Δημήτρης Σταρόβας: Ο πατέρας μου ήταν μπουζουξής, με το που έμεινε έγκυος η μάνα μου εξαφανίστηκε
Δημήτρης Σταρόβας: Ο πατέρας μου ήταν μπουζουξής, με το που έμεινε έγκυος η μάνα μου εξαφανίστηκε
Η μάνα μου ήταν "η π@@... με το εξώγαμο", πρόσθεσε ο μουσικός και ηθοποιός
Για τον πατέρα του μίλησε ο Δημήτρης Σταρόβας, αποκαλύπτοντας πως ήταν μπουζουξής και πως όταν η μητέρα του έμεινε έγκυος, εκείνος εξαφανίστηκε. Ο μουσικός και ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Αστερόσκονη το βράδυ του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου και εξήγησε η μητέρα του τον μεγάλωσε μόνη της, ενώ την κατέκριναν επειδή είχε μείνει μόνη της με ένα παιδί εκτός γάμου.
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfqxk5fkm241)
Ο Δημήτρης Σταρόβας δήλωσε για την οικογένειά του: «Ο πατέρας μου, ο βιολογικός πατέρας μου, ήταν επαγγελματίας μπουζουξής, έπαιζε και σε ταινίες, ο οποίος αρραβωνιάστηκε τη μάνα μου και με το που έμεινε έγκυος σε μένα εξαφανίστηκε. Την παράτησε τη μάνα μου. Με μεγάλωσε μόνη της και όταν ήμουν εννιά – δέκα χρονών, παντρεύτηκε τον Σταρόβα και πήρα το όνομά του. Για να γλιτώσει την κοινωνική κατακραυγή. Μάζευαν υπογραφές να μας διώξουν. Ήταν "η π@@@@@@ με το εξώγαμο". Ήταν άλλες εποχές, σκληρές».
Δείτε το βίντεο
Ο Δημήτρης Σταρόβας δήλωσε για την οικογένειά του: «Ο πατέρας μου, ο βιολογικός πατέρας μου, ήταν επαγγελματίας μπουζουξής, έπαιζε και σε ταινίες, ο οποίος αρραβωνιάστηκε τη μάνα μου και με το που έμεινε έγκυος σε μένα εξαφανίστηκε. Την παράτησε τη μάνα μου. Με μεγάλωσε μόνη της και όταν ήμουν εννιά – δέκα χρονών, παντρεύτηκε τον Σταρόβα και πήρα το όνομά του. Για να γλιτώσει την κοινωνική κατακραυγή. Μάζευαν υπογραφές να μας διώξουν. Ήταν "η π@@@@@@ με το εξώγαμο". Ήταν άλλες εποχές, σκληρές».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα