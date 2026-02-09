Barbara Kruger: Η καταξιωμένη Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα δημιουργεί έργα στα ελληνικά

Tην πρώτη ατομικήστην Ελλάδα της εμβληματικής Αμερικανίδας καλλιτέχνιδας, με τίτλο «Untitled (Pride and Contempt)», παρουσιάζει, από τις 28 Απριλίου έως την 1η Νοεμβρίου 2026, το(ΚΠΙΣΝ). Επιβλητική, σχολιαστική και ευφυής, η έκθεση λειτουργεί ως πρόκληση που στοχεύει να αφυπνίσει και να εμπνεύσει το ελληνικό κοινό.Η έκθεση περιλαμβάνει 13, ειδικά σχεδιασμένα για τον εξωτερικό χώρο του ΚΠΙΣΝ, έργα μεγάλης κλίμακας, μεταξύ των οποίων και μία μνημειακή τοιχογραφία μήκους 90 μέτρων στο κτήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Τα έργα θα αναπτυχθούν και στις δύο πλευρές του Καναλιού του ΚΠΙΣΝ, δημιουργώντας μία καθηλωτική εμπειρία για τους επισκέπτες.Τα δεκατρία έργα που θα παρουσιαστούν στο ΚΠΙΣΝ, Γραμμένατα έργα που φιλοτέχνησε η Barbara Kruger για το ΚΠΙΣΝ χαρακτηρίζονται από τα τολμηρά της quotes γύρω από την αλήθεια, την εξουσία, την κριτική σκέψη και την ατομική δράση. «ΤΟ ΚΑΚΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ» και «Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΥΘΟΣ» είναι δύο μόνο από τις φράσεις που έχουν σχεδιαστεί σε έντονη χρωματική αντίθεση μαύρου, λευκού και πράσινου.Κατά τη διάρκεια της πεντηκονταετούς καριέρας της, η Kruger έχει αναπτύξει μια χαρακτηριστική οπτική γλώσσα που αντλεί από την αισθητική της διαφήμισης και της μαζικής επικοινωνίας. Από τη δεκαετία του 1970, η πρακτική της αμφισβητεί διαρκώς έννοιες όπως η εξουσία, το φύλο, η τάξη και ο καταναλωτισμός. Αξιοποιώντας με δεξιοτεχνία την εμπειρία της ως καλλιτέχνιδα, συγγραφέας, φεμινίστρια και γραφίστρια, έχει δημιουργήσει μερικά από τα πιο επιδραστικά έργα τέχνης του 20ού και του 21ου αιώνα.Το έργο της Kruger είναι ταυτόχρονα διαχρονικό και απολύτως επίκαιρο. Καθιστώντας ρευστά τα όρια ανάμεσα σε πολιτικά συνθήματα, αφορισμούς και αιχμηρά σχόλια, τα έργα της απευθύνονται στο κοινό με αμεσότητα, διεγείρουν τη σκέψη και συνομιλούν με το σύγχρονο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον της Ευρώπης. Η Kruger προτρέπει το κοινό να αναστοχαστεί τη θέση του και τη συμμετοχή του στην κοινωνία. Το ποιος έχει φωνή – και πώς αυτή χρησιμοποιείται – αποτελούν κεντρικά ερωτήματα στο έργο της.Η Barbara Kruger γεννήθηκε το 1945 στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ και σήμερα ζει και εργάζεται στο Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη. Το έργο της έχει παρουσιαστεί σε κορυφαία μουσεία και ιδρύματα παγκοσμίως, μεταξύ άλλων στο Museum of Modern Art και το Whitney Museum of American Art στη Νέα Υόρκη, την Tate Modern στο Λονδίνο, το Centre Pompidou στο Παρίσι, και το Museum of Contemporary Art στο Λος Άντζελες. Η Kruger κατάφερνει πάντα να βρίσκει νέους τρόπους να προσεγγίσει το κοινό, χρησιμοποιώντας από τα παραδοσιακά εικαστικά μέσα έως πολύπλοκα βίντεο, ηχητικά έργα και τεράστιες αρχιτεκτονικές εγκαταστάσεις σε δημόσιους χώρους. Τα έργα της μπορεί να εμφανίζονται σε περιοδικά και εφημερίδες, T-shirts, αφίσες, τσάντες, οθόνες LED, υπαίθριες πινακίδες σε λεωφορεία και σιδηροδρομικούς σταθμούς, καθώς και σε προσόψεις κτιρίων.