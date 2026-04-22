Δήμος Αθηναίων: Διοργανώνει εκδηλώσεις φιλαναγνωσίας για παιδιά

Τριήμερες εκδηλώσεις φιλαναγνωσίας για παιδιά και οικογένειες διοργανώνει ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου, που έχει καθιερωθεί η 23η Απριλίου.



Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στη Βρεφική-Νηπιακή και στην Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη του Δήμου Αθηναίων, στο Πάρκο για το Παιδί και τον Πολιτισμό (πρώην ΚΑΠΑΨ), από την Παρασκευή 24 έως και την Κυριακή 26 Απριλίου.



Οι Βιβλιοθήκες ανοίγουν τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά και οικογένειες σε ένα τριήμερο γεμάτο παραμύθια, θέατρο και δημιουργική απασχόληση, όπου οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να «ταξιδέψουν» μέσα από τις σελίδες αγαπημένων βιβλίων και να συμμετάσχουν σε πρωτότυπες δράσεις φιλαναγνωσίας.



Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας των Βιβλιοθηκών του Δήμου Αθηναίων και η εξοικείωση των παιδιών με τον κόσμο του βιβλίου από την πολύ μικρή ηλικία.



Πρόγραμμα Εκδηλώσεων



Παρασκευή 24 Απριλίου



17:30 – 18:30 | Βρεφική - Νηπιακή Βιβλιοθήκη: Παιδική θεατρική παράσταση «Ο Μικρός Πρίγκιπας». Μια διαδραστική διασκευή της Ράνιας Θεοδωρογιάννη από την παιδική θεατρική ομάδα «Αλεπού και Τριαντάφυλλο».



Σάββατο 25 Απριλίου



11:00 – 12:00 | Βρεφική-Νηπιακή Βιβλιοθήκη: Παιδική θεατρική παράσταση «Ο Μικρός Πρίγκιπας». Μια διαδραστική διασκευή της Ράνιας Θεοδωρογιάννη από την παιδική θεατρική ομάδα «Αλεπού και Τριαντάφυλλο».

12:30 | Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη: Μεγαλόφωνη ανάγνωση του βιβλίου «Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Antoine de Saint-Exupery από τη Μαίρη Κοτζάκαρη.

Κυριακή 26 Απριλίου



10:30 | Βρεφική-Νηπιακή Βιβλιοθήκη: Μεγαλόφωνη ανάγνωση για παιδιά 18-33 μηνών και τους συνοδούς τους από τη Μαρία Μπακάρα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ιστορίες με ήρωες ζώα και πλαισιώνεται από παιδικά τραγούδια.

Σημείωση: Απαιτείται προκράτηση θέσης (μέγιστος αριθμός 10 παιδιά). Δηλώσεις συμμετοχής στο email: vrefikilibrary@gmail.com.



12:00 | Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη: Παρουσίαση και μεγαλόφωνη ανάγνωση του βιβλίου «Το Καταφύγιο της Αγάπης» από τη συγγραφέα Δώρα Λοΐζου,

ακολουθούμενη από διαδραστική δράση για τους συμμετέχοντες.



Είσοδος: Ελεύθερη σε όλες τις δράσεις.