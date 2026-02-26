Ο Παρκ Τσαν-γουκ θα προεδρεύσει της επιτροπής του 79ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών
Ο Παρκ Τσαν-γουκ είχε γίνει διεθνώς γνωστός με την ταινία του «Old Boy», που είχε τιμηθεί το 2004 στις Κάννες με το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής
Ο νοτιοκορεάτης κινηματογραφιστής Παρκ Τσαν-γουκ, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει 12 ταινίες μεγάλου μήκους, μεταξύ των οποίων την «Old Boy», διορίσθηκε πρόεδρος της επιτροπής του 79ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, που θα διεξαχθεί το Μάιο, ανακοίνωσαν σήμερα οι οργανωτές.
«Ο Παρκ Τσαν-γουκ και η επιτροπή του θα απονείμουν τον Χρυσό Φοίνικα 2026, ο οποίος θα διαδεχθεί αυτόν του Ιρανού Τζαφάρ Παναχί που απονεμήθηκε πέρυσι από την Ζυλιέτ Μπινός στο 'Ένα απλό ατύχημα'», ανακοινώθηκε από το Φεστιβάλ, που επισημαίνει ότι αυτή είναι «η πρώτη φορά για τον κορεατικό κινηματογράφο».
«Ανυπομονώ να ζήσω αυτή τη διπλή εθελοντική αιχμαλωσία με τα μέλη της Επιτροπής», δήλωσε ο Παρκ Τσαν-γουκ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
«Αυτή την εποχή του μίσους και της διαίρεσης, πιστεύω ότι το γεγονός και μόνο πως συγκεντρωνόμαστε σε μια κινηματογραφική αίθουσα για να δούμε μια ταινία ταυτόχρονα, συγχρονίζοντας τις αναπνοές μας και τους χτύπους της καρδιάς μας, επιτρέπει να δημιουργηθεί αλληλεγγύη, συγκινητική και παγκόσμια», πρόσθεσε αυτός ο 62χρονος σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος.
Ο Παρκ Τσαν-γουκ είχε γίνει διεθνώς γνωστός με την ταινία του «Old Boy», που είχε τιμηθεί το 2004 στις Κάννες με το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής. Άλλες δύο ταινίες του τιμήθηκαν επίσης στο φεστιβάλ αυτό. Η «Δίψα» έλαβε το Βραβείο της Επιτροπής το 2009 και η «Decision to leave» τιμήθηκε με το βραβείο σκηνοθεσίας το 2022.
