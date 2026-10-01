Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Μάνος Χατζιδάκις: Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης ερμηνεύει ζωντανά δύο ιδιαίτερα μουσικά έργα του
Μάνος Χατζιδάκις: Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης ερμηνεύει ζωντανά δύο ιδιαίτερα μουσικά έργα του
Σε τρεις συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν στην Πειραιώς 260
Δύο σημαντικά αλλά άγνωστα στο ευρύ κοινό έργα από το ευρύ ρεπερτόριο του Μάνου Χατζιδάκι θα παρουσιάσει ο Αλκίνοος Ιωαννίδης σε τρεις μουσικές βραδιές που θα πραγματοποιηθούν στις 24, 25 και 26 Οκτωβρίου, στην Πειραιώς 260 Χώρος – Η, τις οποίες έχει επιμεληθεί καλλιτεχνικά ο Γιώργος Χατζιδάκις.
Το πρώτο έργο είναι οι «Παίδες Επί Κολωνώ» μια σκηνική καντάτα σε στίχους Νίκου Γκάτσου, Μιχάλη Μπουρμπούλη και του συνθέτη. Ο ίδιος ο Μάνος Χατζιδάκις ο οποίος συνήθιζε να συνοδεύει τα έργα του με κείμενά του, έχει γράψει σχετικά: «Οι "ΠΑΙΔΕΣ" παίζουν μέσα στη γοητεία των ημιτονίων και του αναμφισβήτητου στη λαϊκή μας μουσική διάλεκτο...». «Η συνείδηση, η ανάλυση και η επαναφορά των στοιχείων που συνέθεσαν κάποτε το μάγκικο, σε μια καινούργια επανασύνθεση ενός προσωπικού πίνακα ζωής, υπήρξε από παλιά μια επιθυμία έμμονη...». «Οι "ΠΑΙΔΕΣ" στον Κολωνό είναι τόσο λίγο παιδιά, χωρίς όμως ποτέ να καταφέρουν να γίνουν άντρες… «Οι "ΠΑΙΔΕΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ" συνθέτουν Ελληνικές εικόνες του έρωτα, της αθλιότητας και της απελπισίας».
Το δεύτερο έργο που θα παρουσιαστεί είναι ο «Κοινός Βίος», ένα έργο πάνω σε τέσσερα ποιήματα του Γιώργου Χρονά, το οποίο εκδόθηκε το 1999 στον δίσκο «Μάνος Χατζιδάκις 2000 Μ.Χ.». Ο συνθέτης έχει γράψει αναφερόμενος σε αυτό: «Ένα έργο πάνω σε μια ποιητική ιδέα μου, που χρησιμοποιώντας ποιήματα του Γιώργου Χρονά, να σχηματίζεται ένα κλίμα διαφορετικού "Κοινού Βίου" , ποιητικά τοποθετημένου...».
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Το πρώτο έργο είναι οι «Παίδες Επί Κολωνώ» μια σκηνική καντάτα σε στίχους Νίκου Γκάτσου, Μιχάλη Μπουρμπούλη και του συνθέτη. Ο ίδιος ο Μάνος Χατζιδάκις ο οποίος συνήθιζε να συνοδεύει τα έργα του με κείμενά του, έχει γράψει σχετικά: «Οι "ΠΑΙΔΕΣ" παίζουν μέσα στη γοητεία των ημιτονίων και του αναμφισβήτητου στη λαϊκή μας μουσική διάλεκτο...». «Η συνείδηση, η ανάλυση και η επαναφορά των στοιχείων που συνέθεσαν κάποτε το μάγκικο, σε μια καινούργια επανασύνθεση ενός προσωπικού πίνακα ζωής, υπήρξε από παλιά μια επιθυμία έμμονη...». «Οι "ΠΑΙΔΕΣ" στον Κολωνό είναι τόσο λίγο παιδιά, χωρίς όμως ποτέ να καταφέρουν να γίνουν άντρες… «Οι "ΠΑΙΔΕΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ" συνθέτουν Ελληνικές εικόνες του έρωτα, της αθλιότητας και της απελπισίας».
Το δεύτερο έργο που θα παρουσιαστεί είναι ο «Κοινός Βίος», ένα έργο πάνω σε τέσσερα ποιήματα του Γιώργου Χρονά, το οποίο εκδόθηκε το 1999 στον δίσκο «Μάνος Χατζιδάκις 2000 Μ.Χ.». Ο συνθέτης έχει γράψει αναφερόμενος σε αυτό: «Ένα έργο πάνω σε μια ποιητική ιδέα μου, που χρησιμοποιώντας ποιήματα του Γιώργου Χρονά, να σχηματίζεται ένα κλίμα διαφορετικού "Κοινού Βίου" , ποιητικά τοποθετημένου...».
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