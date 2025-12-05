Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Χριστούγεννα με φωτιστικές εγκαταστάσεις, μουσική και σινεμά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Χριστούγεννα με φωτιστικές εγκαταστάσεις, μουσική και σινεμά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων - δράσεων
Σε έναν από τους πιο ζωντανούς και δημοφιλείς χριστουγεννιάτικους προορισμούς της πόλης μεταμορφώνεται και φέτος το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Στις διαδρομές του μεγαλύτερου δημόσιου μεσογειακού κήπου στον κόσμο, οι ανακαλύπτουν το Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων, που με τη λάμψη του αποτελεί το ιδανικό φόντο για γιορτινές φωτογραφίες, τη χριστουγεννιάτικη αγορά Makers’ Market, με πολλές επιλογές για χειροποίητα δώρα, αγαπημένες ταινίες στο πλαίσιο του Park your Cinema Christmas Εdition, καθώς και δημιουργικά εργαστήρια και DJ sets σε επιμέλεια του SNFCC Youth Council. Με τη φύση, το φως και τη δημιουργία στο προσκήνιο, το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος αποτελεί, ακόμη μια χρονιά, σημείο αναφοράς για τις γιορτινές βόλτες στην Αθήνα.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων
29 Nοεμβρίου 2025 – 07 Ιανουαρίου 2026
17.00 – 00.00
Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, ΚΠΙΣΝ
Είσοδος ελεύθερη
Το Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων, σήμα κατατεθέν του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ, φέτος αντλεί έμπνευση από τη βιοφωταύγεια, την ικανότητα ορισμένων ζωντανών οργανισμών να παράγουν και να εκπέμπουν φως. Με τίτλο «BioLumina», η θεματική του φετινού φεστιβάλ εξερευνά τη βαθιά σχέση ανάμεσα στη φύση, την τεχνολογία και τον άνθρωπο, μεταμορφώνοντας το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος σε ένα φαντασιακό οικοσύστημα φωτός και ήχου.
Με έργα διεθνώς αναγνωρισμένων καλλιτεχνών, αλλά και με τη συμμετοχή Ελλήνων δημιουργών που επιλέχθηκαν μέσα από ανοιχτή πρόσκληση του ΚΠΙΣΝ, το φεστιβάλ προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε έναν χώρο συνάντησης, όπου η τέχνη γίνεται διάλογος ανάμεσα στον άνθρωπο και το φως.
Φυτά, ζώα, άνθρωποι, ιδέες και συναισθήματα συνυφαίνονται σε ένα απέραντο δίκτυο σχέσεων, σε μια εμπειρία που εξερευνά τη συνέργεια της φύσης με την τεχνολογία: πεταλούδες αναδύονται στα Φυτεμένα Δώματα (On the Wings of Freedom του στούντιο Aether & Hemera), πικραλίδες αιωρούνται στον Θόλο (Light a Wish του OGE Group), ένα φωτεινό πουλί διαγράφει τροχιές πάνω από το Ξέφωτο (Un Oiseau de Passage της ομάδας Luminariste), ένα πολικό αστέρι καθρεφτίζεται στους Πίδακες Νερού (Polaris του Jun Ong) και μια φάλαινα ξεπροβάλλει στον Μεσογειακό Κήπο (Whale Galaxy του Βαγγέλη Ξενοδοχίδη, έργο που επιλέχθηκε μετά την ανοιχτή πρόσκληση σε Έλληνες δημιουργούς από το ΚΠΙΣΝ και την COSMOTE TELEKOM).
Τέλος, επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά το έργο Πομπή των Ελένη Μαραγκάκη και Γιώργου Νίκα, δημιουργώντας ένα τοπίο από στήλες φωτός LED τοποθετημένες εκατέρωθεν του κεντρικού μονοπατιού που οδηγεί στο Ξέφωτο του Πάρκου, ξεκινώντας από τη συμβολή των οδών Ευριπίδου και Δοϊράνης.
Επιμέλεια:
Pam Toonen, Senior Curator, Amsterdam Light Festival
Γαβριέλλα Τριανταφύλλη, Διευθύντρια Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού & Παραγωγής, ΚΠΙΣΝ
Όλες οι Φωτιστικές Εγκαταστάσεις είναι προσβάσιμες σε ΑμεΑ.
Περισσότερες πληροφορίες για το Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων στο snfcc.org
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων
29 Nοεμβρίου 2025 – 07 Ιανουαρίου 2026
17.00 – 00.00
Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, ΚΠΙΣΝ
Είσοδος ελεύθερη
Το Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων, σήμα κατατεθέν του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ, φέτος αντλεί έμπνευση από τη βιοφωταύγεια, την ικανότητα ορισμένων ζωντανών οργανισμών να παράγουν και να εκπέμπουν φως. Με τίτλο «BioLumina», η θεματική του φετινού φεστιβάλ εξερευνά τη βαθιά σχέση ανάμεσα στη φύση, την τεχνολογία και τον άνθρωπο, μεταμορφώνοντας το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος σε ένα φαντασιακό οικοσύστημα φωτός και ήχου.
Με έργα διεθνώς αναγνωρισμένων καλλιτεχνών, αλλά και με τη συμμετοχή Ελλήνων δημιουργών που επιλέχθηκαν μέσα από ανοιχτή πρόσκληση του ΚΠΙΣΝ, το φεστιβάλ προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε έναν χώρο συνάντησης, όπου η τέχνη γίνεται διάλογος ανάμεσα στον άνθρωπο και το φως.
Φυτά, ζώα, άνθρωποι, ιδέες και συναισθήματα συνυφαίνονται σε ένα απέραντο δίκτυο σχέσεων, σε μια εμπειρία που εξερευνά τη συνέργεια της φύσης με την τεχνολογία: πεταλούδες αναδύονται στα Φυτεμένα Δώματα (On the Wings of Freedom του στούντιο Aether & Hemera), πικραλίδες αιωρούνται στον Θόλο (Light a Wish του OGE Group), ένα φωτεινό πουλί διαγράφει τροχιές πάνω από το Ξέφωτο (Un Oiseau de Passage της ομάδας Luminariste), ένα πολικό αστέρι καθρεφτίζεται στους Πίδακες Νερού (Polaris του Jun Ong) και μια φάλαινα ξεπροβάλλει στον Μεσογειακό Κήπο (Whale Galaxy του Βαγγέλη Ξενοδοχίδη, έργο που επιλέχθηκε μετά την ανοιχτή πρόσκληση σε Έλληνες δημιουργούς από το ΚΠΙΣΝ και την COSMOTE TELEKOM).
Τέλος, επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά το έργο Πομπή των Ελένη Μαραγκάκη και Γιώργου Νίκα, δημιουργώντας ένα τοπίο από στήλες φωτός LED τοποθετημένες εκατέρωθεν του κεντρικού μονοπατιού που οδηγεί στο Ξέφωτο του Πάρκου, ξεκινώντας από τη συμβολή των οδών Ευριπίδου και Δοϊράνης.
Επιμέλεια:
Pam Toonen, Senior Curator, Amsterdam Light Festival
Γαβριέλλα Τριανταφύλλη, Διευθύντρια Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού & Παραγωγής, ΚΠΙΣΝ
Όλες οι Φωτιστικές Εγκαταστάσεις είναι προσβάσιμες σε ΑμεΑ.
Περισσότερες πληροφορίες για το Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων στο snfcc.org
Χορηγός Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων: COSMOTE TELEKOM
Makers’ Market
Πευκώνας, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος
13 Δεκεμβρίου 2025 – 07 Ιανουαρίου 2026
12.00 – 21.00
Είσοδος ελεύθερη
Από τις 13 Δεκεμβρίου ως τις 7 Ιανουαρίου, το Makers’ Market έρχεται για δεύτερη συνεχή χρονιά για να μετατρέψει τον Πευκώνα του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος σε ένα γιορτινό σημείο συνάντησης και δημιουργίας. Μικρές επιχειρήσεις και νέοι δημιουργοί συγκεντρώνονται για να μοιραστούν με τους επισκέπτες πρωτότυπα, χειροποίητα αντικείμενα, δίνοντας μια πιο ανθρώπινη διάσταση στις χριστουγεννιάτικες αγορές. Δημιουργικές δράσεις, DJ sets, αναγνώσεις βιβλίων, face painting και πολλές ακόμη εκπλήξεις συμπληρώνουν την εικόνα μιας ζωντανής αγοράς μέσα στο ολόφωτο σκηνικό του Πάρκου.
Η COSMOTE TELEKOM συμμετέχει φέτος στο Makers’ Market με δικό της περίπτερο και προσκαλεί τους επισκέπτες να ζήσουν τη χαρά της δημιουργίας μέσα από γιορτινές δραστηριότητες και μικρές στιγμές έμπνευσης. Μικροί και μεγάλοι καλούνται να “γίνουν ξωτικά των Χριστουγέννων”, δημιουργώντας το δικό τους χάρτινο στολίδι: κολλούν τα αυτοκόλλητα, το φορούν στο κεφάλι και ξεκινούν μια γιορτινή περιπέτεια.
Μία πλούσια γκάμα από γευστικές επιλογές και μία μοναδική εμπειρία καφέ, γεμάτη άρωμα, ζεστασιά και απόλαυση, στο περίπτερο του JACOBS συμπληρώνουν την εορταστική ατμόσφαιρα και παρασύρουν σε μία απολαυστική γιορτινή διάθεση.
Χορηγός Makers’ Market: COSMOTE TELEKOM
Park Your Cinema: Christmas Εdition
Park Kiosk, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος
22 Δεκεμβρίου 2025 – 06 Ιανουαρίου 2026
18.00
Είσοδος ελεύθερη
Από τις 22 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου, η δημοφιλής σειρά κινηματογραφικών προβολών Park your Cinema επιστρέφει σε χριστουγεννιάτικη έκδοση. Oι επισκέπτες και οι επισκέπτριες δίνουν ραντεβού στις 18.00 στο Park Kiosk, όπου προβάλλονται κλασικές και αγαπημένες γιορτινές ταινίες για όλη την οικογένεια. Από τον ονειροπόλο Edward Scissorhands και τον σαρκαστικό Scrooged, μέχρι τις σκανταλιές του Home Alone 2 και τη ρομαντική αγάπη του Love Actually, κάθε βραδιά είναι ένα ταξίδι στο πνεύμα των γιορτών. Και ναι, ακόμη και το Die Hard μπορεί να γίνει μια χριστουγεννιάτικη παράδοση!
Επιμέλεια προγράμματος: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Το πρόγραμμα προβολών έχει ως εξής:
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 | Edward Scissorhands
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025 | Scrooged
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025 | The Polar Express
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025 | Home Alone 2: Lost in New York
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025 | Love Actually
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025 | The Holiday
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025 | Deck the Halls
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025 | Hugo
Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 | The Secret Life of Walter Mitty
Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 | Die Hard
Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026 | Trading Places
Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026 | Frozen
Όλες οι ταινίες προβάλλονται με ελληνικούς υπότιτλους, εκτός από τις The Polar Express και Frozen που προβάλλονται μεταγλωττισμένες στα ελληνικά.
Δράσεις του SNFCC Youth Council
Mεσογειακός Κήπος, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος
Είσοδος ελεύθερη
Καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών το SNFCC Youth Council (Συμβούλιο Νέων του ΚΠΙΣΝ) επιμελείται μία σειρά από δυναμικές μουσικές και εκπαιδευτικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στον Μεσογειακό Κήπο.
Talk Christmas to Μe
28 Δεκεμβρίου 2025, 13.00 - 15.00
Το SNFCC Youth Council παρουσιάζει το Talk Christmas to Me, μια διαδραστική συνάντηση που αναζητά τι σημαίνουν πραγματικά οι γιορτές σήμερα. Μέσα από ασκήσεις θεατρικού παιχνιδιού και συλλογικές δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες μπαίνουν σε μια διαδικασία γνωριμίας και έκφρασης. Καλούνται να μοιραστούν προσωπικές αναμνήσεις, ιστορίες και εικόνες από τις δικές τους γιορτές, συνθέτοντας μια κοινή αφήγηση που συνδέει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Με αυτή την πρωτοβουλία, το SNFCC Youth Council επιδιώκει να δημιουργήσει έναν χώρο ουσιαστικής σύνδεσης και ανταλλαγής εμπειριών, εμπνέοντάς το κοινό να δει τις γιορτές με μια νέα, αυθεντική ματιά.
Συντονιστής: Αποστόλης Ψαρρός
Εργαστήριο Χειροποίητου Τετραδίου
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, 17:00 - 19:00
Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, 19:00 - 21:00
Ένα εργαστήριο καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας, όπου οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα πειραματιστούν με την τεχνική 3-hole pamphlet sewing και θα δημιουργήσουν το δικό τους, μοναδικό χειροποίητο τετράδιο. Μέσα από μια βιωματική εξερεύνηση των ιδιοτήτων και των υφών του χαρτιού θα έρθουν σε επαφή με τα υλικά και τα στάδια της βιβλιοδεσίας, ανακαλύπτοντας πώς η πρώτη ύλη μεταμορφώνεται σε αντικείμενο.
Σχεδιασμός - υλοποίηση: Κώστας Μπουντούρης
Εργαστήριο Κεντήματος
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, 17.00 - 19.00
Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, 19.00 - 21.00
Το SNFCC Youth Council διοργανώνει δύο εορταστικά εργαστήρια κεντήματος, ιδανικά για να κλείσει η χρονιά με έμπνευση και δημιουργική διάθεση. Στις 28 Δεκεμβρίου, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα δημιουργήσουν, με τη μέθοδο της σταυροβελονιάς, χριστουγεννιάτικα στολίδια, ενώ στις 3 Ιανουαρίου, θα μάθουν την τεχνική της ριζοβελονιάς και θα κεντήσουν σε τελάρο μία ευχή-έμπνευση για το 2026, το οποίο μπορεί να προσφερθεί ως μικρό, χειροποίητο δώρο.
Σχεδιασμός – υλοποίηση: Μαλβίνα Κοκοράκη (Malv Pineapple)
Βοηθός υλοποίησης: Αναστασία Βούτσα
DJ sets
Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, 19.00-22.00
A cosmic sound corner by SNFCC Youth Council | Myrto
Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, 19.00-22.00
A cosmic sound corner by SNFCC Youth Council | Christina KT
Το SNFCC Youth Council δημιουργήθηκε και υλοποιεί τις δράσεις του χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).
Makers’ Market
Πευκώνας, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος
13 Δεκεμβρίου 2025 – 07 Ιανουαρίου 2026
12.00 – 21.00
Είσοδος ελεύθερη
Από τις 13 Δεκεμβρίου ως τις 7 Ιανουαρίου, το Makers’ Market έρχεται για δεύτερη συνεχή χρονιά για να μετατρέψει τον Πευκώνα του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος σε ένα γιορτινό σημείο συνάντησης και δημιουργίας. Μικρές επιχειρήσεις και νέοι δημιουργοί συγκεντρώνονται για να μοιραστούν με τους επισκέπτες πρωτότυπα, χειροποίητα αντικείμενα, δίνοντας μια πιο ανθρώπινη διάσταση στις χριστουγεννιάτικες αγορές. Δημιουργικές δράσεις, DJ sets, αναγνώσεις βιβλίων, face painting και πολλές ακόμη εκπλήξεις συμπληρώνουν την εικόνα μιας ζωντανής αγοράς μέσα στο ολόφωτο σκηνικό του Πάρκου.
Η COSMOTE TELEKOM συμμετέχει φέτος στο Makers’ Market με δικό της περίπτερο και προσκαλεί τους επισκέπτες να ζήσουν τη χαρά της δημιουργίας μέσα από γιορτινές δραστηριότητες και μικρές στιγμές έμπνευσης. Μικροί και μεγάλοι καλούνται να “γίνουν ξωτικά των Χριστουγέννων”, δημιουργώντας το δικό τους χάρτινο στολίδι: κολλούν τα αυτοκόλλητα, το φορούν στο κεφάλι και ξεκινούν μια γιορτινή περιπέτεια.
Μία πλούσια γκάμα από γευστικές επιλογές και μία μοναδική εμπειρία καφέ, γεμάτη άρωμα, ζεστασιά και απόλαυση, στο περίπτερο του JACOBS συμπληρώνουν την εορταστική ατμόσφαιρα και παρασύρουν σε μία απολαυστική γιορτινή διάθεση.
Χορηγός Makers’ Market: COSMOTE TELEKOM
Park Your Cinema: Christmas Εdition
Park Kiosk, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος
22 Δεκεμβρίου 2025 – 06 Ιανουαρίου 2026
18.00
Είσοδος ελεύθερη
Από τις 22 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου, η δημοφιλής σειρά κινηματογραφικών προβολών Park your Cinema επιστρέφει σε χριστουγεννιάτικη έκδοση. Oι επισκέπτες και οι επισκέπτριες δίνουν ραντεβού στις 18.00 στο Park Kiosk, όπου προβάλλονται κλασικές και αγαπημένες γιορτινές ταινίες για όλη την οικογένεια. Από τον ονειροπόλο Edward Scissorhands και τον σαρκαστικό Scrooged, μέχρι τις σκανταλιές του Home Alone 2 και τη ρομαντική αγάπη του Love Actually, κάθε βραδιά είναι ένα ταξίδι στο πνεύμα των γιορτών. Και ναι, ακόμη και το Die Hard μπορεί να γίνει μια χριστουγεννιάτικη παράδοση!
Επιμέλεια προγράμματος: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Το πρόγραμμα προβολών έχει ως εξής:
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 | Edward Scissorhands
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025 | Scrooged
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025 | The Polar Express
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025 | Home Alone 2: Lost in New York
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025 | Love Actually
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025 | The Holiday
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025 | Deck the Halls
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025 | Hugo
Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 | The Secret Life of Walter Mitty
Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 | Die Hard
Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026 | Trading Places
Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026 | Frozen
Όλες οι ταινίες προβάλλονται με ελληνικούς υπότιτλους, εκτός από τις The Polar Express και Frozen που προβάλλονται μεταγλωττισμένες στα ελληνικά.
Δράσεις του SNFCC Youth Council
Mεσογειακός Κήπος, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος
Είσοδος ελεύθερη
Καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών το SNFCC Youth Council (Συμβούλιο Νέων του ΚΠΙΣΝ) επιμελείται μία σειρά από δυναμικές μουσικές και εκπαιδευτικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στον Μεσογειακό Κήπο.
Talk Christmas to Μe
28 Δεκεμβρίου 2025, 13.00 - 15.00
Το SNFCC Youth Council παρουσιάζει το Talk Christmas to Me, μια διαδραστική συνάντηση που αναζητά τι σημαίνουν πραγματικά οι γιορτές σήμερα. Μέσα από ασκήσεις θεατρικού παιχνιδιού και συλλογικές δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες μπαίνουν σε μια διαδικασία γνωριμίας και έκφρασης. Καλούνται να μοιραστούν προσωπικές αναμνήσεις, ιστορίες και εικόνες από τις δικές τους γιορτές, συνθέτοντας μια κοινή αφήγηση που συνδέει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Με αυτή την πρωτοβουλία, το SNFCC Youth Council επιδιώκει να δημιουργήσει έναν χώρο ουσιαστικής σύνδεσης και ανταλλαγής εμπειριών, εμπνέοντάς το κοινό να δει τις γιορτές με μια νέα, αυθεντική ματιά.
Συντονιστής: Αποστόλης Ψαρρός
Εργαστήριο Χειροποίητου Τετραδίου
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, 17:00 - 19:00
Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, 19:00 - 21:00
Ένα εργαστήριο καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας, όπου οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα πειραματιστούν με την τεχνική 3-hole pamphlet sewing και θα δημιουργήσουν το δικό τους, μοναδικό χειροποίητο τετράδιο. Μέσα από μια βιωματική εξερεύνηση των ιδιοτήτων και των υφών του χαρτιού θα έρθουν σε επαφή με τα υλικά και τα στάδια της βιβλιοδεσίας, ανακαλύπτοντας πώς η πρώτη ύλη μεταμορφώνεται σε αντικείμενο.
Σχεδιασμός - υλοποίηση: Κώστας Μπουντούρης
Εργαστήριο Κεντήματος
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, 17.00 - 19.00
Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, 19.00 - 21.00
Το SNFCC Youth Council διοργανώνει δύο εορταστικά εργαστήρια κεντήματος, ιδανικά για να κλείσει η χρονιά με έμπνευση και δημιουργική διάθεση. Στις 28 Δεκεμβρίου, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα δημιουργήσουν, με τη μέθοδο της σταυροβελονιάς, χριστουγεννιάτικα στολίδια, ενώ στις 3 Ιανουαρίου, θα μάθουν την τεχνική της ριζοβελονιάς και θα κεντήσουν σε τελάρο μία ευχή-έμπνευση για το 2026, το οποίο μπορεί να προσφερθεί ως μικρό, χειροποίητο δώρο.
Σχεδιασμός – υλοποίηση: Μαλβίνα Κοκοράκη (Malv Pineapple)
Βοηθός υλοποίησης: Αναστασία Βούτσα
DJ sets
Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, 19.00-22.00
A cosmic sound corner by SNFCC Youth Council | Myrto
Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, 19.00-22.00
A cosmic sound corner by SNFCC Youth Council | Christina KT
Το SNFCC Youth Council δημιουργήθηκε και υλοποιεί τις δράσεις του χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα