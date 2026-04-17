Εκδήλωση για τα 50 χρόνια από τον θάνατο του Αλέκου Παναγούλη

Την Πρωτομαγιά συμπληρώνονται 50 χρόνια από το θάνατο του Αλέκου Παναγούλη, του πλέον εμβληματικού αγωνιστή κατά της 7χρονης στρατιωτικής δικτατορίας 1967-1974.Με πρωτοβουλία του «Φόρουμ Διαλόγου και Πολιτισμού» και πολιτών της Δίβρης (Λαμπεία) Ηλείας, οργανώνεται το Σάββατο 2 Μαϊου 2026, από τις 6 μ.μ., μια μεγάλη επετειακή εκδήλωση για να τιμηθεί.- Παρουσίαση της πορείας και δράσης του Αλέξανδρου Παναγούλη, από τον επ. καθηγητή νεότερης και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Νίκο Αναστασόπουλο- Μαρτυρίες, γεγονότα και κρίσεις για τον άνθρωπο και αγωνιστή Αλέξανδρο Παναγούλη με ομιλητές:Στάθης Παναγούλης, αδελφός και συναγωνιστής του Α.Π., πρώην βουλευτής και υπουργόςΣτάθης Γιώτας, συναγωνιστής και συγκατηγορούμενος του Α.Π., πρώην βουλευτής και υπουργόςΚώστας Μαρδάς, δημοσιογράφος, βιογράφος του Α.Π. με το βιβλίο «Αλέξανδρος Παναγούλης – Πρόβες Θανάτου»- Συζήτηση με θέμα: Οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι για τη δημοκρατία, μισό αιώνα μετά τη μεταπολίτευση με συμμετοχή:Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης (online)Γιάννης Μανιάτης, καθηγητής και ευρωβουλευτήςΓιώργος Σταθάκης, καθηγητής και πρώην υπουργόςΘεόδωρος Παπαθεοδώρου, καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, πρώην υφυπουργός

- Παρουσίαση του νεοεκδοθέντος συλλογικού τόμου «Αλέξανδρος Παναγούλης – Απείθεια στο θάνατο» σε επιμέλεια Νίκου Σηφουνάκη και Θανάση Πετρίδη



- Αποκάλυψη στην κεντρική πλατεία τιμητικής και αναμνηστικής στήλης – Χαιρετισμοί από βουλευτές, εκπροσώπους κομμάτων, τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση.



- Μουσική Συναυλία του Βασίλη Λέκκα, μεταξύ άλλων και με τραγούδια σε στίχους Αλέξανδρου Παναγούλη, ή εμπνευσμένα απ΄αυτόν. Απαγγελία ποιημάτων του.



- Έκθεση φωτογραφιών και ντοκουμέντων από τη ζωή και τους αγώνες του Αλέξανδρου Παναγούλη



Η εκδήλωση βρίσκεται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.



Με αφορμή τη διοργάνωση της επετειακής – τιμητικής εκδήλωσης, η Α.Μ.Κ.Ε. «Φόρουμ Διαλόγου και Πολιτισμού», δημιούργησε την ιστοσελίδα alekospanagoulis.gr όπου συγκεντρώνεται το μεγάλης έκτασης υλικό που έχει κατά καιρούς δημοσιευθεί για τον εμβληματικό αγωνιστή της αντίστασης εναντίον της δικτατορίας.