Η τέφρα του Μίλαν Κούντερα και της συζύγου του ενταφιάστηκαν στη γενέτειρά του, το Μπρνο της Τσεχίας
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Μίλαν Κούντερα Τσεχία Στάχτες

Η τέφρα του Μίλαν Κούντερα και της συζύγου του ενταφιάστηκαν στη γενέτειρά του, το Μπρνο της Τσεχίας

Ο συγγραφέας, γνωστότερος για το μυθιστόρημα «Η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι», πέθανε στο σπίτι του στο Παρίσι, Ιούλιο του 2023, σε ηλικία 94 ετών και η γυναίκα του φύλαξε την τέφρα του μέχρι το θάνατό της, Σεπτέμβρη του 2024

Η τέφρα του Μίλαν Κούντερα και της συζύγου του ενταφιάστηκαν στη γενέτειρά του, το Μπρνο της Τσεχίας
Οι στάχτες του Μίλαν Κούντερα και της συζύγου του Βέρα ενταφιάστηκαν σήμερα στο τιμητικό τετράγωνο του κοιμητηρίου της γενέτειρας του συγγραφέα, στην πόλη Μπρνο της Τσεχίας, όπως ανακοίνωσε ο δήμος.

«Ο ενταφιασμός έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο, παρουσία μόνο λιγοστών φίλων, εκπροσώπων της γαλλικής πρεσβείας και του Μπρνο, του οποίου ήταν επίτιμος δημότης ο Κούντερα.

Ο συγγραφέας, γνωστότερος για το μυθιστόρημα «Η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι», πέθανε στο σπίτι του στο Παρίσι στις 11 Ιουλίου 2023, σε ηλικία 94 ετών. Η σύζυγός του, η Βέρα, φύλαξε την τέφρα του στο διαμέρισμα του ζεύγους μέχρι τον θάνατό της, τον Σεπτέμβριο του 2024.



Τον Ιανουάριο του 2025 ο Γάλλος εκδότης Αντουάν Γκαλιμάρ μετέφερε τις τεφροδόχους που περιέχουν την τέφρα τους στο Μπρνο της νοτιοανατολικής Τσεχίας, όπως ήταν η επιθυμία του Μίλαν Κούντερα. Οι υδρίες τοποθετήθηκαν κάτω από μια λευκή πλάκα, έργο του Αυστριακού αρχιτέκτονα Γιοχάνες Πάαρ, που δίνει την εντύπωση ότι «επιπλέει» πάνω από τον τάφο.

Το έργο του Πάαρ «σέβεται την επιθυμία του Κούντερα για έναν απλό, ταπεινό τάφο, που να αντιστοιχεί στο λογοτεχνικό στυλ» του, σημείωσε ο δήμος του Μπρνο.

Ο Κούντερα έφυγε από την τότε κομμουνιστική Τσεχοσλοβακία το 1975 και το 1981 απέκτησε τη γαλλική υπηκοότητα. Έγινε γνωστός για τα μυθιστορήματά του που εξετάζουν την ανθρώπινη κατάσταση και διαπνέονται από σατιρικό ύφος.

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