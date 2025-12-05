Χριστούγεννα με φωτιστικές εγκαταστάσεις, μουσική και σινεμά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Χορηγός Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων: COSMOTE TELEKOMΑπό τις 13 Δεκεμβρίου ως τις 7 Ιανουαρίου, το Makers’ Market έρχεται για δεύτερη συνεχή χρονιά για να μετατρέψει τον Πευκώνα του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος σε ένα γιορτινό σημείο συνάντησης και δημιουργίας. Μικρές επιχειρήσεις και νέοι δημιουργοί συγκεντρώνονται για να μοιραστούν με τους επισκέπτες πρωτότυπα, χειροποίητα αντικείμενα, δίνοντας μια πιο ανθρώπινη διάσταση στις χριστουγεννιάτικες αγορές. Δημιουργικές δράσεις, DJ sets, αναγνώσεις βιβλίων, face painting και πολλές ακόμη εκπλήξεις συμπληρώνουν την εικόνα μιας ζωντανής αγοράς μέσα στο ολόφωτο σκηνικό του Πάρκου.Η COSMOTE TELEKOM συμμετέχει φέτος στο Makers’ Market με δικό της περίπτερο και προσκαλεί τους επισκέπτες να ζήσουν τη χαρά της δημιουργίας μέσα από γιορτινές δραστηριότητες και μικρές στιγμές έμπνευσης. Μικροί και μεγάλοι καλούνται να “γίνουν ξωτικά των Χριστουγέννων”, δημιουργώντας το δικό τους χάρτινο στολίδι: κολλούν τα αυτοκόλλητα, το φορούν στο κεφάλι και ξεκινούν μια γιορτινή περιπέτεια.Μία πλούσια γκάμα από γευστικές επιλογές και μία μοναδική εμπειρία καφέ, γεμάτη άρωμα, ζεστασιά και απόλαυση, στο περίπτερο του JACOBS συμπληρώνουν την εορταστική ατμόσφαιρα και παρασύρουν σε μία απολαυστική γιορτινή διάθεση.Χορηγός Makers’ Market: COSMOTE TELEKOMΑπό τις 22 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου, η δημοφιλής σειρά κινηματογραφικών προβολών Park your Cinema επιστρέφει σε χριστουγεννιάτικη έκδοση. Oι επισκέπτες και οι επισκέπτριες δίνουν ραντεβού στις 18.00 στο Park Kiosk, όπου προβάλλονται κλασικές και αγαπημένες γιορτινές ταινίες για όλη την οικογένεια. Από τον ονειροπόλο Edward Scissorhands και τον σαρκαστικό Scrooged, μέχρι τις σκανταλιές του Home Alone 2 και τη ρομαντική αγάπη του Love Actually, κάθε βραδιά είναι ένα ταξίδι στο πνεύμα των γιορτών. Και ναι, ακόμη και το Die Hard μπορεί να γίνει μια χριστουγεννιάτικη παράδοση!Επιμέλεια προγράμματος: Φεστιβάλ Κινηματογράφου ΘεσσαλονίκηςΤο πρόγραμμα προβολών έχει ως εξής:Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 | Edward ScissorhandsΤρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025 | ScroogedΤετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025 | The Polar ExpressΠέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025 | Home Alone 2: Lost in New YorkΠαρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025 | Love ActuallyΣάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025 | The HolidayΔευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025 | Deck the HallsΤρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025 | HugoΠέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 | The Secret Life of Walter MittyΠαρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 | Die HardΔευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026 | Trading PlacesΤρίτη 6 Ιανουαρίου 2026 | FrozenΌλες οι ταινίες προβάλλονται με ελληνικούς υπότιτλους, εκτός από τις The Polar Express και Frozen που προβάλλονται μεταγλωττισμένες στα ελληνικά.Δράσεις του SNFCC Youth CouncilMεσογειακός Κήπος, Πάρκο Σταύρος ΝιάρχοςΕίσοδος ελεύθερηΚαθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών το SNFCC Youth Council (Συμβούλιο Νέων του ΚΠΙΣΝ) επιμελείται μία σειρά από δυναμικές μουσικές και εκπαιδευτικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στον Μεσογειακό Κήπο.Το SNFCC Youth Council παρουσιάζει το Talk Christmas to Me, μια διαδραστική συνάντηση που αναζητά τι σημαίνουν πραγματικά οι γιορτές σήμερα. Μέσα από ασκήσεις θεατρικού παιχνιδιού και συλλογικές δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες μπαίνουν σε μια διαδικασία γνωριμίας και έκφρασης. Καλούνται να μοιραστούν προσωπικές αναμνήσεις, ιστορίες και εικόνες από τις δικές τους γιορτές, συνθέτοντας μια κοινή αφήγηση που συνδέει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Με αυτή την πρωτοβουλία, το SNFCC Youth Council επιδιώκει να δημιουργήσει έναν χώρο ουσιαστικής σύνδεσης και ανταλλαγής εμπειριών, εμπνέοντάς το κοινό να δει τις γιορτές με μια νέα, αυθεντική ματιά.Συντονιστής: Αποστόλης ΨαρρόςΕργαστήριο Χειροποίητου ΤετραδίουΚυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, 17:00 - 19:00Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, 19:00 - 21:00Ένα εργαστήριο καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας, όπου οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα πειραματιστούν με την τεχνική 3-hole pamphlet sewing και θα δημιουργήσουν το δικό τους, μοναδικό χειροποίητο τετράδιο. Μέσα από μια βιωματική εξερεύνηση των ιδιοτήτων και των υφών του χαρτιού θα έρθουν σε επαφή με τα υλικά και τα στάδια της βιβλιοδεσίας, ανακαλύπτοντας πώς η πρώτη ύλη μεταμορφώνεται σε αντικείμενο.Σχεδιασμός - υλοποίηση: Κώστας ΜπουντούρηςΤο SNFCC Youth Council διοργανώνει δύο εορταστικά εργαστήρια κεντήματος, ιδανικά για να κλείσει η χρονιά με έμπνευση και δημιουργική διάθεση. Στις 28 Δεκεμβρίου, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα δημιουργήσουν, με τη μέθοδο της σταυροβελονιάς, χριστουγεννιάτικα στολίδια, ενώ στις 3 Ιανουαρίου, θα μάθουν την τεχνική της ριζοβελονιάς και θα κεντήσουν σε τελάρο μία ευχή-έμπνευση για το 2026, το οποίο μπορεί να προσφερθεί ως μικρό, χειροποίητο δώρο.Σχεδιασμός – υλοποίηση: Μαλβίνα Κοκοράκη (Malv Pineapple)Βοηθός υλοποίησης: Αναστασία ΒούτσαΤο SNFCC Youth Council δημιουργήθηκε και υλοποιεί τις δράσεις του χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).