Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Λος Άντζελες, καίει για ημέρες φωτιά σε αποθήκη

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Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχτηκε το Σάββατο στο Λος Άντζελες, όπου πυροσβέστες συνεχίζουν εδώ και μέρες να δίνουν, από την οποία συνεχίζει να υψώνεται μαύρος καπνός.Η φωτιά εκδηλώθηκε την Τετάρτη το μεσημέρι σε, όπου αφρός ηχομόνωσης, πιθανή διαρροή αμμωνίας και φωτοβολταϊκά πλαίσια που έλιωσαν περιέπλεξαν το έργο των πυροσβεστών, σύμφωνα με τις αρχές.Η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης «θα επιτρέψει η πόλη να κινητοποιήσει τους πόρους που χρειάζεται», εξήγησε η δήμαρχος Κάρεν Μπας σε ανακοίνωσή της.«Η οσμή του καπνού έχει εξαπλωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της πόλης και ενθαρρύνουμε τους πολίτες να περιορίσουν όσο είναι δυνατό την έκθεσή τους», σημείωσε το πυροσβεστικό σώμα του Λος Άντζελες μέσω Facebook.Η φωτιάκαι αναδίδονται καπνοί και η οσμή καμένου πλαστικού.Αρχικά απευθύνθηκε σύσταση στους κατοίκους της συνοικίας Μπόιλ Χάιτς, στο ανατολικό Λος Άντζελες, να παραμείνουν στα σπίτια τους, να κλείσουν τα παράθυρα και να αποφεύγουν να αναπνέουν τον αέρα στο εξωτερικό.Οι αρχές άνοιξαν κέντρα υποδοχής που λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο για όσους δεν μπορούν να αποφύγουν τον καπνό.Πάντως η πυροσβεστική πλέον προχώρησε στην άρση των συστάσεών της, εκτιμώντας πως ο καπνός δεν είναι πιο τοξικός από ό,τι αυτός σε συνηθισμένες πυρκαγιές σε κτίρια.Αξιωματούχοι αρμόδιοι για την ποιότητα του αέρα είχαν προχωρήσει στην έκδοση προειδοποιήσεων στους κατοίκους να αποφεύγουν δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους.