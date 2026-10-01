Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Ντέιβιντ Τσίπερφιλντ: Η Αθήνα δεν θα μπορεί να διατηρήσει την ανθρώπινη αίσθησή της αν ο τουρισμός κυριαρχήσει
Ντέιβιντ Τσίπερφιλντ: Η Αθήνα δεν θα μπορεί να διατηρήσει την ανθρώπινη αίσθησή της αν ο τουρισμός κυριαρχήσει
Ο διάσημος αρχιτέκτονας που έχει αναλάβει την αναβάθμιση - επέκταση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου μίλησε στο Athens Democracy Forum
Ποια είναι η προσφορά της αρχιτεκτονικής στις σύγχρονες πόλεις; Τι δεν πρέπει να κάνει η Αθήνα; Και γιατί εντέλει η αρχιτεκτονική είναι και ζήτημα δημοκρατίας; Στα παραπάνω ενδιαφέροντα ερωτήματα απάντησε ο διάσημος Βρετανός αρχιτέκτονας Ντέιβιντ Τσίπερφιλντ κατά τη συμμετοχή του στο Athens Democracy Forum το οποίο διοργανώνεται από το Democracy & Culture Foundation σε συνεργασία με τους The New York Times, στο Ωδείο Αθηνών.
Ο άνθρωπος ο οποίος έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων και το μεγαλεπήβολο εγχείρημα της αναβάθμισης - επέκτασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου έσπευσε να υπογραμμίσει πως οι αρχιτέκτονες έχουν ευθύνη όχι μόνο απέναντι στο πρόσωπο που πληρώνει για την υλοποίηση ενός έργου, αλλά τόσο στους ανθρώπους που εργάζονται σ’ αυτό, όσο και προς την πόλη. Παραδέχτηκε, βέβαια, πως δεν χρειάζονται αυταπάτες, καθώς γνωρίζει ότι «οι εμπορικές πιέσεις είναι αυτές που καθορίζουν τα πάντα. «Αυτοί οι παράγοντες καθορίζουν το 80% έως 90% του δομημένου περιβάλλοντός μας», πρόσθεσε.
Αναφερόμενος στις περιπτώσεις των μουσείων σημείωσε: «Όταν, βέβαια, καλείσαι να χτίσεις ένα μουσείο, τότε πελάτης είναι το διοικητικό συμβούλιο του μουσείου, ο επισκέπτης του μουσείου, τα εκθέματα, ή η ίδια η κουλτούρα. Εκεί αποκτά ενδιαφέρον, επειδή το να είναι ο πελάτης μόνο ένας επενδυτής είναι λιγότερο ενδιαφέρον σε σχέση με το να έχεις κι άλλες φωνές και να οφείλεις ως αρχιτέκτονας να εκπροσωπήσεις αυτές τις φωνές».
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην κακή εικόνα των πολλών σύγχρονων πόλεων: «Άνθρωποι σαν εμένα μπορούν να χτίσουν μια σημαντική καριέρα βασισμένη σε ένα σύνολο εμβληματικών κτιρίων ή κάποιων εντυπωσιακών δημιουργιών, αλλά την ίδια στιγμή στο 99,9% του κόσμου οι δρόμοι όπου περπατάμε και τα κτίρια όπου ζούμε, παραμελούνται» τόνισε και πρόσθεσε: «Στην πραγματικότητα, ο τρόπος με τον οποίο υπάρχουν τα κτίρια διογκώνει ή υπογραμμίζει την οικονομική ανισότητα. Επομένως, αυτό είναι ένα πεδίο στο οποίο οι αρχιτέκτονες πρέπει τώρα να εστιάσουν».
Στο φλέγον ζήτημα της διαχείρισης του ανεξέλεγκτου τουρισμού ο Ντέιβιντ Τσίπερφιλντ επισήμανε ότι η διατήρηση της ποιότητας δεν είναι εφικτή, όταν η αξία της γης αυξάνεται και οι κάτοικοι φεύγουν. Μάλιστα, έφερε ως παράδειγμα την Αθήνα, η οποία ακόμη διατηρεί μια ανθρώπινη αίσθηση. «Δεν θα μπορείτε να τη διατηρήσετε αν ο τουρισμός κυριαρχήσει», υποστήριξε. «Η πόλη θα έπρεπε να αντιπροσωπεύει τις φιλοδοξίες μας. Θα έπρεπε να προσφέρει ένα καταφύγιο. Θα έπρεπε να είναι το κέντρο της δημιουργικής και κοινωνικής ζωής», επεσήμανε με νόημα και πρόσθεσε: «Τα κέντρα των πόλεων έχουν γίνει τουριστικοί προορισμοί και προορισμοί ψυχαγωγίας. Δεν είναι πλέον ένας τόπος καταφυγίου, συντροφικότητας, κοινωνικότητας και όλων αυτών των πραγμάτων. Μας αλλοτριώνει», Ο συντονισμός της συζήτησης έγινε από τη Farah Nayeri, πολιτιστική συντάκτρια των «New York Times».
Ο άνθρωπος ο οποίος έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων και το μεγαλεπήβολο εγχείρημα της αναβάθμισης - επέκτασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου έσπευσε να υπογραμμίσει πως οι αρχιτέκτονες έχουν ευθύνη όχι μόνο απέναντι στο πρόσωπο που πληρώνει για την υλοποίηση ενός έργου, αλλά τόσο στους ανθρώπους που εργάζονται σ’ αυτό, όσο και προς την πόλη. Παραδέχτηκε, βέβαια, πως δεν χρειάζονται αυταπάτες, καθώς γνωρίζει ότι «οι εμπορικές πιέσεις είναι αυτές που καθορίζουν τα πάντα. «Αυτοί οι παράγοντες καθορίζουν το 80% έως 90% του δομημένου περιβάλλοντός μας», πρόσθεσε.
Αναφερόμενος στις περιπτώσεις των μουσείων σημείωσε: «Όταν, βέβαια, καλείσαι να χτίσεις ένα μουσείο, τότε πελάτης είναι το διοικητικό συμβούλιο του μουσείου, ο επισκέπτης του μουσείου, τα εκθέματα, ή η ίδια η κουλτούρα. Εκεί αποκτά ενδιαφέρον, επειδή το να είναι ο πελάτης μόνο ένας επενδυτής είναι λιγότερο ενδιαφέρον σε σχέση με το να έχεις κι άλλες φωνές και να οφείλεις ως αρχιτέκτονας να εκπροσωπήσεις αυτές τις φωνές».
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην κακή εικόνα των πολλών σύγχρονων πόλεων: «Άνθρωποι σαν εμένα μπορούν να χτίσουν μια σημαντική καριέρα βασισμένη σε ένα σύνολο εμβληματικών κτιρίων ή κάποιων εντυπωσιακών δημιουργιών, αλλά την ίδια στιγμή στο 99,9% του κόσμου οι δρόμοι όπου περπατάμε και τα κτίρια όπου ζούμε, παραμελούνται» τόνισε και πρόσθεσε: «Στην πραγματικότητα, ο τρόπος με τον οποίο υπάρχουν τα κτίρια διογκώνει ή υπογραμμίζει την οικονομική ανισότητα. Επομένως, αυτό είναι ένα πεδίο στο οποίο οι αρχιτέκτονες πρέπει τώρα να εστιάσουν».
Στο φλέγον ζήτημα της διαχείρισης του ανεξέλεγκτου τουρισμού ο Ντέιβιντ Τσίπερφιλντ επισήμανε ότι η διατήρηση της ποιότητας δεν είναι εφικτή, όταν η αξία της γης αυξάνεται και οι κάτοικοι φεύγουν. Μάλιστα, έφερε ως παράδειγμα την Αθήνα, η οποία ακόμη διατηρεί μια ανθρώπινη αίσθηση. «Δεν θα μπορείτε να τη διατηρήσετε αν ο τουρισμός κυριαρχήσει», υποστήριξε. «Η πόλη θα έπρεπε να αντιπροσωπεύει τις φιλοδοξίες μας. Θα έπρεπε να προσφέρει ένα καταφύγιο. Θα έπρεπε να είναι το κέντρο της δημιουργικής και κοινωνικής ζωής», επεσήμανε με νόημα και πρόσθεσε: «Τα κέντρα των πόλεων έχουν γίνει τουριστικοί προορισμοί και προορισμοί ψυχαγωγίας. Δεν είναι πλέον ένας τόπος καταφυγίου, συντροφικότητας, κοινωνικότητας και όλων αυτών των πραγμάτων. Μας αλλοτριώνει», Ο συντονισμός της συζήτησης έγινε από τη Farah Nayeri, πολιτιστική συντάκτρια των «New York Times».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα