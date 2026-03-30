Μαρινέλλα και Καζαντζίδης... συνομιλούσαν μέσα από τα τραγούδια τους: «Οι άντρες δεν κλαίνε» - «Κι όμως κυρία μου και οι άντρες κλαίνε»

Οι δύο τους επικοινωνούσαν μέσα από τα τραγούδια. Έλεγαν αυτά πουν δεν μπορούσαν να εκφράσουν με απλά λόγια. Έστελναν μηνύματα ο ένας στο άλλο φτιάχνοντας ιστορικούς ερωτικούς μουσικούς διαλόγους. Όπως τότε, λίγο μετά τη διάλυση του γάμου τους που, ο καθένας τους έβγαλε τα έντονα συναισθήματα που τού δημιούργησε ο χωρισμός τους μέσα από τους στίχους δύο τραγουδιών που είχαν την ίδια στιχουργική υπογραφή.Κόψε τη σάπια την κλωστή/που χρόνια μας ενώνει/και πλάι σου και μοναχή/ήμουνα πάντα μόνη/ Στο καλό καημέ μου πικρέ/κι αγαπημένε/και μην κλάψεις για μένα ποτέ/ οι άντρες δεν κλαίνε...» τραγουδούσε η Μαρινέλλα το 1969, στο κομμάτι, «», σε μουσική Γιώργου Κατσαρού και στίχους, που συμπεριλαμβανόταν στον προσωπικό της δίσκο «Σταλιά – σταλιά».Έχοντας εισπράξει το τραγούδι αυτό ως ένα κωδικοποιημένο μήνυμα από την πρώην αγαπημένη του, την οποία προφανώς δεν έχει ξεπεράσει, ο Καζαντζίδης φωνάζει τον Πυθαγόρα και τού παραγγέλνει να γράψει κι άλλο ένα κομμάτι που να περιλαμβάνει τη φράση «». Κι εκείνος γράφει μια συγκλονιστική από καρδιάς ανδρική ερωτική εξομολόγηση που ταιριάζει γάντι στον ερμηνευτή του καθώς λέει: «Σαν πληγωμένος αετός, στην κάμαρά, στην κάμαρά μας μπήκα/κι ούτε ανάσα, ούτε φως, ούτε αγκαλιά δεν βρήκα/Κι όπως σκεφτόμουνα πως άλλος σ' αγκαλιάζει/το πρώτο δάκρυ μου κατάλαβα να στάζει/Όσοι δεν πόνεσαν, άσ' τους να λένε/Κι όμως κυρία μου, κι οι άντρες κλαίνε…»

Το τραγούδι, σε μουσική Βασίλη Βασιλειάδη, κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο, του 1970, και αμέσως έγινε αντιληπτό από το φανατικό κοινό του ζευγαριού πως πρόκειται για απάντηση στη Μαρινέλλα.Υπήρξε, ωστόσο και ένα ακόμη τραγούδι που διαδραμάτισε καρμικό ρόλο στη σχέση Μαρινέλλας-Καζαντζίδη. Πολλοί πιθανώς να μην γνωρίζουν πως ένα τραγούδι ήταν η αφορμή που οι δύο τους μίλησαν για πρώτη φορά. Ήταν βράδυ Αυγούστου του 1956 και ο Στέλιος Καζαντζίδης πήγε στο κέντρο «Πανόραμα» της Θεσσαλονίκης για να συναντήσει τον σολίστα του μπουζουκιού Στέλιο Ζαφειρίου. Ξαφνικά βλέπει μπροστά του μια νεαρή κοπέλα να τραγουδά «» του Μητσάκη, ένα κομμάτι που ο ίδιος έχει πρωτοπεί.Η ίδια η Μαρινέλλα είχε εξομολογηθεί για εκείνη τη βραδιά: «Έρχεται λοιπόν ένα βράδυ ο Στέλιος ο Ζαφειρίου και μου λέει: Έλα να σού γνωρίσω έναν φίλο μου, αυτό που λέει σε δίσκο αυτό το τραγούδι. Και μού γνωρίζει τον Καζαντζίδη...Μου λέει: Λίγο ελαφρά το λες...Κουβέντα στην κουβέντα...Ήταν ωραίο αγόρι...ωραίος άντρας. Μού άρεσε απ’ την αρχή. Τον ερωτεύτηκα αργότερα...Το άλλο πρωί, που πήγαμε για ψάρεμα. Είχαμε πάει όλοι μαζί για ψάρεμα με του πατέρα μου τη βάρκα...»Παρά τον χωρισμό τους και τους διαφορετικούς δρόμους που ακολούθησαν όσον αφορά στις καλλιτεχνικές τους επιλογές, οι δυο τους δεν έπαψαν ποτέ να αγαπιούνται και να θαυμάζει ο ένας τον άλλο: «Φωνή που να μού ταιριάξει καλύτερα από της Μαρινέλλας δεν βρέθηκε» είχε πει ο Στέλιος Καζαντζίδης. Σχεδίαζαν, μάλιστα, να ηχογραφήσουν ένα κοινό δίσκο, μετά από πολλά χρόνια. Δυστυχώς όμως δεν πρόλαβαν. Ο Στέλιος αρρώστησε και έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2001. Η Μαρινέλλα βρισκόταν στο πλευρό του μέχρι την τελευταία στιγμή.Ένα χαρακτηριστικό για το οποίο θαύμαζε επίσης τη Μαρινέλλα ο Στέλιος Καζαντζίδης ήταν η ευελιξία της, το σωστό της ένστικτο και η δυναμική παρεμβατικότητά της όχι μόνον σε δικά της θέματα αλλά και αυτά που αφορούσαν σε εκείνον, που ήταν πιο κλειστός και δύσκολος χαρακτήρας: «Η Μαρινέλλα επενέβαινε πάντα στην κατάλληλη στιγμή, Και δεν έπαιζε. Πριν κάνει την επέμβασή της, τήν είχε προηγουμένως σκεφθεί. Και δεν είχε πέσει ποτέ έξω ς’ αυτά τα πράγματα. Οσάκις θέλησε να καθαρίσει, είχε τον τρόπο της και με γλίτωνε από πολλά δυσάρεστα που μπορούσαν να παίξουν ρόλο αρνητικό στην καλλιτεχνική μου καριέρα» είχε παραδεχτεί με ειλικρίνεια ο ίδιος.