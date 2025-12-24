Τα σεφαραδίτικα τραγούδια της Θεσσαλονίκης στο αμφιθέατρο της ελληνικής πρεσβείας του Βερολίνου

«Η Ιστορία μας έχει προσπεράσει»

«Οφείλουμε να προβάλλουμε το εβραϊκό στοιχείο»

Σήμερα οι Σεφαραδίτες υπολογίζονται παγκοσμίως σε περίπου 400.000. Από αυτούς, περίπου 2.000 ζουν στην Ελλάδα, οι περισσότεροι στην Αθήνα

Τα σεφαραδίτικα τραγούδια της Θεσσαλονίκης σίγασαν την περίοδο της Κατοχής, αρχικά με τη συστηματική γκετοποίηση και εκδίωξη των Εβραίων. Έπειτα σβήστηκαν οδυνηρά από το πλούσιο μουσικό τοπίο της πόλης με το ναζιστικό Ολοκαύτωμα.Από τα περίπου 55.000 μέλη της εβραϊκής κοινότητας στη Θεσσαλονίκη, μόλις 2.000 επέστρεψαν στην πόλη τους μετά τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου από τα ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης, όπως το Άουσβιτς-Mπίρκεναου.Οι επιζήσαντες Έλληνες Εβραίοι του Ολοκαυτώματος που επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη, τη γενέτειρά τους, ήρθαν αντιμέτωποι με μια νέα σκληρή πραγματικότητα: την κατάσχεση των περιουσιών τους και από το μετακατοχικό καθεστώς.Δυστυχώς, ο σχεδόν αφανισμός των Εβραίων της Θεσσαλονίκης δεν αντιμετωπίστηκε ως απώλεια, καθώς όλος ο πληθυσμός της πόλης είχε υποφέρει σφοδρά την περίοδο της Κατοχής.Η απώλεια της οικονομικής ευρωστίας, το πένθος για τους νεκρούς, η αγωνία για τους αγνοούμενους, τα πρακτικά προβλήματα και η επιτακτική ανάγκη διαχείρισης των ψυχολογικών τραυμάτων μετά το Ολοκαύτωμα λειτούργησαν ανασταλτικά και για τα μέλη της Ισραηλιτικής Κοινότητας, τα οποία ήταν διστακτικά, φοβισμένα και προσπαθούσαν να ξεχάσουν τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν στο Άουσβιτς και να συνεχίσουν τη ζωή τους κοιτάζοντας μπροστά.Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει η Έλσα Μουρατίδου, «», ο αφανισμός της εβραϊκής κοινότητας είναι ένα κοινό μυστικό που δεν βγαίνει προς τα έξω, πολλοί κάτοικοι της Θεσσαλονίκης έμαθαν για αυτό το κομμάτι της ιστορίας της πόλης τους σε ηλικία 30-35 ετών.Οι τρεις μουσικοί συμφωνούν ότι, δυστυχώς, το εβραϊκό στοιχείο σήμερα στη Θεσσαλονίκη έχει χαθεί. Ο Θάνος Σταυρίδης λέει ότι «».Ο Θωμάς Νάτσης προσθέτει ότι «σοβαρή και αξιόλογη προσπάθεια έγινε επί δημαρχίας Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος επανεκκίνησε το θέμα, μεταξύ άλλων με την ίδρυση του Εβραϊκού Μουσείου και την τοποθέτηση λίθων μνήμης (Stolpersteine) σε διάφορα σημεία της πόλης».Όλοι εύχονται οι πρωτοβουλίες αυτές να βρουν μιμητές και να έχουν αντίκρυσμα, να μην είναι απλώς «ένα πυροτέχνημα, που έλαμψε και παρήλθε».. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.Σε μία εποχή που καταγράφεται μεγάλη άνοδος του αντισημιτισμού και της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη, είναι καθήκον μας να διαφυλάξουμε και να προτάξουμε το εβραϊκό στοιχείο, να διατηρήσουμε την ιστορική μνήμη, να αντισταθούμε στον εθνικισμό και τη μισαλλοδοξία.