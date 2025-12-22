Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη: Βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών για την προσφορά του σε πολιτισμό και παιδεία

Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Το 2025 συμπλήρωσε 30 χρόνια παρουσίας και κοινωνικής δράσης
Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη βραβεύτηκε από Ακαδημία Αθηνών κατά την Πανηγυρική Συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένα του απονεμήθηκε το Βραβείο από τη Γ΄ Τάξη των Ηθικών και Κοινωνικών Επιστήμων για τη μεγάλη και συνεχή προσφορά του στους τομείς του Πολιτισμού και της Παιδείας, στη χώρα μας αλλά και διεθνώς.
Το Βραβείο παρέλαβε από τον Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, κ. Μιχάλη Τιβέριο, η Διευθύντρια Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Ιδρύματος κ. Καλή Κυπαρίσση.
Για το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη η τιμητική αυτή διάκριση αποτελεί ιδιαίτερη αναγνώριση και επισφράγιση της διαχρονικής του προσφοράς σε μια συμβολική χρονική συγκυρία, καθώς συμπίπτει με την ολοκλήρωση του επετειακού έτους για τα 30 χρόνια παρουσίας και κοινωνικής δράσης του. Συγχρόνως, αποτελεί πηγή έμπνευσης και ευθύνης για τη συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση του έργου του.
Με αφορμή τη βράβευση, η Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος, Κατερίνα Λασκαρίδη, αναφέρει: «Πιστοί στο όραμα και τις αξίες μας, εδώ και 30 χρόνια επιδιώκουμε να ανοίγουμε νέους δρόμους και να αμβλύνουμε έμπρακτα τις ανισότητες μέσα από δράσεις στον πολιτισμό, την παιδεία, την υγεία, τη ναυτιλία και την κοινωνία συνολικά. Σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με ταχύτητα, δεσμευόμαστε να συνεχίζουμε να επενδύουμε στον άνθρωπο, καλλιεργώντας τη γνώση, τον διάλογο και την ενεργό συμμετοχή, με στόχο τη δημιουργία θετικού κοινωνικού αποτυπώματος».
