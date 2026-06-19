H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης.
Ο Γιώργος Περρής στον Κήπο του Μεγάρου
Ο Γιώργος Περρής στον Κήπο του Μεγάρου
Σε ένα πρόγραμμα με ελληνικές και διεθνείς επιτυχίες του
«Μαζί ή κανείς» είναι ο τίτλος της συναυλίας που θα δώσει ο Γιώργος Περρής, την Πέμπτη 9 Ιουλίου, στον Κήπο του Μεγάρου προσκαλώντας τον κόσμο να τραγουδήσει μαζί του, να συγκινηθούμε, να ξεδώσει, να δραπετεύσει αλλά και να συγκινηθεί μέσα από την μαγική δύναμη της μουσικής.
Ο Γιώργος Περρής έχει ένα σπάνιο χάρισμα: μπαίνει στις καρδιές μας χωρίς να χτυπήσει την πόρτα. Με τη βελούδινη φωνή του και μια ερμηνευτική ικανότητα που γεφυρώνει μουσικούς κόσμους, από την Ελλάδα και τη Γαλλία ως την Αμερική, έχει χτίσει μια σχέση με το κοινό του που μοιάζει περισσότερο με φιλία παρά με θαυμασμό.
Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ταξιδεύει στο σύμπαν των παλιότερων τραγουδιών του, συνδυάζοντάς τα με ελληνικές και διεθνείς επιτυχίες που αγαπά να ερμηνεύει, δημιουργώντας ένα ιδανικό soundtrack γεμάτο φως και συγκινήσεις.
Ο Γιώργος Περρής έχει ένα σπάνιο χάρισμα: μπαίνει στις καρδιές μας χωρίς να χτυπήσει την πόρτα. Με τη βελούδινη φωνή του και μια ερμηνευτική ικανότητα που γεφυρώνει μουσικούς κόσμους, από την Ελλάδα και τη Γαλλία ως την Αμερική, έχει χτίσει μια σχέση με το κοινό του που μοιάζει περισσότερο με φιλία παρά με θαυμασμό.
Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ταξιδεύει στο σύμπαν των παλιότερων τραγουδιών του, συνδυάζοντάς τα με ελληνικές και διεθνείς επιτυχίες που αγαπά να ερμηνεύει, δημιουργώντας ένα ιδανικό soundtrack γεμάτο φως και συγκινήσεις.
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