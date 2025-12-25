Η Τεχνητή Νοημοσύνη έβαλε στην ίδια ταινία «Μόνος στο σπίτι», «Χάρι Πότερ», «John Wick», «Deadpool», «Fast & Furious» και «Game of Thrones», δείτε βίντεο
Οι διάσημοι κινηματογραφική ήρωες χώρεσαν σε 90 δευτερόλεπτα

Οι δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι απεριόριστες και όσοι γνωρίζουν πώς να τη χρησιμοποιήσουν μπορούν να κάνουν θαύματα.

Ένα τέτοιο καλλιτεχνικό είναι αυτό που κυκλοφορεί στα social media καθώς σε 90 δευτερόλεπτα κάνουν την εμφάνισή του οι πρωταγωνιστές των ταινιών «Μόνος στο σπίτι», «Χάρι Πότερ», «John Wick», «Deadpool», «Fast & Furious» και «Game of Thrones».

Το βίντεο ΑΙ ξεκινά με τον Χάρι Πότερ, τον Ρον Γουέσλι και την Ερμιόνη Γκρέιντζερ να φτιάχνουν χιονάνθρωπο με τη βοήθεια του μικρού πρωταγωνιστή στο «Μόνος στο σπίτι».

Όταν, όμως, εμφανίζεται ο Deadpool τα πράγματα παίρνουν άσχημη τροπή με τον τρόπο που χρησιμοποιεί το προοριζόμενο για μύτη καρότο.

Τότε είναι που κάνει την εμφάνισή του ο John Wick που ψάχνει τον σκύλο του και ο Ντόμινικ Τορέτο από το Fast & Furious που ψάχνει για οικογένεια.

Η μικρή ταινία κλείνει με τα δύο αυτοκίνητα να τρακάρουν και τον δράκο από το Game of Thrones να πετάει από πάνω τους.

