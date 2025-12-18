Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Παραμονή πρωτοχρονιάς με μουσική, χορό και αγώνα δρόμου
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Παραμονή πρωτοχρονιάς με μουσική, χορό και αγώνα δρόμου

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) φοράει τα γιορτινά του και ετοιμάζεται να υποδεχτεί το νέο έτσι μαζί με το κοινό. Οικοδεσπότης της φετινής λαμπερής βραδιάς της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς θα είναι ο ηθοποιός και τραγουδιστής Ζερόμ Καλούτα, ενώ το εορταστικό πρόγραμμα θα ανοίξει στις 22.30 η Alexandra Sieti, μια νέα ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός που έχει ξεχωρίσει για τη χαρισματική jazzy φωνή και τη σκηνική της παρουσία.
Ο Ζερόμ Καλούτα

Από το πρόγραμμα της Παραμονής δεν θα μπορούσαν, βέβαια, να λείπουν οι εντυπωσιακές χορογραφίες των Σιντριβανιών στο Κανάλι, ενώ ο χρόνος θα αλλάξει με ένα θεαματικό σόου πυροτεχνημάτων που θα φωτίσει τον αττικό ουρανό με λάμψη και χρώματα.

Τα πρώτα λεπτά του νέου έτους, θα δοθεί το σήμα εκκίνησης για τον πρώτο αγώνα δρόμου της χρονιάς, τον καθιερωμένο πλέον SNF RUN: 2026 FIRST RUN του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ενώ στη συνέχεια θα στηθεί ένα μεγάλο πάρτι στην Αγορά με τον DJ Sunshine Pedro που θα κρατήσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Παράλληλα, το Παγοδρόμιο και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος θα παραμείνουν ανοιχτά, μόνο για αυτήν τη βραδιά, μέχρι τις 02.00 το πρωί, για όσους θέλουν να καλωσορίσουν τη νέα χρονιά κάνοντας φιγούρες στον πάγο ή βγάζοντας φωτογραφίες στις εντυπωσιακές Φωτιστικές Εγκαταστάσεις ενώ κεράσματα και πολλές ακόμη εκπλήξεις θα συμπληρώνουν το εορταστικό σκηνικό.

