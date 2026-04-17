Γιάννης Μπέζος: Σκηνοθετεί τον «Οθέλλο» του Σαίξπηρ που θα παρουσιαστεί σε περιοδεία το καλοκαίρι

Μια δυνατή πρωταγωνιστική ομάδα, αποτελούμενη από τουςκα, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του, θα ανεβάσει το καλοκαίρι τον εμβληματικό» του Ουίλιαμκαι θα τον παρουσιάσει σε περιοδεία ανά την Ελλάδα.Ο «Οθέλλος» αφηγείται την ιστορία ενός ένδοξου στρατηγού ο οποίος, παγιδευμένος από τη ζήλια και τη χειραγώγηση, οδηγείται σε μια τραγική πορεία αυτοκαταστροφής. Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται η διαβρωτική δύναμη της καχυποψίας και η λεπτή γραμμή ανάμεσα στην εμπιστοσύνη και την προδοσία. Παράλληλα, το έργο φωτίζει με οξύτητα ζητήματα ξενοφοβίας και ρατσισμού, που περιβάλλουν τον Οθέλλο ως «ξένο» μέσα σε μια κοινωνία που τον θαυμάζει, αλλά ποτέ δεν τον αποδέχεται πλήρως. Ο Ιάγος, ένας από τους πιο σύνθετους και σκοτεινούς χαρακτήρες της δραματουργίας, υφαίνει ένα αριστοτεχνικό σχέδιο εξαπάτησης που θα παρασύρει τους πάντες σε μια αλυσίδα μοιραίων γεγονότων.Με οδηγό τον ποιητικό λόγο του Σαίξπηρ και με έμφαση στη δύναμη της ανθρώπινης σύγκρουσης, η παράσταση επιχειρεί να φωτίσει τις διαχρονικές πλευρές του έργου: τον φόβο της απώλειας, τη δύναμη της χειραγώγησης, αλλά και τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στον έρωτα και την καταστροφή. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει τη βαθιά κοινωνική διάσταση του έργου, υπενθυμίζοντας πόσο εύκολα ο φόβος του «άλλου» μπορεί να μετατραπεί σε προκατάληψη, ξενοφοβία και ρατσισμό.Η καλοκαιρινή περιοδεία θα ξεκινήσει τον Ιούνιο από μεγάλα ανοιχτά θέατρα της Αττικής, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο η παράσταση θα ταξιδέψει σε πολλές ελληνικές πόλεις για να επιστρέψει τον Σεπτέμβριο στην πρωτεύουσα.Το ρόλο του στρατηγού Οθέλλου θα ενσαρκώσει ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, ενώ τον σκοτεινό και αινιγματικό Ιάγο θα ερμηνεύσει ο Μιχάλης Σαράντης, σε μια σκηνική αναμέτρηση δύο σπουδαίων ηθοποιών, που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα θεατρικά γεγονότα του καλοκαιριού. Το ρόλο της Δυσδαιμόνας, της νεαρής συζύγου του Οθέλλου που γίνεται το τραγικό θύμα της ζήλιας και της εξαπάτησης, θα ενσαρκώσει η Ιωάννα Δεμερτζίδου, ενώ το ρόλο της Αιμιλίας - συζύγου του Ιάγου - που σταδιακά αποκαλύπτει την αλήθεια και λειτουργεί ως ηθικός πυρήνας της ιστορίας, θα ερμηνεύσει η Στεφανία Γουλιώτη.Στην παράσταση παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Φώτης Θωμαΐδης, Βαγγέλςη Αμπατζής, Άρης Νινίκας, Πήτερ Ραντλ, Γιώργος Ζαφειρόπουλος, Γεωργία Συφιανού και Θράσος Σταθόπουλος.22/6 & 23/6 - Βύρωνας26/06 - Νίκαια27/6 & 28/6 - Παπάγου30/6 - Πειραιάς1/7 & 2/7 - Ηλιούπολη5/7 & 6/7 - Πάτρα