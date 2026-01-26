Φρίντα Κάλο: Ο μαγικός κόσμος της θρυλικής Μεξικανής ζωγράφου ζωντανεύει στην Αθήνα - Δείτε φωτογραφίες
Μέσα από μία διαδραστική έκθεση στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος
Μία απόπειρα αποτύπωσης των πιο σημαντικών καλλιτεχνικών και προσωπικών στιγμών μιας μυθικής και επαναστατικής ζωγράφου αποτελεί η διεθνής έκθεση «Frida Kahlo - Beyond the Icon» που θα ανοίξει τις πύλες της στις 6 Φεβρουαρίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Ο πολύχρωμος, γεμάτος έμπνευση, δημιουργικότητα και δύναμη κόσμος της Μεξικανής δημιουργός παρουσιάζεται με έναν τρόπο βιωματικό μέσα από τη σύνδεση της αφήγησης και της σύγχρονης τεχνολογίας.
Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος της, η έκθεση προσεγγίζει τηνΦρίντα Κάλο πέρα από τον καθιερωμένο μύθο και την εικόνα-σύμβολο που τη συνοδεύει. Δεν περιορίζεται στο έργο της ως εικαστική παρακαταθήκη, αλλά εμβαθύνει στη ζωή της, μία ζωή γεμάτη σωματικές δοκιμασίες, συναισθηματικές συγκρούσεις και διαρκείς περιπέτειες. Μέσα από αυτή την πολυεπίπεδη αφήγηση, η έκθεση φωτίζει τη βαθιά σύνδεση ανάμεσα στη βιωματική εμπειρία και την καλλιτεχνική της έκφραση, αποκαλύπτοντας την Φρίντα όχι μόνο ως εμβληματική καλλιτέχνιδα, αλλά ως άνθρωπο που μετέτρεψε τον πόνο, την αντίσταση και την προσωπική της ιστορία σε καθολική τέχνη.
Ανάμεσα στις διαφορετικές ενότητες της έκθεση ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει τα εξής:
Ο ΒΩΜΟΣ, γεμάτος συμβολισμούς, αφιερωμένος στην Κάλο σου ψιθυρίζει ιστορίες μιας άλλης ζωής, στην Ημέρα των Νεκρών (Día de Muertos, μεξικανικό έθιμο, κατά το οποίο οι ζωντανοί γιορτάζουν την επανένωσή τους με τις ψυχές όσων έχουν φύγει).
Κλείσιμο
Η ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΤΟΑ, μία ψηφιακή εγκατάσταση που σε παρακινεί να εξερευνήσεις ένα ονειρικό τοπίο γεμάτο χρώμα και κίνηση με τα σύμβολα που ορίζουν την αισθητική της Φρίντα Κάλο.
Η ΣΤΙΓΜΗ που ο χρόνος σταμάτησε. Ένα ψηφιακό έργο τέχνης με τρισδιάστατη προβολή που αποτυπώνει το τραγικό ατύχημα που άλλαξε καθοριστικά τη ζωή της Φρίντα Κάλο.
ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ σε καλεί εκεί όπου γεννήθηκε η τέχνη της Φρίντα, στο ίδιο της το κρεβάτι. Μία ποιητική καλλιτεχνική εγκατάσταση για τον κύκλο της ζωής, τη γέννηση και τον θάνατο, την υγεία και την ασθένεια.
PULQUERIA LA ROSITA: Η παραδοσιακή μεξικανική ταβέρνα, όπου η Φρίντα δίδασκε ζωγραφική, ενθαρρύνοντας τους μαθητές της να γνωρίσουν το περιβάλλον και τις παραδόσεις της χώρας τους και να αναβιώσουν τα έθιμα. Διακόσμησε τον τοίχο της La Rosita με τα χρώματά σου!
CADAVRE EXQUIS (VR): Μία καθηλωτική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας που βλέπει τον κόσμο μέσα από τα μάτια της Φρίντα.
ΕΙΔΩΛΟ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ: Η βελούδινη φούστα, η μπλούζα με τα εντυπωσιακά κεντήματα, ο χαρακτηριστικός κότσος με τα λουλούδια και τις πολύχρωμες κορδέλες και άλλες χαρακτηριστικές ενδυματολογικές επιλογές της Φρίντα Κάλο με έντονους συμβολισμούς συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΜΒΥΘΙΣΗΣ/IMMERSIVE EXPERIENCE: Η θεαματική οπτικοακουστική αφήγηση παρουσιάζει τα γεγονότα και τις εμπειρίες που ανέδειξαν τη μοναδική ζωή της Φρίντα Κάλο και συνέβαλαν στη διαμόρφωσή της ως παγκόσμιου πολιτιστικού συμβόλου, μέσα από προβολές συνολικής επιφάνειας 500 τ.μ. με τη συνοδεία της μαγικής μουσικής του Ραφέλ Πλάνα (περιλαμβάνονται φωτογραφικό αρχειακό υλικό, ιστορικά ντοκουμέντα και απεικονίσεις χώρων που σημάδεψαν την προσωπική και ιστορική της διαδρομή)
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: Πληροφορίες για τη ζωή της Φρίντα Κάλο σε μορφή χρονολογίου με αντίγραφα πολλών έργων τέχνης και ιστορικών φωτογραφιών, συμπεριλαμβανομένου του πινάκων Δύο Φρίντες και του El Sueño, του πρόσφατα πιο ακριβοπουλημένου πίνακα γυναίκας καλλιτέχνη όλων των εποχών, αξίας 56 εκατ. δολαρίων.
PHOTO BOOTH: «Φριντοποίησου» και φτιάξε το δικό σου πορτρέτο, εμπνευσμένο από την τεχνοτροπία της Φρίντα.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΦΡΙΝΤΑ/WE ARE ALL FRIDA: «Γίνε Φρίντα» με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.
FLOWER WALL: Εικαστική εγκατάσταση με φωτογραφική απεικόνιση της Φρίντα Κάλο, πλαισιωμένη από πλούσια ανθο-σύνθεση, εμπνευσμένη από τη στενή της σχέση με τη φύση, τη μεξικανική λαϊκή παράδοση και τη συμβολική χρήση των λουλουδιών στην εικόνα και την ταυτότητά της. Ιδανικό για αναμνηστική φωτογραφία.
Ωράριο Έκθεσης:
Δευτέρα: Κλειστά (εκτός αργιών και πρωινών για σχολεία και groups)
Τρίτη έως Πέμπτη: 10:00 – 14:00 (τελευταία είσοδος στις 13:00)
Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή: 10:00 – 20:00 (τελευταία είσοδος στις 19:00)
Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών