«Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου»: Έφτασε στο Μεσολόγγι ο εμβληματικός πίνακας του Ντελακρουά, δείτε βίντεο
«Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου»: Έφτασε στο Μεσολόγγι ο εμβληματικός πίνακας του Ντελακρουά, δείτε βίντεο
Μέτρα ασφαλείας για την υποδοχή του πίνακα στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου – Το έργο ήταν τοποθετημένο σε ειδικό κιβώτιο μεταφοράς
Στον χώρο του Ξενοκράτειου Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσολογγίου βρίσκεται πλέον ο εμβληματικός πίνακας του Ευγένιου Ντελακρουά «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» (La Grèce sur les ruines de Missolonghi), στο πλαίσιο των δράσεων για την επέτειο των 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου.
Όπως δείχνουν βίντεο του protothema.gr, ο πίνακας, έφτασε τοποθετημένος σε ειδική προστατευτική συσκευασία. Η διαδικασία μεταφοράς από το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντώ έγινε με προσοχή. Για λόγους ασφαλείας, στο σημείο βρίσκονταν δυνάμεις της αστυνομίας και ένα περιπολικό, ενώ είχαν τοποθετηθεί έξω από τον χώρο λευκές και κόκκινες κορδέλες.
Το Μουσείο είναι κλειστό από χθες, έως την Κυριακή, προκειμένου να ετοιμαστεί η έκθεση, που θα διαρκέσει έως τον Νοέμβριο του 2026.
Ο Γάλλος ζωγράφος, ένας εκ των γνωστότερων φιλελλήνων καλλιτεχνών, φιλοτέχνησε τον πίνακα το 1826, δηλαδή, μόλις λίγους μήνες μετά την Έξοδο του Μεσολογγίου που συγκλόνισε την Ευρώπη.
Με ύψος 208 εκατοστά και πλάτος 147 εκατοστά, ο πίνακας, που βρίσκεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, δείχνει την Ελλάδα ως πενθούσα γυναίκα, με παραδοσιακή φορεσιά, ξεκούμπωτη στο στήθος και με τα χέρια της ανοιχτά και το πρόσωπο σε τρία τέταρτα στραμμένο προς τα αριστερά, να στέκεται όρθια στα ερείπια του Μεσολογγίου, που έχουν καταπλακώσει έναν αγωνιστή.
Πίσω από τη γυναίκα, ένας μαύρος άνδρας με κίτρινο τουρμπάνι που συμβολίζει τον εχθρό καρφώνει μία σημαία στο έδαφος.
Όπως δείχνουν βίντεο του protothema.gr, ο πίνακας, έφτασε τοποθετημένος σε ειδική προστατευτική συσκευασία. Η διαδικασία μεταφοράς από το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντώ έγινε με προσοχή. Για λόγους ασφαλείας, στο σημείο βρίσκονταν δυνάμεις της αστυνομίας και ένα περιπολικό, ενώ είχαν τοποθετηθεί έξω από τον χώρο λευκές και κόκκινες κορδέλες.
Το Μουσείο είναι κλειστό από χθες, έως την Κυριακή, προκειμένου να ετοιμαστεί η έκθεση, που θα διαρκέσει έως τον Νοέμβριο του 2026.
Ο εμβληματικός πίνακας
Ο Γάλλος ζωγράφος, ένας εκ των γνωστότερων φιλελλήνων καλλιτεχνών, φιλοτέχνησε τον πίνακα το 1826, δηλαδή, μόλις λίγους μήνες μετά την Έξοδο του Μεσολογγίου που συγκλόνισε την Ευρώπη.
Με ύψος 208 εκατοστά και πλάτος 147 εκατοστά, ο πίνακας, που βρίσκεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, δείχνει την Ελλάδα ως πενθούσα γυναίκα, με παραδοσιακή φορεσιά, ξεκούμπωτη στο στήθος και με τα χέρια της ανοιχτά και το πρόσωπο σε τρία τέταρτα στραμμένο προς τα αριστερά, να στέκεται όρθια στα ερείπια του Μεσολογγίου, που έχουν καταπλακώσει έναν αγωνιστή.
Πίσω από τη γυναίκα, ένας μαύρος άνδρας με κίτρινο τουρμπάνι που συμβολίζει τον εχθρό καρφώνει μία σημαία στο έδαφος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα