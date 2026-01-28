Επωφεληθείτε τώρα από τις μεγάλες εκπτώσεις της LA VIE EN ROSE για να αποκτήσετε μοναδικές φόρμουλες που μετατρέπουν την καθημερινή ρουτίνα σε μια μοναδική εμπειρία προσωπικής περιποίησης.
«Αλεξάνδρεια»: Παράταση για την επιτυχημένη παράσταση του θεάτρου Παλλάς
Ποιες είναι οι νέες ημερομηνίες
Περισσότεροι από 60.000 θεατές έχουν παρακολουθήσει την παράσταση «Αλεξάνδρεια», σε σύλληψη και σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού, με τους Άννα Μάσχα, Ιωάννη Παπαζήση και Εριέττα Μανούρη ανάμεσα στους πρωταγωνιστές. Η θερμή αυτή ανταπόκριση του κοινού οδήγησε στην απόφαση θα δοθεί παράταση με κάποιες επιπλέον παραστάσεις στο Θέατρο Παλλάς από από τις 14 Μαρτίου κι έπειτα.
Η «Αλεξάνδρεια» μεταφέρει το κοινό σε μια πόλη–σταυροδρόμι πολιτισμών, αντιθέσεων και μνήμης. Μέσα από την ιστορία της Άννας, μιας γυναίκας που έρχεται αντιμέτωπη με το παρελθόν της, ξεδιπλώνεται η Αλεξάνδρεια των Ελλήνων της δεκαετίας του ’30: μια πόλη όπου ο έρωτας, η εξουσία, οι κοινωνικές ανισότητες και τα πολιτικά παιχνίδια συνυπάρχουν κάτω από τον ίδιο ουρανό.
Μια ιστορία όπου ο έρωτας, η ιστορία και η ανθρώπινη μοίρα μπλέκονται σε μια μοναδική, πολυδιάστατη, θεατρική εμπειρία χάρη στο πρωτότυπο κείμενο της Ζέτης Φίτσιο, την μοναδική ατμόσφαιρα που δημιουργεί η μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα το εμπνευσμένο σκηνικό που σχεδίασε ο Μανόλης Παντελιδάκης και τη video art προσέγγιση του Παντελή Μάκκα.
Λόγω της αυξημένης ζήτησης, το Παλλάς δίνει την ευκαιρία στο κοινό να ζήσει ξανά – ή για πρώτη φορά – την εμπειρία της «Αλεξάνδρειας», κάθε Τετάρτη στις 19:30, Σάββατο στις 17:00 και Κυριακή στις 15:00, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
