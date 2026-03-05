«Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου»: Ο εμβληματικός πίνακας του Ντελακρουά έρχεται στην Ελλάδα

Το έργο του Ντελακρουά εκτίθεται στο Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντώ

Ο Ευγένιος Ντελακρουά, ο ζωγράφος που ταξίδεψε μέσα από τα έργα του τη φωνή των επαναστατημένων σε ολόκληρη την Ευρώπη

Κλείσιμο

«Η Σφαγή της Χίου»

Ένα από τα πιο συγκλονιστικά έργα που αποτυπώνει μοναδικά τον ηρωισμό και τη θυσία των Ελλήνων για την Ελευθερία, οτου» θα ταξιδέψει στη χώρα μας από το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντώ προκειμένου να φιλοξενηθεί στο, από τις 14 Μαρτίου έως τον Νοέμβριο 2026, στο πλαίσιο δράσεων τουγια την επέτειο τωνΑπό τους γνωστότερους φιλέλληνες καλλιτέχνες, ο Γάλλος ζωγράφος φιλοτέχνησε το εμβληματικό αυτό έργο το 1826, εμπνευσμένος από τη μάχη των Ελλήνων στην τρίτη πολιορκία του Μεσολογγίου. Ο πίνακας, 208 εκ. ύψους και 147 εκ. πλάτους, απεικονίζει την Ελλάδα ως πενθούσα γυναίκα, με παραδοσιακή φορεσιά, ξεκούμπωτη στο στήθος και με τα χέρια της ανοιχτά, ως δείγμα απόγνωσης, να στέκει όρθια στα ερείπια του Μεσολογγίου κάτω από τα οποία βρίσκονται τα πτώματα των Ελλήνων αγωνιστών ενώ πίσω της ένας άνδρας που συμβολίζει τον εχθρό καρφώνει μια σημαία στο έδαφος.Πρόκειται για μια από τις πλέον εμβληματικές καλλιτεχνικές καταγραφές της Ελληνικής Επανάστασης από την Ιερή Πόλη του πολιορκημένου Μεσολογγίου, εκεί όπου τυπώθηκε για πρώτη φορά στα ελληνικά ο, του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού.«Όταν οι Τούρκοι προφταίνουν τους λαβωμένους στο πεδίο της μάχης, η ακόμη και τους αιχμαλώτους τους λένε: Μη φοβάσαι και τους χτυπούν στο πρόσωπο με τη λαβή του σπαθιού τους για να τους κάνουν να σκύψουν το κεφάλι: τους το παίρνουν με μια σπαθιά!…» έγραφε χαρακτηριστικά ο Ντελακρουά στο ημερολόγιό του, το 1822, περιγράφοντας την ωμή, τυφλή βία των Οθωμανών έναντι των γενναία αγωνιζόμενων για την ελευθερία τους Ελλήνων.Ήταν αυτές οι εικόνες που τον συγκλόνισαν και τον έσπρωξαν να τις αποτυπώσει στον καμβά του σε μια προσπάθεια να στηρίξει, με τον δικό του τρόπο, τους ελληνικούς αγώνες για την εθνική ανεξαρτησία, βάζοντας το όνομά του στη λίστα με τους πιο πιστούς Ευρωπαίους ΦιλέλληνεςΩς θερμός υποστηριχτής του Ελληνικού Αγώνα, ο Ευγένιος Ντελακρουά, φιλοτέχνησε και άλλα έργα εμπνευσμένα από την Ελληνική Επανάσταση.