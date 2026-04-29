Συναυλία του Βασίλη Λέκκα στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια από τον θάνατο του Αλέκου Παναγούλη

Μια μεγάλη μουσική εκδήλωση έχει προγραμματιστεί μεταξύ άλλων για το Σάββατο (2/5) στις 9 μ.μ., στο πλαίσιο της τιμητικής και επετειακής ημερίδας, που θα πραγματοποιηθεί στη Δίβρη (Λαμπεία) Ηλείας, τόπο καταγωγής του Αλέκου Παναγούλη , με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τον θάνατο του εμβληματικού αγωνιστή κατά της 7χρονης στρατιωτικής δικτατορίας 1967-1974.Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Λέκκας με την ορχήστρα του έχει σχεδιάσει ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα μουσικής συναυλίας, ειδικά για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, μεταξύ άλλων και με τραγούδια σε στίχους Αλέξανδρου Παναγούλη, ή εμπνευσμένα απ’ αυτόν.Το μουσικό πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από δύναμη και συγκίνηση και περιλαμβάνει τραγούδια από τη μουσική διαδρομή του ερμηνευτή που συνδέθηκαν άρρηκτα με την ελληνική περιπέτεια και συνεχίζουν να μας κρατούν όρθιους, θυμίζοντάς μας το χρέος απέναντι στην ιστορία και την ελευθερία.Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία της Δίβρης (Λαμπεία) με ελεύθερη είσοδο. Θα προηγηθεί ημερίδα, που ξεκινάει στις 6 μ.μ., και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:- Παρουσίαση της πορείας και δράσης του Αλέξανδρου Παναγούλη, από τον επ. καθηγητή νεότερης και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Νίκο Αναστασόπουλο- Μαρτυρίες, γεγονότα και κρίσεις για τον άνθρωπο και αγωνιστή Αλέξανδρο Παναγούλη με ομιλητές:Στάθης Παναγούλης, αδελφός και συναγωνιστής του Α.Π., πρώην βουλευτής και υπουργόςΣτάθης Γιώτας, συναγωνιστής και συγκατηγορούμενος του Α.Π., πρώην βουλευτής και υπουργόςΚώστας Μαρδάς, δημοσιογράφος, βιογράφος του Α.Π. με το βιβλίο «Αλέξανδρος Παναγούλης – Πρόβες Θανάτου»- Συζήτηση με θέμα: Οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι για τη δημοκρατία, μισό αιώνα μετά τη μεταπολίτευση με συμμετοχή:Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης (online)Γιάννης Μανιάτης, καθηγητής και ευρωβουλευτής

Γιώργος Σταθάκης, καθηγητής και πρώην υπουργός



Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, πρώην υφυπουργός



- Παρουσίαση του νεοεκδοθέντος συλλογικού τόμου «Αλέξανδρος Παναγούλης – Απείθεια στο θάνατο» σε επιμέλεια Νίκου Σηφουνάκη και Θανάση Πετρίδη



- Αποκάλυψη στην κεντρική πλατεία τιμητικής και αναμνηστικής στήλης – Χαιρετισμοί από βουλευτές, εκπροσώπους κομμάτων, τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση.



- Μουσική Συναυλία του Βασίλη Λέκκα, μεταξύ άλλων και με τραγούδια σε στίχους Αλέξανδρου Παναγούλη, ή εμπνευσμένα απ΄αυτόν. Απαγγελία ποιημάτων του.



- Έκθεση φωτογραφιών και ντοκουμέντων από τη ζωή και τους αγώνες του Αλέξανδρου Παναγούλη



Η εκδήλωση βρίσκεται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.



Με αφορμή τη διοργάνωση της επετειακής – τιμητικής εκδήλωσης για τα 50 χρόνια από το θάνατο του Αλέξανδρου Παναγούλη, η Α.Μ.Κ.Ε. «Φόρουμ Διαλόγου και Πολιτισμού», δημιούργησε την ιστοσελίδα alekospanagoulis.gr όπου συγκεντρώνεται το πολύ μεγάλης έκτασης υλικό που έχει κατά καιρούς δημοσιευθεί για τον εμβληματικότερο αγωνιστή της αντίστασης εναντίον της δικτατορίας.