings αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρο το συγκρότημα τηςτην οποία ανακαινίζει αυτή την περίοδο με προοπτική να φιλοξενήσει χώρο εστίασης με την υπογραφή της καταξιωμένης ομάδας του Wine is FinΕπιπλέον, προετοιμάζεται η δημιουργία ενός ακόμη χώρου που βρίσκεται σε όροφο πάνω από το Six Rings και θα φιλοξενήσει την υπερπλούσιατου σπουδαίου ραδιοφωνικού παραγωγούτο πολύτιμο μουσικό υλικό της οποίας θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνούν και να απολαμβάνουν οι επισκέπτες σε ειδικά διαμορφωμένους, τελευταίας τεχνολογίας χώρους ακρόασης.