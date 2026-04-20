Μουσείο Μπενάκη: Διοργανώνει πρόγραμμα για παιδιά και εφήβους στο φάσμα του αυτισμού
Πότε θα πραγματοποιηθεί και πώς μπορείτε να λάβετε μέρος
Μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με τον χώρο ενός μουσείου μέσα από τη δημιουργία και την προσωπική έκφραση δίνει το Μουσείο Μπενάκη σε παιδιά και εφήβους στο φάσμα του αυτισμού μέσα από το πρόγραμμά του με τίτλο «Φωτογραφίζοντας το Μουσείο: Μια Συμπεριληπτική Εμπειρία» που θα πραγματοποιηθεί για τέσσερις συνολικά Κυριακές αρχής γενομένης από τις 10 Μαΐου.
Το πρόγραμμα, έχει ελεύθερη είσοδο, απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους στο φάσμα του Αυτισμού, ηλικίας 9 έως 18 ετών και τις οικογένειές τους και στοχεύει στην ενίσχυση της συμπερίληψης στον χώρο του πολιτισμού.
Σε ένα ασφαλές και δομημένο πλαίσιο, τα παιδιά και οι έφηβοι καλούνται να εξερευνήσουν τις μόνιμες συλλογές του Μουσείου, να εμπνευστούν από τα εκθέματα και να φτιάξουν το δικό τους «Μουσείο». Αξιοποιώντας τη φωτογραφία και τις εικαστικές δραστηριότητες, το πρόγραμμα ενισχύει την αυτονομία, την αυτοπεποίθηση και την ενεργή συμμετοχή. Επίσης, συμβάλλει στην ενδυνάμωση της σχέσης παιδιού–οικογένειας μέσα από μια κοινή θετική εμπειρία.
Σε έναν κύκλο 4 συναντήσεων, τα παιδιά και οι έφηβοι θα φωτογραφίσουν εκθέματα του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, θα δημιουργήσουν εικαστικά έργα τέχνης εμπνευσμένα από τα εκθέματα και θα εκφραστούν με τον δικό τους τρόπο, σε ένα δομημένο και υποστηρικτικό περιβάλλον. Παράλληλα, θα επιμεληθούν τη δική τους μικρή έκθεση μέσα στο Μουσείο και θα παρουσιάσουν τα έργα τους σε οικογένεια και φίλους, βιώνοντας τη χαρά της συμμετοχής και της αναγνώρισης.
Πρόγραμμα συναντήσεων
Κυριακές 10, 17, 24 Μαΐου και 7 Ιουνίου
Ώρες:
Ομάδα Α (9 – 12 ετών): 10:00 – 11:30
Ομάδα Β (13 – 18 ετών): 13:00 – 14:30
Μέγιστος Αριθμός Συμμετοχών
Ομάδα Α : 10 παιδιά και 10 γονείς/κηδεμόνες (1 συνοδός ανά παιδί)
Ομάδα Β : 10 παιδιά και 10 γονείς/κηδεμόνες (1 συνοδός ανά παιδί)
Η συνοδεία γονέα/κηδεμόνα είναι απαραίτητη.
Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων ΕΔΩ
