«Θέλω να δω τον Πάπα!»: Η δημοφιλής οπερέτα επιστρέφει στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Κλείσιμο

Μετά από έναν κύκλο sold-out παραστάσεων και μια επιτυχhμένη περιοδεία, σε Ελλάδα και Κύπρο, η» του Θεόφραστου Σακελλαρίδη επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή της, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η παράσταση, σε μουσική διεύθυνση Νίκου Βασιλείου, σκηνοθεσία Νατάσας Τριανταφύλλη και τη συμμετοχή αξιόλογων λυρικών ερμηνευτών, που ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους, επιστρέφει για έναν ακόμη κύκλο που θα διαρκέσει από τις 12 Δεκεμβρίου έως και τις 4 Ιανουαρίου τη συμμετοχή ενός εξαιρετικού καστ λυρικών ερμηνευτών και μουσικών, προσφέροντας στο κοινό μια άκρως απολαυστική μουσικοθεατρική εμπειρία.Στην οπερέτα Θέλω να δω τον Πάπα! (1920), που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις την εποχή της, ξεδιπλώνεται στο έπακρο η σύγχρονη αστική θεματολογία του πρωτομάστορα της ελληνικής οπερέτας Θεόφραστου Σακελλαρίδη. O συνθέτης υπογράφει και το λιμπρέτο του έργου, το οποίο αποτελεί διασκευή στα καθ’ ημάς της φάρσας του Μωρίς Εννεκέν Οικιακές χαρές (1894) με πρωταγωνιστές ένα νεόνυμφο αστικό ζευγάρι η σχέση του οποίου διαταράσσεται όταν, κατά τη διάρκεια του γαμήλιου ταξιδιού τους στη Ρώμη, η νεαρή σύζυγος εκφράζει την επιθυμία να δει από κοντά τον Ποντίφικα!Ύφος, γλώσσα, χαρακτήρες, μουσική και ρυθμός αποκαλύπτουν έναν σαγηνευτικό σκηνικό κόσμο όπου σατιρίζονται αξιοθαύμαστα η υποκρισία και η υπερβολή, η επιδειξιμανία αλλά και η άκριτη εξιδανίκευση κάποιων κοινωνικών θεσμών. Ένας γάμος, οι προσδοκίες των νεονύμφων και των συγγενών τους και ο Πάπας που… ποτέ δεν εμφανίζεται αλλά παραμένει αφανής πρωταγωνιστής καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, για να μας θυμίζει ότι συχνά η σύγχυση, το μπέρδεμα και οι παγίδες των κατεστημένων αξιών αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια της ανθρώπινης επιθυμίας.Το Θέλω να δω τον Πάπα! του Θεόφραστου Σακελλαρίδη (1883-1950), δημιουργού της δημοφιλέστερης ελληνικής οπερέτας όλων των εποχών Ο βαφτιστικός, αποτελεί ένα από τα έργα σύγχρονης αστικής θεματολογίας του συνθέτη, στα οποία υποσκάπτονται τα θεμέλια της αστικής ζωής και αμφισβητείται έντονα ο θεσμός της οικογένειας. Ακολουθώντας, βεβαίως, τα πρότυπα του είδους, ο Σακελλαρίδης επιδεικνύει ιδιαίτερη μουσικοθεατρική επινοητικότητα στη σκιαγράφηση των χαρακτήρων που δυναμιτίζουν τις σταθερές της οικογενειακής ζωής.Η πυκνή φάρσα Οικιακές χαρές του Μωρίς Εννεκέν, στην οποία βασίζεται το Θέλω να δω τον Πάπα!, αποδίδεται σε ρέοντα θεατρικό λόγο από τον Σακελλαρίδη, ο οποίος και στο έργο αυτό επιτυγχάνει μια ιδεώδη μουσικοθεατρική δραματουργία διανθίζοντας την πλοκή της οπερέτας με δεκαπέντε μουσικά νούμερα: «Πόνος και χαρά μαζί / αυτό, ναι, ναι αυτό είναι η αγάπη!».Επιθυμία της νεόνυμφης Άννας είναι, κατά τη διάρκεια του γαμήλιου ταξιδιού της στην Ιταλία, να δει από κοντά τον Πάπα. Όταν ο σύζυγός της δεν ανταποκρίνεται στην επιθυμία της, ο γάμος τους κινδυνεύει να διαλυθεί. Επιστρέφοντας στο αθηναϊκό περιβάλλον, οι οικείοι τους παρεμβαίνουν απροκάλυπτα στην κλονισμένη σχέση του ζευγαριού, αποκαλύπτοντας με κωμικοτραγικό τρόπο όλες τις παθογένειες αλλά και την υποκρισία της αστικής τάξης.Το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε στο Θέατρο Παπαϊωάννου στη γωνία των οδών Πατησίων 27 και Καποδιστρίου από τον θίασο οπερέτας του κωμικού Γιάννη Παπαϊωάννου (1873-1931) στις 6 Ιουλίου του 1920. Το έργο σημείωσε μεγάλη επιτυχία –δόθηκαν συνολικά 72 παραστάσεις μέσα στο 1920– ενώ το ομότιτλο τραγούδι έγινε το σουξέ της χρονιάς και το σύνθημα της εποχής. Δεν έλειψαν, όμως, και οι αντιδράσεις της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδας, καθώς θεωρήθηκε ότι το τραγούδι σατίριζε τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Επίσης, το ομώνυμο τραγούδι έγινε η αφορμή για έναν φόνο έξω από την Καθολική εκκλησία του Πειραιά, στις 11 Δεκεμβρίου 1921.Τους ρόλους της παράστασης ερμηνεύουν οι Δημήτρης Σιγαλός (Βαρονάς), Βαγγέλης Μανιάτης (Λατρούδης), Τζούλια Σουγλάκου (Κυρία Λατρούδη), Χρύσα Μαλιαμάνη (Άννα), Νικόλας Μαραζιώτης (Αδριανός), Μαρισία Παπαλεξίου (Ρίτα), Αντώνης Κυριακάκης (Δημοσθένης) και ο αρχιμουσικός Νίκος Βασιλείου (ενωματάρχης).12, 13, 17, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 31 Δεκεμβρίου 2025& 2, 3, 4 Ιανουαρίου 2026Ώρα έναρξης: 20.30 (12, 13, 17, 19/12), 17.30 (21, 23, 24, 27, 28, 30/12 & 2, 3, 4/1), 19.00 (31/12)