Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Η Τεχνητή Νοημοσύνη έβαλε στην ίδια ταινία «Μόνος στο σπίτι», «Χάρι Πότερ», «John Wick», «Deadpool», «Fast & Furious» και «Game of Thrones», δείτε βίντεο
Η Τεχνητή Νοημοσύνη έβαλε στην ίδια ταινία «Μόνος στο σπίτι», «Χάρι Πότερ», «John Wick», «Deadpool», «Fast & Furious» και «Game of Thrones», δείτε βίντεο
Οι διάσημοι κινηματογραφική ήρωες χώρεσαν σε 90 δευτερόλεπτα
Οι δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι απεριόριστες και όσοι γνωρίζουν πώς να τη χρησιμοποιήσουν μπορούν να κάνουν θαύματα.
Ένα τέτοιο καλλιτεχνικό είναι αυτό που κυκλοφορεί στα social media καθώς σε 90 δευτερόλεπτα κάνουν την εμφάνισή του οι πρωταγωνιστές των ταινιών «Μόνος στο σπίτι», «Χάρι Πότερ», «John Wick», «Deadpool», «Fast & Furious» και «Game of Thrones».
Το βίντεο ΑΙ ξεκινά με τον Χάρι Πότερ, τον Ρον Γουέσλι και την Ερμιόνη Γκρέιντζερ να φτιάχνουν χιονάνθρωπο με τη βοήθεια του μικρού πρωταγωνιστή στο «Μόνος στο σπίτι».
Όταν, όμως, εμφανίζεται ο Deadpool τα πράγματα παίρνουν άσχημη τροπή με τον τρόπο που χρησιμοποιεί το προοριζόμενο για μύτη καρότο.
Τότε είναι που κάνει την εμφάνισή του ο John Wick που ψάχνει τον σκύλο του και ο Ντόμινικ Τορέτο από το Fast & Furious που ψάχνει για οικογένεια.
Η μικρή ταινία κλείνει με τα δύο αυτοκίνητα να τρακάρουν και τον δράκο από το Game of Thrones να πετάει από πάνω τους.
Ένα τέτοιο καλλιτεχνικό είναι αυτό που κυκλοφορεί στα social media καθώς σε 90 δευτερόλεπτα κάνουν την εμφάνισή του οι πρωταγωνιστές των ταινιών «Μόνος στο σπίτι», «Χάρι Πότερ», «John Wick», «Deadpool», «Fast & Furious» και «Game of Thrones».
Το βίντεο ΑΙ ξεκινά με τον Χάρι Πότερ, τον Ρον Γουέσλι και την Ερμιόνη Γκρέιντζερ να φτιάχνουν χιονάνθρωπο με τη βοήθεια του μικρού πρωταγωνιστή στο «Μόνος στο σπίτι».
Όταν, όμως, εμφανίζεται ο Deadpool τα πράγματα παίρνουν άσχημη τροπή με τον τρόπο που χρησιμοποιεί το προοριζόμενο για μύτη καρότο.
Τότε είναι που κάνει την εμφάνισή του ο John Wick που ψάχνει τον σκύλο του και ο Ντόμινικ Τορέτο από το Fast & Furious που ψάχνει για οικογένεια.
Η μικρή ταινία κλείνει με τα δύο αυτοκίνητα να τρακάρουν και τον δράκο από το Game of Thrones να πετάει από πάνω τους.
🥰Users, with the help of AI, have created perhaps the most desired short film of the century— NEXTA (@nexta_tv) December 25, 2025
In one plot, they combined "Home Alone," "John Wick," "Deadpool," "Harry Potter," "Fast & Furious," and "Game of Thrones." pic.twitter.com/FlhnGu2NbY
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα