Last Drive: Η αποχαιρετιστήρια συναυλία τους στο διαδικτυακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση
Πότε θα γίνει η ψηφιακή πρεμιέρα
«Μερικές φορές η δύση μοιάζει με ανατολή». Με αυτή τη φράση, λίγο πριν πέσει η αυλαία για τελευταία φορά, οι Last Drive αποχαιρέτησαν, στη σκηνή του Gagarin 205 τον Μάρτιο του 2025, μια πορεία 42 χρόνων. Η αποχαιρετιστήρια συναυλία της μπάντας που έγραψε ιστορία στην ελληνική ροκ σκηνή θα προβάλλεται, στις 14 Δεκεμβρίου, στο Onassis Channel στο YouTube μέσα από το Stages A/LIVE, χωρίς αντίτιμο και χρονικό περιορισμό.
Το καλοκαίρι του 2024, η ανακοίνωση των τελευταίων συναυλιών λειτούργησε σαν κάλεσμα σε κάτι που όλοι ήξεραν ότι κάποτε θα ερχόταν. Όχι μόνο ως αποχαιρετισμός στην “Drive Tribe” αλλά και ως μια υπόσχεση απέναντι στον ίδιο τους τον εαυτό. Ο Αλέξης, ο Γιώργος, ο Χρήστος και ο Στέφανος, μαζί με πρώην μέλη που επέστρεψαν για μια τελευταία βόλτα στη σκηνή, δεν μπορούσαν να φανταστούν πως τα εισιτήρια θα εξαφανίζονταν μέσα σε λίγες ημέρες. Οι –αρχικά προγραμματισμένες– δύο συναυλίες έγιναν τελικά πέντε, όλες sold out και καθεμία με τη δική της ηλεκτρισμένη συγκίνηση.
Οι Last Drive δεν είχαν αφήσει ξανά τόσο μεγάλο διάστημα χωρίς ζωντανή εμφάνιση. Το κοινό τους, το πιο διευρυμένο και ταυτόχρονα δεμένο που είχαν ποτέ, είχε σχεδόν πάψει να ελπίζει σε κάτι περισσότερο από έναν τελευταίο συναυλιακό αποχαιρετισμό. Η νεότερη γενιά ανακάλυψε την μπάντα μέσα από μια πρωτόγνωρη διασταύρωση εποχών και εμπειριών, ενώ οι παλιότεροι επέστρεψαν εκεί όπου όλα ξεκίνησαν.
Σαράντα δύο χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση, από τότε που μια ομάδα νεαρών με άγνοια κινδύνου, πάθος, θράσος, αφέλεια και ευγένεια άρχισε να ροκάρει όπως της υπαγόρευε το ένστικτο, τίποτα από την ουσία των Last Drive δεν είχε αλλοιωθεί. Το πάθος για τη μουσική αλλά και οι ποιότητες που τους κράτησαν ενωμένους, όπως η επιμονή, η φιλία, η αλληλεγγύη, η συντροφικότητα, οι αρχές, ο σεβασμός και η αγάπη, συνέχισαν να εκδηλώνονται χωρίς να προβάλλονται. Ήταν χαρακτηριστικά που λειτουργούσαν σχεδόν αυτόματα, σαν εσωτερικός μηχανισμός που δεν επιτρέπει λοξοδρομήσεις.
Τώρα ένας μεγάλος κύκλος έχει κλείσει, όπως έλεγαν οι ίδιοι λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή του Gagarin 205 τον Μάρτιο του 2025, με την ενέργεια της μηχανής να μετασχηματίζεται και να δίνει τις στροφές της σε άλλες ανάγκες, σε άλλα όνειρα και σε νέα, πολυεπίπεδα εγχειρήματα.
