ΥΠΠΟ: Σε τροχιά επανεκκίνησης το εργαστήριο Κεραμικής της Ελένης Βερναδάκη

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Λίνα Μενδώνη Εργαστήριο Κεραμικής Ελένη Βερναδάκη Υπουργείο Πολιτισμού

Στόχος του ΥΠΠΟ η αναβάθμιση και επανένταξη του ιστορικού εργαστηρίου στον σύγχρονο καλλιτεχνικό χάρτη

Ολοκληρώθηκε η Μελέτη Βιωσιμότητας για το ιστορικό ΚΕργαστήριο εραμικής της Ελένης Βερναδάκη. Η Μελέτη εξετάζει το λειτουργικό μοντέλο, τις δυνατότητες εκπαίδευσης, παραγωγής και φιλοξενίας καλλιτεχνών, την αξιοποίηση του εξοπλισμού και των φούρνων, καθώς και τις τεχνικές και λειτουργικές προϋποθέσεις αναβάθμισης του χώρου.

Στόχος του Υπουργείου Πολιτισμού είναι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου εργαστηρίου κεραμικής, ανοιχτού και προσβάσιμου σε δημιουργούς κάθε επιπέδου, από νέους καλλιτέχνες έως έμπειρους κεραμίστες.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Η αξιοποίηση του Εργαστηρίου Βερναδάκη δεν αφορά μόνο στη διάσωση ενός σπουδαίου χώρου της σύγχρονης πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά, κυρίως, τη συνέχιση μιας ζωντανής παράδοσης κεραμικής τέχνης. Η Ελένη Βερναδάκη, η εμβληματική δημιουργός, ανανέωσε την καλλιτεχνική κεραμική, αφήνοντας ένα ισχυρό αποτύπωμα με τη δουλειά της, τις συνεργασίες της και το προσωπικό της ύφος. Θέλουμε ο χώρος αυτός να παραμείνει ενεργός και παραγωγικός, να εμπνεύσει νέους καλλιτέχνες, ώστε αξιοποιώντας την παρακαταθήκη της Βερναδάκη να δημιουργούν νέα έργα. Ήδη, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού δρομολογούν την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για την αποκατάσταση και την ενεργειακή του αναβάθμιση του κτηρίου-μνημείου του εργαστηρίου, έργου του Τάκη Ζενέτου. Στρατηγικός μας στόχος είναι το εργαστήριο της Ελένης Βερναδάκη να επανενταχθεί στον σύγχρονο καλλιτεχνικό χάρτη, τιμώντας το παρελθόν και υπηρετώντας το μέλλον της ελληνικής κεραμικής. Η Ελένη Βερναδάκη, με διεθνή αναγνώριση επί 60 και πλέον χρόνια, συνέβαλε καθοριστικά στη μετεξέλιξη της σύγχρονης κεραμικής, μέσα από το προσωπικό της ύφος, τις πρωτοπόρες τεχνικές της, την τόλμη και τη δημιουργική φαντασία της, τις συνεργασίες της με σημαντικούς δημιουργούς. Το εργαστήριό της λειτούργησε ως παραγωγικό «κύτταρο» σύγχρονης τέχνης, επηρεάζοντας γενιές εικαστικών».

Το Εργαστήριο Κεραμικής της Ελένης Βερναρδάκη εξαγοράστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Το 2021,κηρύχθηκε ως μνημείο της πολιτιστικής κληρονομιάς μας από το Υπουργείο Πολιτισμού, μαζί με τον εξοπλισμό και τους βοηθητικούς του χώρους του. Στεγάζεται στο εμβληματικό κτήριο του αρχιτέκτονα Τάκη Ζενέτου, ένα σπάνιο δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής, της δεκαετίας του ’70. Για δεκαετίες αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την καλλιτεχνική κεραμική στην Ελλάδα και διεθνώς.

