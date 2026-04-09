Έλλη Πασπαλά: Ετοιμάζει ανοιξιάτικη τζαζ συναυλία στην Αθήνα
Πού και πότε θα πραγματοποιηθεί
Αφιερωμένη στην πλούσια μουσική παράδοση της τζαζ θα είναι η συναυλία που θα δώσει η Έλλη Πασπαλά την Τετάρτη 22 Απριλίου, στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας».
Η ερμηνεύτρια που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη και κρατά ζωντανούς μέσα της τους θησαυρούς της αμερικάνικης μουσικής.
Με την αισθαντική φωνή της αποδίδει κορυφαία jazz standards που σφράγισαν με την ερμηνεία τους φωνές μυθικές, από τη Μπίλι Χολιντέι, την Έλλα Φιτζέραλντ και τη Νίνα Σιμόν, μέχρι τον Νατ Κινγκ Κόουλ
και τον Φρανκ Σινάτρα.
Τραγούδια όπως το «Cry me river», το «The man I love» και το «My funny Valentine» θα συνδυαστούν με αγαπημένα τραγούδια που παραμένουν αναλλοίωτα στο χρόνο, όπως το «Fly me to the moon» και το «You don’t know what love is», αλλά και με κάποια «standards» της Έλλης,
όπως το «Ain’t no sunshine» και το «Lonely at the top».
Έχοντας στο πλευρό της κάποιους από τους σημαντικότερους μουσικούς με μεγάλη παρουσία στη τζαζ σκηνή της χώρας, τον David Lynch στα σαξόφωνα και το φλάουτο, τον Τάκη Φαραζή στο πιάνο, τον Πέτρο Βαρθακούρη στο κοντραμπάσο, τον Αλέξανδρο-Δράκο Κτιστάκη στα τύμπανα και τον νέο σαξοφωνίστα Tommy Lynch, η Έλλη Πασπαλά θα αφηγηθεί, με τον πιο γοητευτικό τρόπο, ιστορίες γεμάτες έρωτα, πάθη, προδοσίες αλλά και ξέφρενη χαρά, όπως μόνο η τζαζ μπορεί να αφηγηθεί.
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ https://www.more.com/gr-el/tickets/music/elli-paspala-elly-loves-jazz/
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
