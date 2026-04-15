John Legend: Ρίχνει την «αυλαία» στο Ηρώδειο με το πιάνο του
Στις 30 Ιουνίου ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για μια μοναδική εμφάνιση στο αρχαίο θέατρο το οποίο αμέσως μετά κλείνει για εργασίες αναστήλωσης
Θα είναι Τρίτη βράδυ, πιθανότατα κάτω απο έναν έναστρο αττικό ουρανό όταν ο John Legend θα ανέβει στην σκηνή του Ηρωδείου με μόνη συνοδεία ένα πιάνο και τα τραγούδια του.
Τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει από έναν τύπο που θεωρείται ένα από τα κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής θα ακουστούν διαφορετικά σε μια μοναδική εμφάνιση.
Ταυτόχρονα πρόκειται και για μια ιστορική συγκυρία καθώς η συναυλία του θα είναι η τελευταία πολιτιστική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Ηρώδειο, το οποίο μετά θα κλείσει για προγραμματισμένες εργασίες αναστήλωσης που θα διαρκέσουν μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η εμφάνισή του εντάσσεται στο πλαίσιο της περιοδείας «An Evening of Songs & Stories», μιας μουσικής αφήγησης όπου κάθε τραγούδι λειτουργεί ως σταθμός ζωής.
Αυτές τις ιστορίες ζωής που πρέπει να ακουστούν δυνατά θα παίξει στο Ηρώδειο ο John Legend: μόνος στο πιάνο, απογυμνώνει τις συνθέσεις του από τις ενορχηστρωτικές τους πανοπλίες και τις μετατρέπει σε μια σινεμασκόπ αναδρομή στο παρελθόν, ξετυλίγοντας ιστορίες, εμπειρίες και συναντήσεις που διαμόρφωσαν την ανεπανάληπτη προσωπική και καλλιτεχνική του πορεία.
Κάποια από τα τραγούδια που πιστοποιούν όλα τα παραπάνω είναι τα «All Of Me», «Love Me Now», «Beauty And The Beast», «Minefields» και «Ordinary People», ανάμεσα σε πολλά άλλα.
Η λίστα των ονομάτων με τα οποία έχει συνεργαστεί αφήνει εύκολα και τον πιο απαιτητικό μουσικόφιλο με το στόμα ανοιχτό, αφού περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την Ariana Grande, Lauryn Hill, Kanye West, Andre 3000 και Herbie Hancock.
Στο Ηρώδειο το βράδυ της 30ης Ιουνίου θα μας ταξιδέψει σε μια αισθαντική σινεμασκόπ αναδρομή με νότες και στίχους που ξετυλίγουν τις προσωπικές του όμορφες ιστορίες εμπειρίες και συναντήσεις που διαμόρφωσαν την ανεπανάληπτη προσωπική και καλλιτεχνική του πορεία.
Τα έχει κερδίσει όλαΑν πρέπει να καταφύγουμε σε αριθμούς για να αποτυπώσουμε την εντυπωσιακή πορεία του John Legend, θα πρέπει να πάρουμε κυριολεκτικά ανάσα πριν βουτήξουμε σε αυτόν τον καταρράκτη διακρίσεων, βραβείων και κατορθωμάτων: Δεκατρία(!) βραβεία Grammy και το βραβείο Oscar για Best Original Song το 2014–είναι, άλλωστε, ο πρώτος Αφροαμερικανός καλλιτέχνης που μπήκε στη λέσχη EGOT, έχοντας κερδίσει και τα τέσσερα βραβεία (Emmy, Grammy, Oscar και Tony)– τέσσερις πλατινένιους και δύο χρυσούς δίσκους, έξι πλατινένια και πέντε χρυσά singles στα charts των ΗΠΑ, καθώς και δισεκατομμύρια ακροάσεις σε διάφορες πλατφόρμες.
