Δημήτρης Σταρόβας: Ροκάρει με την κιθάρα και τη μπάντα του στη σκηνή
Δημήτρης Σταρόβας: Ροκάρει με την κιθάρα και τη μπάντα του στη σκηνή
Πότε θα πραγματοποιηθούν οι δύο ζωντανές εμφανίσεις του στο Κύτταρο Live
Ένα ροκ πάρτι γεμάτο ήχους, μνήμες και ενέργεια από τις δεκαετίες που όρισαν μια ολόκληρη γενιά αλλά και τους νεότερους θα στήσει οΔημήτρης Σταρόβας μαζί με το συγκρότημά του, τους «Starovas Band», στις 21 και 28 Ιανουαρίου, στο Κύτταρο Live.
Από τον Δημήτρη Πουλικάκο, τους Socrates και τον Παύλο Σιδηρόπουλο μέχρι τους Led Zeppelin, τους Deep Purple και τον Eric Clapton, οι μουσικές διαδρομές του προγράμματος αυτού είναι ηλεκτρικές και απρόβλεπτες.
Όπως αποδείχτηκε στα δύο προηγούμενα live του, που έγιναν sold out, η κιθάρα του Δημήτρη Σταρόβα, οι φίλοι και συνοδοιπόροι του επί σκηνής, το χιούμορ και η συγκίνηση συνθέτουν ένα μουσικό πρόγραμμα που δεν είναι απλώς μια συναυλία αλλά μια ροκ εμπειρία.
Να σημειωθεί πως και στις δύο βραδιές θα υπάρχουν συμμετοχές – έκπληξη τις οποίες ο Δημήτρης Σταρόβας δεν αποκαλύπτει ώστε να υπάρχει σασπένς.
