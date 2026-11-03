Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία
Ιουλία Καραπατάκη: Ετοιμάζεται για χειμερινές ζωντανές εμφανίσεις στην Αθήνα
Ιουλία Καραπατάκη: Ετοιμάζεται για χειμερινές ζωντανές εμφανίσεις στην Αθήνα
Πού και πότε θα τραγουδάει
Μία από τις πιο αγαπητές ερμηνεύτριες της νεότερης γενιάς, η Ιουλία Καραπατάκη, ετοιμάζεται πυρετωδώς για τις χειμερινές ζωντανές εμφανίσεις της που θα ξεκινήσουν στις 26 Νοεμβρίου, στον Σταυρό του Νότου, όπου θα τραγουδά κάθε Πέμπτη και Παρασκευή βράδυ.
Με βασικά «όπλα» της την ξεχωριστή φωνή της, το ταπεραμέντο της αλλά και την αίσθηση οικειότητας που δημιουργεί στο κοινό, η «έντεχνη» που χωρά σε κάθε μουσικό είδος αλλά δεν ανήκει πουθενά, επιστρέφει στη σκηνή, μόνη της αυτή τη φορά.
Το πρόγραμμά της θα περιλαμβάνει απρόβλεπτα τραγούδια, αγαπημένα λαϊκά από το κλασικό ρεπερτόριο αλλά και κομμάτια από την προσωπική δισκογραφία της με τις υπογραφές των Σωκράτη Μάλαμα, Ορέστη Ντάντου, ο Οδυσσέα Ιωάννου αλλά και του Άγη Παπαπαναγιώτου που τής έχει γράψει πρόσφατα.
Με βασικά «όπλα» της την ξεχωριστή φωνή της, το ταπεραμέντο της αλλά και την αίσθηση οικειότητας που δημιουργεί στο κοινό, η «έντεχνη» που χωρά σε κάθε μουσικό είδος αλλά δεν ανήκει πουθενά, επιστρέφει στη σκηνή, μόνη της αυτή τη φορά.
Το πρόγραμμά της θα περιλαμβάνει απρόβλεπτα τραγούδια, αγαπημένα λαϊκά από το κλασικό ρεπερτόριο αλλά και κομμάτια από την προσωπική δισκογραφία της με τις υπογραφές των Σωκράτη Μάλαμα, Ορέστη Ντάντου, ο Οδυσσέα Ιωάννου αλλά και του Άγη Παπαπαναγιώτου που τής έχει γράψει πρόσφατα.
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