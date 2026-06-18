Η τέφρα του Μίλαν Κούντερα και της συζύγου του ενταφιάστηκαν στη γενέτειρά του, το Μπρνο της Τσεχίας

Ο συγγραφέας, γνωστότερος για το μυθιστόρημα «Η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι», πέθανε στο σπίτι του στο Παρίσι, Ιούλιο του 2023, σε ηλικία 94 ετών και η γυναίκα του φύλαξε την τέφρα του μέχρι το θάνατό της, Σεπτέμβρη του 2024