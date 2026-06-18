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Αρχαίο Στάδιο Επιδαύρου: Θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά μεταμεσονύχτιες παραστάσεις
Αρχαίο Στάδιο Επιδαύρου: Θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά μεταμεσονύχτιες παραστάσεις
Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου σε συνεργασία με την ΚΤΕΛ Αργολίδας θα δρομολογήσει ειδικά λεωφορεία
Το Αρχαίο Στάδιο Επιδαύρου ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες του το φετινό καλοκαίρι για να υποδεχτεί δύο μεταμεσονύχτιες παραστάσεις του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, προσφέροντας μια σπάνια εμπειρία στο κοινό.
Η πρώτη μεταμεσονύκτια πρόταση είναι η παράσταση «(Άλκηστις) Τοπίο μετά την Υπόσχεση» του Δημήτρη Καμαρωτού, η οποία θα παρουσιαστεί στις 26 και 27 Ιουνίου 2026 στις 23.59. Πρόκειται για μια ξεχωριστή σκηνική εμπειρία στον αρχαιολογικό χώρο, με μία ερμηνεύτρια και ένα κουιντέτο εγχόρδων.
Έργο απείθαρχο και έκρυθμο, η Άλκηστις δραπετεύει από το ευριπίδειο κείμενο και μετατρέπεται σε έναν υποφωτισμένο μονόλογο, όπου η ηρωίδα δεν αφηγείται τη θυσία της, αλλά τη διασχίζει – παρασέρνοντας το κοινό σε μια περιπλάνηση στον νυχτερινό αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου. Φυσικό και μουσικό τοπίο αποκαλύπτουν ένα μονοπάτι μετάβασης σε όποιον έχει ανάγκη να το δει.
Η δεύτερη παράσταση, το «Oedipus Steps» σε σύνθεση του Ζήση Σέγκλια θα παρουσιαστεί στις 10 και 11 Ιουλίου, στις 23.59.
Το γνώρισμα των μεγάλων έργων είναι ότι κρύβουν άλλα άγνωστα μέσα τους. Όπως οι δύο ανυπέρβλητες τραγωδίες του Οιδίποδα. Σαν κάμερα που ακολουθεί τον ήρωα εκτός κάδρου, σαν χαμένο υλικό που προβάλλεται για πρώτη φορά, αυτή η περιπετειώδης συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου μάς μεταφέρει στα πίσω δωμάτια του μυαλού του, λίγο πριν το σμίξιμό του με το φως.
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Με γνώμονα την αρτιότερη εξυπηρέτηση και τη διευκόλυνση των θεατών, το Φεστιβάλ, σε συνεργασία με την ΚΤΕΛ Αργολίδας θα δρομολογήσει ειδικά λεωφορεία. Η αναχώρηση των λεωφορείων θα πραγματοποιείται στις 20.30 από την Αθήνα (Ιερά Οδός 150, στάση λεωφορείων, πλησίον σταθμού μετρό Ελαιώνα) ενώ η αναχώρηση για την επιστροφή προς την Αθήνα είναι στις 01.30 από τον χώρο του Αρχαίου Σταδίου Επιδαύρου και για τις δύο ημέρες
Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους θεατές που επιθυμούν να συνδυάσουν τις φεστιβαλικές επιλογές τους, πραγματοποιούνται επιπλέον εσωτερικά δρομολόγια από το Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου (κοντά στο Λιμάνι Παλαιάς Επιδαύρου) προς το Αρχαίο Στάδιο, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.
Πιο συγκεκριμένα, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου παρουσιάζεται την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Ιουνίου η παράσταση «Τουρνέ» του Ευριπίδη Λασκαρίδη, μια κωμικοτραγική παράσταση που αντλεί έμπνευση από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδειών, ανασκάπτοντας τις αθέατες πτυχές της σύγχρονης ελληνικής ταυτότητας.
Αντίστοιχα, την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου ο Κ. Βήτα στο έργο «Εννιά νούφαρα από τη νεκρή όχθη» αφουγκράζεται την 'άλλη όχθη' της μαζικής μετανάστευσης, από τον Πειραιά στη Νέα Υόρκη, και ενορχηστρώνει μέσα από το δικό του πρίσμα παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια.
Η πρώτη μεταμεσονύκτια πρόταση είναι η παράσταση «(Άλκηστις) Τοπίο μετά την Υπόσχεση» του Δημήτρη Καμαρωτού, η οποία θα παρουσιαστεί στις 26 και 27 Ιουνίου 2026 στις 23.59. Πρόκειται για μια ξεχωριστή σκηνική εμπειρία στον αρχαιολογικό χώρο, με μία ερμηνεύτρια και ένα κουιντέτο εγχόρδων.
Έργο απείθαρχο και έκρυθμο, η Άλκηστις δραπετεύει από το ευριπίδειο κείμενο και μετατρέπεται σε έναν υποφωτισμένο μονόλογο, όπου η ηρωίδα δεν αφηγείται τη θυσία της, αλλά τη διασχίζει – παρασέρνοντας το κοινό σε μια περιπλάνηση στον νυχτερινό αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου. Φυσικό και μουσικό τοπίο αποκαλύπτουν ένα μονοπάτι μετάβασης σε όποιον έχει ανάγκη να το δει.
Η δεύτερη παράσταση, το «Oedipus Steps» σε σύνθεση του Ζήση Σέγκλια θα παρουσιαστεί στις 10 και 11 Ιουλίου, στις 23.59.
Το γνώρισμα των μεγάλων έργων είναι ότι κρύβουν άλλα άγνωστα μέσα τους. Όπως οι δύο ανυπέρβλητες τραγωδίες του Οιδίποδα. Σαν κάμερα που ακολουθεί τον ήρωα εκτός κάδρου, σαν χαμένο υλικό που προβάλλεται για πρώτη φορά, αυτή η περιπετειώδης συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου μάς μεταφέρει στα πίσω δωμάτια του μυαλού του, λίγο πριν το σμίξιμό του με το φως.
.
Με γνώμονα την αρτιότερη εξυπηρέτηση και τη διευκόλυνση των θεατών, το Φεστιβάλ, σε συνεργασία με την ΚΤΕΛ Αργολίδας θα δρομολογήσει ειδικά λεωφορεία. Η αναχώρηση των λεωφορείων θα πραγματοποιείται στις 20.30 από την Αθήνα (Ιερά Οδός 150, στάση λεωφορείων, πλησίον σταθμού μετρό Ελαιώνα) ενώ η αναχώρηση για την επιστροφή προς την Αθήνα είναι στις 01.30 από τον χώρο του Αρχαίου Σταδίου Επιδαύρου και για τις δύο ημέρες
Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους θεατές που επιθυμούν να συνδυάσουν τις φεστιβαλικές επιλογές τους, πραγματοποιούνται επιπλέον εσωτερικά δρομολόγια από το Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου (κοντά στο Λιμάνι Παλαιάς Επιδαύρου) προς το Αρχαίο Στάδιο, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.
Πιο συγκεκριμένα, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου παρουσιάζεται την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Ιουνίου η παράσταση «Τουρνέ» του Ευριπίδη Λασκαρίδη, μια κωμικοτραγική παράσταση που αντλεί έμπνευση από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδειών, ανασκάπτοντας τις αθέατες πτυχές της σύγχρονης ελληνικής ταυτότητας.
Αντίστοιχα, την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου ο Κ. Βήτα στο έργο «Εννιά νούφαρα από τη νεκρή όχθη» αφουγκράζεται την 'άλλη όχθη' της μαζικής μετανάστευσης, από τον Πειραιά στη Νέα Υόρκη, και ενορχηστρώνει μέσα από το δικό του πρίσμα παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια.
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