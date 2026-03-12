«Ο Κήπος του Επίκουρου»: H νέα έκθεση ζωγραφικής της Εριέττας Βορδώνη

Η φύση σε αγκαλιάζει, σε εξισορροπεί, σε απελευθερώνει, σε διδάσκει. Γι' αυτό καλό θα ήταν να τη σεβόμαστε, ειδικά στις μέρες μας που της έχουμε γυρίσει την πλάτη ταράζοντας με τις συμπεριφορές μας τις ισορροπίες της.Το ίδιο καλό θα μας έκανε και ο σεβασμός και η αγάπη μας στις αξίες όπως η απλότητα, σεμνότητα, ηθική που θα μας οδηγήσει στην πληρότητα, στην Επικούρεια "ηδονή" - ευτυχία.Διανύουμε μια εποχή όπου το άσχημο, το δυσαρμονικό, το περίεργο, το αρνητικό, το επιθετικό, έγινε μόδα. Αυτή όμως η μόδα μας οδήγησε στο να συνεχίζουμε ακάθεκτοι ακόμα και στις μέρες και τους πολέμους που μας καταστρέφουν, στο να ζει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού με ψυχοφάρμακα, στο να μην βλέπουμε φως και αύριο. Στο χέρι μας είναι όλες αυτές τις μαυρίλες που οδηγούν σε αδιέξοδο να τις διώξουμε για να χαρούμε τη βόλτα στον κήπο της ζωής. Τη διαδρομή που μπορεί ξαφνικά να κοπεί χωρίς να έχουμε νιώσει την αγάπη, την ευτυχία, την ολοκλήρωση μέσω της θετικής ενέργειας που υπάρχει, αρκεί να την αισθανθούμε και να την εισπράξουμε από τους γύρω μας.Ο ηδονιστής φιλόσοφος Επίκουρος, θα έβλεπε με λύπη πιστεύω τις μέρες που διανύει η ανθρωπότητα και γι' αυτό η φιλοσοφία του, ο θετικός τρόπος ζωής που μας προτείνει θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμος και θεραπευτικός, θα μας οδηγούσε στην ουσιαστική ευτυχία, την ηδονή στη Ζεν κατάστασηπου έχουμε όλοι μας ανάγκη.ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝAvant premiere: 17 Μαρτίου και ώρα 19:00Επίσημα Εγκαίνια: 2 Απριλίου και ώρα 19:00