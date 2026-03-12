Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
«Ο Κήπος του Επίκουρου»: H νέα έκθεση ζωγραφικής της Εριέττας Βορδώνη
Η διακεκριμένη ζωγράφος μιλά για για τη σύνδεση της τέχνης με τη φιλοσοφία και τα μηνύματα που περνούν τα έργα της
Σαράντα έργα ζωγραφικής, λάδι και μικτή τεχνική, συνθέτουν τη νέα ατομική έκθεση της διακεκριμένης ζωγράφου Εριέττας Βορδώνη με τίτλο «Ο Κήπος του Επίκουρου», σε επιμέλεια του ιστορικού της τέχνης Θοδωρή Κουτσογιάννη, που εγκαινιάζεται επίσημα στις 2 Απριλίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και ώρα 19:00. Η ενότητα αυτή σηματοδοτεί μια ώριμη εικαστική στιγμή της καλλιτέχνιδας, όπου η ύλη, το φως και η διαφάνεια μετατρέπονται σε εργαλεία εσωτερικής αναζήτησης και πνευματικής ισορροπίας.
Στην νέα σας έκθεση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών συνδυάζετε την τέχνη με την φιλοσοφία. Πως προέκυψε η ιδέα να ανατρέξετε στον Επίκουρο ως έναυσμα;
Από μικρή μου άρεσε να ψάχνω το πως, το γιατί βρεθήκαμε σ' αυτή την ζωή, τι υπάρχει κάτω από τα φαινόμενα. Εάν έχει κάποιο λόγο η ύπαρξή μας. Όλες αυτές οι αναζητήσεις που μου είχαν γίνει βιωματικές, με οδήγησαν παράλληλα με τις σπουδές μου στην ζωγραφική και στη γλυπτική στο να παρακολουθήσω και να πάρω ένα Διδακτορικό στη Φιλοσοφία της Τέχνης από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (του Παρισιού). Πιστεύω πως η τέχνη εκφράζει τη ζωή και τις σκέψεις μας πάνω σ' αυτήν. Η συνεργασία τους είναι αναπόφευκτη. Στις δύσκολες μέρες που διανύουμε εν μέσω πολέμων υπάρχει μια τεράστια οικονομική και ηθική κρίση. Υπάρχει κρίση αξιών και όλος ο κόσμος έχει βυθιστεί σε έναν φόβο για το αύριο σ' ένα αδιέξοδο. Ανάλογες ήταν και οι ημέρες την εποχή του Φιλοσόφου Επίκουρου (323π.Χ.). Μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου (331 π. Χ.) όπου οι πόλεμοι είχαν εξουθενώσει τον λαό, οι συνεχείς αλλαγές εξουσίας, δημιούργησαν ανασφάλεια. Ο φιλόσοφος Επίκουρος μέσα σε έναν υπέροχο κήπο έξω από το δίπολο του Κεραμεικού το 306π.Χ. έφτιαξε μία σχολή που συχνά ονομαζόταν "σχολή του κήπου". Ο κήπος αυτός ήταν γεμάτος χρώματα και αρώματα, ήταν ανοιχτός σε όλους, ανεξαρτήτου φύλου ή καταγωγής. Είπε πως για να είναι κανείς ευτυχισμένος χρειάζεται απλώς να είναι τίμιος, ηθικός, δίκαιος, να αγαπάει τους φίλους του, να σέβεται τη φύση, να ενταχθεί καλύτερα μέσα στον κόσμο. Βοήθησε τους ανθρώπους να πλησιάζουν περισσότερο ο ένας τον άλλο με απλότητα και σεβασμό και να αποβάλουν τον φόβο. Για όλους αυτούς τους λόγους αισθάνθηκα πως ο φιλόσοφος Επίκουρος είναι επίκαιρος και εμπνεύστηκα απ' αυτόν.
Πως εντάσσονται τα έργα σας στο πλαίσιο της Επικούρειας φιλοσοφίας;
Στόχος μου είναι τα έργα μου να βγάλουν ηρεμία, ασφάλεια, αρμονία, φως και να είναι φιλικά στον θεατή , να μπορούν να σε ξεδιπλώσουν, να σε ηρεμήσουν, να λειτουργήσουν "θεραπευτικά". Με αυτή την έννοια μπορούν να ενταχθούν στην Επικούρειο φιλοσοφία.
Ποια είναι τα μηνύματα που ιδανικά θα θέλατε να περάσετε στο κοινό, μέσα από αυτήν την επιλογή σας;
Ο τρόπος που δουλεύω τα έργα πάνω σε διάφανα υλικά κάθε φορά προσπαθώ να εναρμονίσω τη σκληρότητα του μετάλλου με την απαλή επιφάνεια ενός βελούδου, με τη μνήμη μιας δαντέλας, με σμάλτο που αλλάζουν
ανάλογα με το φως. Πάνω σ' αυτή την πλούσια σε αντιθέσεις επιφάνεια που "υφαίνεται κάθε φορά διαφορετικά, ζωγραφίζω με λάδι. Στόχος μου είναι όπως στα έργα μου που προσπαθώ να εναρμονίσω τις αντιθέσεις και τις αντιφάσεις αυτών των διαφορετικών υλικών, να προτείνω στον θεατή να εναρμονίσει και αυτός την ανάλογα πολύπλοκη και αντιφατική καθημερινότητά του για να ζήσει ευτυχισμένος, να ζήσει Επικούρεια ηδονικά...
Η τέχνη κατά την γνώμη σας θα έπρεπε να συμβάλλει σε μία ψυχική ανάταση και ευδαιμονία;
Για μένα η τέχνη είναι λύτρωση, ανάταση και θεραπεία. Εδώ και χιλιετηρίδες οι "μάγοι-γιατροί" χρησιμοποιούσαν τη ζωγραφική για να ξορκίσουν το κακό, για να γιατρέψουν! Το ίδιο θα ήθελα ιδανικά να κάνω κι εγώ, να βοηθήσω στην καλύτερη εναρμόνισή μας με τον εαυτό μας και τον κόσμο γύρω μας.
Πόσο επιτακτική είναι για εσάς η ανάγκη επιστροφής στην Φύση και τις πανανθρώπινες αξίες ως θεμέλια που έθεσε ο Αρχαίος φιλόσοφος;
Η φύση σε αγκαλιάζει, σε εξισορροπεί, σε απελευθερώνει, σε διδάσκει. Γι' αυτό καλό θα ήταν να τη σεβόμαστε, ειδικά στις μέρες μας που της έχουμε γυρίσει την πλάτη ταράζοντας με τις συμπεριφορές μας τις ισορροπίες της.Το ίδιο καλό θα μας έκανε και ο σεβασμός και η αγάπη μας στις αξίες όπως η απλότητα, σεμνότητα, ηθική που θα μας οδηγήσει στην πληρότητα, στην Επικούρεια "ηδονή" - ευτυχία.
Πως βλέπετε ως καλλιτέχνης την εποχή που διανύουμε;
Διανύουμε μια εποχή όπου το άσχημο, το δυσαρμονικό, το περίεργο, το αρνητικό, το επιθετικό, έγινε μόδα. Αυτή όμως η μόδα μας οδήγησε στο να συνεχίζουμε ακάθεκτοι ακόμα και στις μέρες και τους πολέμους που μας καταστρέφουν, στο να ζει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού με ψυχοφάρμακα, στο να μην βλέπουμε φως και αύριο. Στο χέρι μας είναι όλες αυτές τις μαυρίλες που οδηγούν σε αδιέξοδο να τις διώξουμε για να χαρούμε τη βόλτα στον κήπο της ζωής. Τη διαδρομή που μπορεί ξαφνικά να κοπεί χωρίς να έχουμε νιώσει την αγάπη, την ευτυχία, την ολοκλήρωση μέσω της θετικής ενέργειας που υπάρχει, αρκεί να την αισθανθούμε και να την εισπράξουμε από τους γύρω μας.
Πως κατά την άποψή σας θα έβλεπε ο Επίκουρος την εποχή που διανύουμε ως ανθρωπότητα ;
Ο ηδονιστής φιλόσοφος Επίκουρος, θα έβλεπε με λύπη πιστεύω τις μέρες που διανύει η ανθρωπότητα και γι' αυτό η φιλοσοφία του, ο θετικός τρόπος ζωής που μας προτείνει θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμος και θεραπευτικός, θα μας οδηγούσε στην ουσιαστική ευτυχία, την ηδονή στη Ζεν κατάσταση
που έχουμε όλοι μας ανάγκη.
INFO
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Avant premiere: 17 Μαρτίου και ώρα 19:00
Επίσημα Εγκαίνια: 2 Απριλίου και ώρα 19:00
