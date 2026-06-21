Άμεσος ο κίνδυνος να επαναληφθούν οι φρικαλεότητες στο Σουδάν, προειδοποιεί το Συμβούλιο Ασφαλείας

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Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εξέφρασε το Σάββατο την έντονη ανησυχία του μπροστά «στον άμεσο κίνδυνο» διάπραξης «μαζικών φρικαλεοτήτων» στην Ελ Ομπάιντ, πρωτεύουσα της πολιτείας Νότιο Κορντοφάν του Σουδάν, όπου εκφράζονται φόβοι πως επίκειται επίθεση των παραστρατιωτικών.Με ανακοίνωσή τους, τα κράτη-μέλη του ΣΑ· φέρονται να έχουν συγκεντρώσει «μεγάλες στρατιωτικές ενισχύσεις» γύρω από το αστικό κέντρο.Στην Ελ Ομπάιντ επιβάλλεται για μήνες πολιορκία των ΔΤΥ, σε πόλεμο εναντίον του τακτικού στρατού από τα μέσα του Απριλίου του 2023.Προχθές Παρασκευή ο ειδικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Σουδάν τηλεφώνησε στον ηγέτη των ΔΤΥ, τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, και του ζήτησε να μην διατάξει επίθεση στην Ελ Ομπάιντ, τονίζοντας την «επείγουσα ανάγκη αποκλιμάκωσης της κατάστασης».Ο Πέκα Χααβίστο κάλεσε ακόμη τον στρατηγό να «αποφύγει οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη φρικτή ανθρωπιστική κατάσταση και να θέσει σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο τις ζωές αμάχων», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, ο Στεφάν Ντουζαρίκ.Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ ήδη«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε οι φρικαλεότητες της Ελ Φάσερ να επαναληφθούν στην Ελ Ομπάιντ», τόνισε ο κ. Γκουτέρες. Τα κράτη που έχουν επιρροή πρέπει να την ασκήσουν για να «σταματήσει αυτή η τρέλα», υπερθεμάτισε ο κ. Τουρκ.Οι ΔΤΥa"> κατηγορήθηκαν πως διέπραξαν σωρεία ωμοτήτων όταν κυρίευσαν τον Οκτώβριο την Ελ Φάσερ, την τελευταία μεγάλη πόλη στο Νταρφούρ που δεν είχε πέσει ως τότε στα χέρια τους. Τον Φεβρουάριο, αποστολή έρευνας του ΟΗΕ έκανε λόγο για ενέργειες προσιδιάζουσες σε «γενοκτονία».Μετά την κατάληψη της πόλης αυτής οι μάχες επικεντρώνονται κυρίως στην περιοχή Κορντοφάν, καίριας σημασίας μέτωπο ανάμεσα στα οχυρά των παραστρατιωτικών στο Νταρφούρ και τις περιοχές που ελέγχει ο τακτικός στρατός στο ανατολικό Σουδάν.Ο πόλεμος στο Σουδάν, πλέον στον τέταρτο χρόνο του, έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 200.000 ανθρώπους, κατά ορισμένες --μάλλον συντηρητικές-- εκτιμήσεις, ενώ έχει προκαλέσει αυτήν που τα Ηνωμένα Έθνη χαρακτηρίζουν τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο.