Η οπτική ταυτότητα του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

σε αυτό το έργο συναντιούνται βιώματα και αναμνήσεις διαφορετικών ατόμων που δέχτηκαν να μοιραστούν μαζί μου την αγάπη τους για τον κινηματογράφο σε μία διαδικασία συλλογικής ευαλωτότηταςένα από τα άτομα μου έγραψε "επειδή το μαζί είναι πάντα καλύτερο" και συνοψίζω με αυτόπροσθέτοντας:με ριζοσπαστική ευθύνη απέναντι στο "άλλο"».Η Σοφία Ροζάκη (γ. 1990) σπούδασε ζωγραφική στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Η δουλειά της έχει παρουσιαστεί σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων στην γκαλερί Ζουμπουλάκη, στο μουσείο Μπενάκη (σε συνεργασία με το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ και το New Museum), στο MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών, στην Art Athina, στην Art Thessaloniki, στο Rome International Art Fair, στο Trento Art Festival, στο Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου, στο Queer Archive Festival και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.Στο έργο της διερευνά εναλλακτικές αφηγήσεις γύρω από το σώμα, το φύλο, τη μνήμη, το τραύμα και τη σεξουαλικότητα. Μέσα από υβριδικές μορφές και συνθέσεις που κινούνται στα όρια του πραγματικού και του ονειρικού, τα έργα της αμφισβητούν τα κυρίαρχα δίπολα της δυτικής σκέψης. Με μια φεμινιστική και κουήρ προσέγγιση, η Ροζάκη συνδυάζει το προσωπικό και συλλογικό βίωμα με ένα ευρύ φάσμα αισθητικών αναφορών, διαμορφώνοντας μια ευάλωτα ειλικρινή και ιδιοσυγκρασιακή οπτική γλώσσα.