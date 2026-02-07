Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
Ο Παντελής Θαλασσινός με την Όλγα Βενέτη στο Άλσος
Παρά τις διαφορετικές τους πορείες και ακούσματα οι δυο καλλιτέχνες και φίλοι ενώνουν τις φωνές τους και ανεβαίνουν στη σκηνή για μια μουσική συνάντηση-κατάθεση ψυχής
Το καλό τραγούδι υπάρχει και ακούγεται από ανθρώπους που είναι αφοσιωμένοι στην ποιοτική μουσική και στην ωραία μελωδία: ο Παντελής Θαλασσινός με τις μεγάλες επιτυχίες, τα ωραία ελληνικά άσματα, τα κομμάτια των μεγάλων συνθετών αλλά και τα αξεπέραστα σουξέ των ελληνικών σειρών συναντιέται στη σκηνή με την ερμηνεύτρια Όλγα Βενέτη με τις μεγάλες στιγμές όπως τη Δαλιδά στο Παλλάς και τα ωραία, μελωδικά βράδια στο Half Note, το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο και τον Παρνασσό. Σε αυτή τη μοναδική βραδιά με τον τίτλο “Να μ αγαπάς” οι καλλιτέχνες θα έχουν πολλά να θυμηθούν από τραγούδια που έγραψαν ιστορία και στιγμές γεμάτες συναίσθημα. Παρά τις διαφορετικές τους πορείες και ακούσματα οι δυο καλλιτέχνες και φίλοι ενώνουν τις φωνές τους και ανεβαίνουν στη σκηνή για μια μουσική συνάντηση-κατάθεση ψυχής.
Ο Παντελής Θαλασσινός με την ωραία θαλασσινή αύρα, την τρυφερότητα ακόμα και στις πιο μελωδικές στιγμές που έχουν γίνει μεγάλες επιτυχίες όπως το “Ανάθεμα σε” και “Πίκρα μου να βαφτιστείς” και η Όλγα Βενέτη με την αξέχαστη εκείνη ερμηνεία στο Malade, με το “Αγάπης Θαύματα” και το διεθνές ρεπερτόριο, υπόσχονται μια ξεχωριστή συνάντηση που αναμένεται να συγκινήσει, να προκαλέσει και να ξεσηκώσει. Ένα πρόγραμμα, που όπως λένε χαρακτηριστικά, βασίζεται στη “μελωδία, τον λόγο και το συναίσθημα”.
Όπως υπόσχονται οι δυο καλλιτέχνες στο πρόγραμμα εκτός από τις γνωστές επιτυχίες, θα ερμηνεύσουν και κομμάτια που τους σημάδεψαν καλλιτεχνικά και σφράγιζαν τις μνήμες όλων. Το Θέατρο Άλσος ΔΕΗ, ένας χώρος άρρηκτα συνδεδεμένος με τη ζωντανή μουσική και την καλλιτεχνική έκφραση, γίνεται το ιδανικό σκηνικό για αυτή τη συνάντηση και φιλοξενεί αυτή τη βραδιά προσφέροντας στο κοινό μια εμπειρία αυθεντική και ανθρώπινη, γεμάτη αλήθεια και συναίσθημα. Όπως, άλλωστε, λέει και το τραγούδι του Παντελή Θαλασσινού “Εισιτήριο στην τσέπη σου”-και η μουσική είναι το καλύτερο εισιτήριο από όλα.
Πληροφορίες:
ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως
Τηλ. Κρατήσεων: 210-8227471 & 210-8831487
Ώρα έναρξης: 20:30
Προπώληση ΕΔΩ
