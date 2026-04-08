Γιάννης Καλαβριανός: Το νέο θεατρικό του έργο «Η Χρονιά Χωρίς Καλοκαίρι» αφηγείται τη γέννηση της ρομαντικής λογοτεχνίας τρόμου
Θα φιλοξενηθεί στο Ολύμπια-Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»
Το νέο έργο του Γιάννη Καλαβριανού «Η Χρονιά Χωρίς Καλοκαίρι» θα φιλοξενείται, από τις 15 Απριλίου και για 11 συνολικά παραστάσεις, στο Ολύμπια-Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας».
Η πλοκή του έργου μεταφέρει το κοινό στο 1816 και στο πιο κρύο καλοκαίρι όλων των εποχών. Αυτό το αλλόκοτο καλοκαίρι μία παρέα νεαρών Άγγλων αριστοκρατών αποφασίζουν να περάσουν τις διακοπές τους στη λίμνη της Γενεύης. Ήταν ο Λόρδος Μπάιρον, ο γιατρός του, Τζον Πολιντόρι, ο Πέρσι Σέλλεϋ, η μελλοντική γυναίκα του Μαίρη και η αδερφή της Κλαιρ, όλοι έντονες προσωπικότητες και εκτός των κοινωνικών και ηθικών κανόνων της εποχής.
Σύντομα καταλαβαίνουν πως τα σχέδιά τους για καλοκαιρινές βόλτες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν εξαιτίας του πολύ κακού καιρού και περνούν τα κρύα βράδια τους κλεισμένοι στη Βίλα Ντιοντάτι, με αφηγήσεις και αναγνώσεις ιστοριών τρόμου. Σιγά σιγά και ενώ αρχίζουν να γεννιούνται παιχνίδια σχέσεων, εξουσίας και επικίνδυνα ερωτικά δίπολα, τα όσα τρομακτικά γράφουν γίνονται μέρος της καθημερινότητας τους.
Σύντομα, ο Μπάιρον προτείνει να γράψουν τις δικές τους τρομακτικές ιστορίες. Εκείνες τις ημέρες η Μαίρη Σέλλεϋ έγραψε τον Φρανκενστάιν και ο Τζον Πολιντόρι τον Βρικόλακα, τον πρόγονο του Δράκουλα και της ρομαντικής λογοτεχνίας τρόμου.
Με έμπνευση από πραγματικά γεγονότα και ιστορικά πρόσωπα, ο Γιάννης Καλαβριανός γράφει ένα νέο έργο, σκηνοθετεί μία ομάδα νέων ηθοποιών και μεταμορφώνει τον χώρο σε αστικό σαλόνι στη λίμνη της Γενεύης, όπου όλα μοιάζουν σαν να έμειναν ανέγγιχτα εδώ και δύο αιώνες, σε μία παράσταση όπου τα όρια ζωής και σκηνής καταλύονται, με τις ιστορίες τρόμου να κυριαρχούν.
Το Φουαγιέ του Θεάτρου Ολύμπια, ολοσκότεινο, γίνεται το σαλόνι της Βίλας Ντιοντάτι, οι θεατές βρίσκονται ανάμεσα στους ηθοποιούς, έναν αόρατο αφηγητή, έναν μυστηριώδη πιανίστα και μία εικαστική εγκατάσταση από πίνακες και γλυπτά που φτιάχτηκαν με αφορμή την ιστορία των ηρώων.
Στην παράσταση παίζουν οι ηθοποιοί Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Μαρίνα Δημητριάδη, Θάνος Μάνος, Παναγιώτης Παυλίδης και Στέλιος Χρυσαφίδης ενώ αφηγητής είναι ο Γιώργος Γλάστρας
Με ζωγραφικά και γλυπτά έργα τους συμμετέχουν οι Μάριος Βουτσινάς, Λυδία Μαργαρώνη, Μηνάς Μαυρικάκης, Μάνος Μπατζόλης, Χρίστος Παπαδάκης και Μαριέττα Παπαχειμώνα.
