Γιάννης Μπέζος για Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κάνει πολύ μεγάλες ακρότητες, φοβάμαι ότι αρχίζει και γίνεται λίγο αστεία μερικές φορές
Το χάνουμε το δίκιο όταν αυτό υπερκαλύπτεται από μία μόνιμη καταγγελία και φωνή, δήλωσε ο ηθοποιός
Σε ακρότητες ανέφερε ο Γιάννης Μπέζος ότι προχωράει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, εκφράζοντας τη γνώμη του ότι μερικές φορές γίνεται αστεία με τη στάση της.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου στο «Πρωινό» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, επισημαίνοντας ότι υιοθετεί πολύ ακραίες στάσεις, και πως παρότι σε ορισμένα ζητήματα μπορεί να έχει δίκιο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου χάνει το όριο, κάτι που για εκείνον μπορεί να γίνει επικίνδυνο.
Παράλληλα, τόνισε ότι η στάση της ενδεχομένως συνδέεται και με την προσωπικότητά της, ενώ αναγνώρισε τη συνέπειά της όταν αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ αντί να παραμείνει, γεγονός που κατά τον ηθοποιό, αξίζει να της πιστωθεί. Όπως είπε: «Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάνει ακρότητες. Πολύ μεγάλες ακρότητες. Δηλαδή, φοβάμαι ότι είναι μία ακρότητα η οποία αρχίζει και γίνεται λίγο αστεία μερικές φορές. Και αυτός είναι ο κίνδυνος. Γιατί το λέω αυτό... Μπορεί σε ορισμένα πράγματα να έχει και δίκιο. Όπως και η άλλη πλευρά, η ακραία, που είναι πιο συντηρητική δηλαδή, μπορεί σε ορισμένα να έχει δίκιο. Το χάνουμε το δίκιο όταν αυτό υπερκαλύπτεται από μία μόνιμη καταγγελία και φωνή. Νομίζω ό,τι κάνει, να είναι και θέμα προσωπικής ιδιοσυγκρασίας. Δεν ακολουθώ πολιτικά την κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά δεν ήταν ανακόλουθη με αυτά που έγιναν όταν πρωτοβγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να πω ότι αποχώρησε, επομένως αυτό πρέπει να της το πιστώσουμε, για να είμαστε ειλικρινείς και έντιμοι απέναντι στους ανθρώπους. Κάποια στιγμή ενώ μπορούσε να παραμείνει, έφυγε».
